Prieš daugiau nei dešimtmetį čempioniško „Ryto" pamato dalimi buvęs Donatas Zavackas šį sezoną į sostinės klubą grįžo tapti ramsčiu už aikštelės ribų. Krizinėje situacijoje perėmęs sporto direktoriaus portfelį, 40-metis klaipėdietis organizacijos piramidėje sujungė kolektyvą, kuris po smūgių sezono pradžioje gyveno savigraužos nuotaikomis. „Ryto" vadovybei iš Zavacko kritinėje padėtyje pirmiausia reikėjo ne vadybinių sugebėjimų, o lyderystės klubo viduje. Tokios, kurios vedamas jis spindėjo titulus šlavusiame 2008-2010 metų „Lietuvos ryte". Žėręsis Europos taurės, LKL, LKF taurės ir BBL čempionų trofėjus, Zavackas spinduliavo pasididžiavimu ir pasiryžimu ginti juodai-baltų-raudonų spalvas. Nuo šių vertybių skiepijimo buvęs krepšininkas pradėjo savo misiją Vilniuje. Zavackas kvietėsi „Ryto" žaidėjus asmeniniams pokalbiams, per kuriuos nusivylimą bandė pakeisti įkvėpimu likusiai sezono daliai. Aktyviai dalyvaudamas komandos gyvenime, vadovas siekia pelnyti krepšininkų pasitikėjimą, o kylančias problemas spręsti „Jeep" arenos prieigose, joms neiškeliaujant iš klubo vidaus. 2017 metais sportbačius ant vinies pakabinusiam Zavackui tai – antrasis kartas sporto direktoriaus pareigose. Iškart po karjeros baigimo klaipėdietis kojas apšilo gimtojo miesto ir tuo pačiu pirmajame savo klube „Neptūne", kur pradirbo pustrečių metų. Apie iššūkius Vilniuje, krizės sprendimus, vyr. trenerį Giedrių Žibėną ir siekiamybę stiprinti administracijos padalinį Zavackas bendravo su tinklalapiu „BasketNews.lt". – Kokias pamokas atsinešėte iš savo kaip sporto direktoriaus karjeros „Neptūne"?

– Patirtis yra tokia savotiška. Klaipėdos klube sulaukdavome mažiau dėmesio. Bet kalbant apie bendravimą su personalu, žaidėjais ir agentais, kas yra pagrindinis darbas, per dvejus su puse metų įgavau įdomios patirties. Atėjau į „Neptūną“ gan sudėtingoje situacijoje, teko bendrauti tiek su pačiais žaidėjais ir juos įtikinėti, kad liktų klube ir pakentėtų, taip pat teko tas pačias kalbas turėti su agentais. Tokia patirtis, kai ateini į klubą ir nėra viskas tvarkoje, yra paprasčiausiai neįkainojama. Galbūt sunku perteikti žodžiais, bet įgauni to, ko niekas neišmokys, jeigu nepatirsi natūraliai. – Kokius didžiausius iššūkius teko prisiimti prisijungiant prie „Ryto“?

– Galbūt negatyvumas, sklindantis iš visų pusių, nes komanda tikrai nerodė superinių rezultatų, tęsėsi gan ilgos pralaimėjimų serijos ir kritikos banga. Kada atsirado pergalės, komanda pradėjo po truputį tikėti, kad mes galime žaisti ir daryti tai tikrai neblogai. Trenerių darbas paskutiniu metu parodė, kad žaidimo kreivė kyla į viršų. Nuotr. BNS – Kokie klausimai jums asmeniškai kilo girdint „Rytą“ supantį triukšmą, kai įvykius dar stebėjote iš šalies?

– Triukšmas – krepšinio dalis, nes yra daug suinteresuotų žmonių. Vieni galbūt nori, kad ji žlugtų, bet daugelis norėtų ją matyti kaip kylančią ir rimtą komandą Vilniuje, nes ji – vienintelė, atstovaujanti miestui. Sakyčiau, kad tokie iššūkiai – didžiausi, jog žmonės vėl patikėtų, kad Vilnius gali ir nori. Stengiesi padaryti, kad žaidimas gerėtų. Aišku, dėl pandeminės situacijos žiūrovai negali ateiti į arenas, bet ne vienas įsijungia televiziją ir pažiūri. Norisi, kad požiūris būtų teigiamas ir kad komanda išliktų teigiamame kelyje. Pergalės neateina savaime, tai – žaidėjų ir trenerių kolektyvo įdėtas didelis darbas lipant iš duobės ir stengiantis kabintis, taip pat atsakingai žiūrėti į kiekvienas laukiančias rungtynes. – Kiek kalbėjotės su savo buvusiais bendražygiais ir rinkotės papildomos informacijos prieš eidamas į šį postą, kad galėtumėte įsivertinti situaciją klube?

