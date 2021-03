„Bucks“ pasirašė sutartį su Toupane'u

lol

Sitam NBA kaip dalyvavimas loterijoje, bando ir bando savo sekme. Kalbejosi Bucks su graiku kaip sustiprinti komanda, o is to viso gavosi kad permokejo uz Jrue Holiday ir tebeliko jiems pirktis va tokius suoleliu sildytojus po pigiaja, is kuriu bus 0 naudos atkrintamosiose. Nets turbut iseitu i finala net be Duranto.