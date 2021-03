Pirmą kartą po Achilo sausgyslės traumos kalbėjęs Thompsonas – apie įkvėpiančius pavyzdžius ir „Warriors“ ateitį

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Kai lapkritį Klay Thompsonui per treniruotę nutrūko Achilo sausgyslė, tapo aišku, jog „Golden State Warriors“ žvaigždė be NBA rungtynių patirties praleis du sezonus.

2019-2020 metų sezone dėl kryžminių kelio raiščių operacijos nežaidęs Thompsonas prieš „Warriors“ mačą su Jutos „Jazz“ pirmą kartą po Achilo sausgyslės traumos kalbėjo su žiniasklaida.

31-erių snaiperis lapkričio 19-ąją, kuomet treniruotėje nutrūko Achilo sausgyslė, prisimena su didžiausiu skausmu akyse.

„Tai yra kažkas tokio, ko nenoriu prisiminti, – surengtoje spaudos konferencijoje sakė Thompsonas. – Tai buvo labai skausminga. Jautėsi lyg kažkas iš už nugaros būtų spyręs iš visų jėgų į kulną. Taip nutiko tiesiog metant metimą. Judesys, kurį darau 100 kartų per dieną.“

Jau specialų įtvarą nuo kojos nusiėmęs gynėjas šiuo metu atlieka reabilitaciją vandenyje, o grįžti į rikiuotę tikisi kito sezono pradžioje.

„Sugrįžimas gali įvykti dvi savaitės po pirmųjų sezono rungtynių, galbūt po mėnesio. Kaip bebūtų, orientuojuosi į kito sezono pradžią“, – teigė Thompsonas.

Triskart NBA čempionas atviravo, jog kitą sezoną „Warriors“ ir vėl bus rimti pretendentai į titulą, tačiau daug priklausys nuo to, kaip pats Thompsonas atrodys po traumos.

Du sykius į trečią geriausią lygos penketuką išrinktas Thompsonas nesitiki, jog bus lengva, tačiau yra užsispyręs grįžti į buvusį lygį.

„Būsiu atviras, nesitikiu iškart grįžęs žaisti po 38 minutes, dengti geriausius žaidėjus ir per rungtynes išbėgti iš 100 užtvarų, bet aš po truputį grįšiu į tą lygį, garantuoju tai, – atviravo snaiperis. – Sezono pradžioje žaisiu 18-20 minučių, stebėsime, kokiame lygyje esu, bet aš planuoju būti geriausių sezono žaidėjų komandoje, kurioje buvau prieš traumas.

Nesiekiu nieko mažiau, esu per daug konkurencingas, kad susitaikyčiau su atsarginio vaidmeniu, pelnančiu 13 taškų per 20 minučių. Ne, aš būsiu ten, kur buvau. Negaliu to sulaukti. Kai grįšiu, bus smagu ne tik man ir komandos draugams, bet ir jums, vyrukai.“

Thompsonas neslėpė, jog psichologiškai ši trauma buvo labai sunki, tačiau tiki, jog su savo žaidimo stiliumi galės žaisti aukštame lygyje dar ilgą laiką.

31-erių atletą įkvepia ir krepšininkai, kurie sėkmingai po tokių traumų grįžo į buvusį lygį.

„Ką aš girdėjau ir skaičiau, po tokių traumų prarandi 5-10 procentų sprogstamosios jėgos, bet aš matau tokius vyrukus kaip Kevinas Durantas, Johnas Wallas, DeMarcusas Cousinsas, Wesley Matthewsas, Jonas Jerebko... Visi jie grįžo į tą lygį, kokiame buvo, arba į labai panašų“, – kalbėjo Thompsonas.

„Ir pažiūrėjus į istoriją, toks skraidantis žmogus kaip Dominique'as Wilkinsas grįžo ir toliau dominavo lygoje, vėliau laimėjo Eurolygą, – tęsė Thompsonas. – Mane labai įkvepia Wilkinso pavyzdys, taip pat kalbėjau su Grantu Hillu, kuris ir po traumos turėjo nuostabią karjerą.“

Kalbėdamas apie „Warriors“, Thompsonas tikino, jog mato šviesią klubo ateitį bei gyrė lygos naujoką Jamesą Wisemaną.

„Numatau „Warriors“ grįžimą į kovą dėl titulo. Šie metai yra sunkūs tiek dėl pandemijos, tiek dėl daug naujokų komandoje, bet, manau, jog dabar turime nuostabią žmonių grupę, o mūsų pergalių balansas nenusako, kokie geri esame. Galvoju, jog galingai užbaigsime reguliarųjį sezoną, o atkrintamosiose taip pat būsime sunkiai palaužiami.

Myliu komandos vyrukus ir labai myliu Jameso Wisemano gebėjimus. Manau, jog jis bus daugiametis „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis, bet jis dar nesupranta, koks yra geras. Bet kas suprato 19-os metų? Jamesas turi neįtikėtinas fizines galimybes ir talentą, kurio neištreniruosi. Tikiuosi, kad jis tęs „Warriors“ dinastiją dar daug metų“, – kalbėjo Thompsonas.

Paskutiniame savo žaistame 2018-2019 metų sezone Thompsonas ant parketo pasirodė 99-eriose rungtynėse ir per 35 minutes fiksavo 21,4 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.