– Tikrai teko padaryti keletą skambučių, bet nenoriu vardinti žmonių, su kuriais šnekėjausi. Esmė, kad pasiūlymas (tapti sporto direktoriumi – aut. past.) buvo kažkiek netikėtas. Laiko tarpas nebuvo labai ilgas, kada gali daug galvoti ir detaliai apmąstyti iki paskutinės akimirkos. Sprendimas turėjo būti priimtas gan greitai. Žinojau, kad laukia nemaži iššūkiai, bet jeigu komandoje būtų viskas gerai, turbūt niekas nieko neieškotų ir nekeistų. Priėmiau sprendimą ir stengiuosi galvoti į priekį. – Kokius krizinės situacijos sprendimus buvote išsikėlęs ir kiek jau pavyko jų įvykdyti?

– Kai atėjau, komanda tikrai buvo duobėje. Nepasakysiu, kiek buvo iš eilės pralaimėtų rungtynių, bet žiūrint iš šono, žaidimas, lengvai pasakius, tikrai nesiklijavo, sekė pralaimėjimai Čempionų lygoje, LKL ir KMT. Tai buvo pagrindiniai iššūkiai, kurie iššaukė vadovybės sprendimus atleisti trenerį ir tuo pačiu atėjo supratimas, jog tam tikrose situacijose reikalingas žmogus, praėjęs krepšinio virtuvę. Jam yra lengviau bendrauti tarp žaidėjų, administracijos ir trenerių. Mano pagrindinis darbas buvo ir yra, kad žaidėjai suvoktų, jog jie yra Vilniaus „Ryte“. Komandoje, kuri turi tikslus, kurioje reikia ateiti nusiteikus kovoti 100 proc. ir laimėti kiekvienas rungtynes. Pagrindinis dalykas – skiepyti, jog komanda gali laimėti ir turi laimėti. Žaidėjai tikrai turi pasitikėti savo jėgomis. Prieš tai žiūrint į žaidimą iš šono, jautėsi nepasitikėjimas ir neužtikrintumas. Per šitą trumpą laiką bandžiau pasikalbėti su kiekvienu asmeniškai ir įnešti supratimo, kad jie yra geri žaidėjai, gali ir turi kovoti. Pirmiausia, tai turi persinešti į treniruotes, o po to – į rungtynes. Prie to prisideda ne tik mano, kaip buvusio žaidėjo, o dabar sporto direktoriaus, darbas, bet nemažas indėlis yra įdėtas ir Giedriaus Žibėno, Georgio Dedaso ir Gusto Maskoliūno. – Kokią žaidėjų būseną pajautėte bendraudamas su kiekvienu asmeniškai?

– Daugelis buvo nusivylę tuo, kad kai kuriais žmonėmis nebuvo pasitikima taip, kaip jie norėjo. Yra daug niuansų, kurių paprasčiausiai nenorėčiau atskleisti žiniasklaidai. Tai – klubo vidiniai dalykai, su kuriais turime tvarkytis taip, kad jie neišeitų į viešumą. Nuotr. BNS – Jūsų akimis, ar su Žibėno paskyrimu vyr. treneriu pasitaisė tie dalykai?

– Manyčiau, kad tikrai taip. Žaidėjai jaučia, kad turi trenerio pasitikėjimą, kas yra svarbiausia. Daugelis minėjo, kad su Giedriaus atėjimu komanda atgijo aikštelėje, atgijo mentalitetas: jie pradėjo griūti ant kiekvieno kamuolio, dega noru ir energija. Šie dalykai – pamatiniai. Norisi, kad jie progresuotų ir kad žaidėjams nedingtų pasitikėjimas. – Žibėnas vyr. treneriu iki sezono pabaigos buvo patvirtintas po ketverių laimėtų rungtynių. Ką siekėte išsiaiškinti per šią atkarpą?

– Norėjosi pamatyti, ar treneris yra tikrai pajėgus suvaldyti asmenybes: yra Andrew Goudelockas su dideli patirtimi, taip pat lietuviai – Arnas Butkevičius, Mindaugas Girdžiūnas, Martynas Echodas. Kiekvienas komandos žaidėjas yra skirtinga asmenybė, turi savo pliusų ir trūkumų. Norėjosi pažiūrėti, ar Giedrius gali išreikalauti maksimumo iš kiekvieno žmogaus, kuris maksimaliai atsiduotų ne tik per rungtynes, bet, kas yra labai svarbu, ir per treniruotes. Ar žaidėjai girdi, ką jis sako, kaip jis pateikia informaciją. Manau, juo tikrai patikėjo. Svarbiausia, kad Giedrius moka pateikti (informaciją – aut. past.) labai subtiliai, kiekvienam suprantama kalba. – Žvelgiant į ilgesnę perspektyvą, ar matote perspektyvą tęsti bendradarbiavimą ilgesniam laikui?

– Šis klausimas – ateičiai, nenorėčiau leisti į diskusijas apie tai. Palaukime sezono pabaigos. Viščiukai skaičiuojami pavasarį, todėl norisi to ir sulaukti, ir nespekuliuoti. – Jūs aktyviai dalyvaujate komandos gyvenime, esate matomas treniruotėse, rungtynėse, pasisakantis rūbinėje. Ko jūs siekiate tokiu savo aktyvumu?

– Siekiu paprasčiausio dalyko, kad žaidėjai suprastų, jeigu ir yra kažkokios problemos, ypatingai iš sportinės pusės, tam esu aš – žmogus, kuris stebi procesą. Jeigu įvyksta kažkas negerai, tokie dalykai turi pasilikti komandos viduje ir neišeiti iš jos. Komanda turi ateiti į rungtynes pasiruošusi ir maksimaliai nusiteikusi. Per treniruotes visada įvyksta tokių dalykų – susistumdymų, garsesnių žodžių ir kažkokio nepasitenkinimo. Norisi, kad tai būtų sprendžiama per mane, per trenerius, ir tai pasiliktų komandos viduje. Stiprios komandos pasižymi tuo, ir norisi, kad tai vėl atsirastų „Ryte“. Kad tik teigiami dalykai būtų transliuojami į viešumą. Nuotr. BNS – Augustas Marčiulionis – bene didžiausias „Ryto“ talentas, kuris neslepia ambicijų karjeros laiptais kopti per NCAA. Kaip vertinate galimybes jį išsaugoti?

– Nenorėčiau dabar spekuliuoti dėl Augusto ateities. Faktas, kad tai – žaidėjas, turintis milžinišką potencialą. Krepšininkas, kuris užaugęs Vilniuje, ir visada norisi turėti vietinių žaidėjų, kurie gali tinkamai atstovauti klubui. Kalbant apie išvažiavimą į NCAA, nenoriu spekuliuoti, bet, manau, šansai yra tokie, kaip ir prasidėjus rungtynėms – kiekviena komanda turi tokias pat galimybes laimėti, 50 prieš 50. – Kiek jau pavyko įsivertinti talentus dublerinėje komandoje?

– Nepasakyčiau, kad labai pavyko įsivertinti, nes tikrai trūksta laiko. Pats esu tik pusantro mėnesio, koncentracija buvo į pagrindinės komandos reikalus. Atsiradus daugiau laiko ir, ypač kai vyrai neturi rytinės treniruotės, stengiuosi dažniau ateiti pasižiūrėti į jaunimą, dabar kai kalbame, esu po jų treniruotės. Juos buvau primiršęs per tą mėnesį, nes norėjosi, jog pagrindinė komanda su trenerių ir administracijos pagalba šautų į viršų. Stengsimės padirbėti su jaunimu per ateinančius mėnesius ir tada galėsiu labiau prasiplėsti šia tema. – Ar jaučiate poreikį, jog šiam darbui jums būtų reikalingas papildomas žmogus administracijoje?

– Be abejo, norėčiau ir tai būtų siekiamybė. Turime skautą Matą, kuris nemažai padeda. Bet būtų nebloga pagalba, jeigu atsirastų ir dar vienas žmogus. Tai būtų pliusas visai organizacijai. – Kalbant dar apie jūsų pokalbius su buvusiais bendražygiais, ar matytumėte kažkurią „Ryto“ legendą prisijungiančią prie jūsų ir sprendžiančią kartu sportinius klausimus?

– Matyti yra labai lengva, bet ne viskas, kas yra matoma, visada yra įgyvendinama. Reikėtų tartis su visa dalininkų bendruomene ir sprendimas turėtų ateiti natūraliai, ne iš manęs vieno. Kalbate, ar matyčiau žmogų iš buvusių „Ryto“ legendų, manau, variantas tikrai įmanomas ir ateityje galbūt taip ir įvyks. Konkrečių pokalbių tikrai dar nebuvo. Nuotr. T.Tumalovičiaus, reporteris.com – Šis sezonas pamažu krypsta į finišo tiesiąją. Koks rezultatas tenkintų komandą jo pabaigoje?

– Patenkinimas dalykas – išėjimas į kiekvienas rungtynes taip, kaip pradėjome paskutines 4-5 rungtynes, kada komanda žaidžia noriai ir jos nereikia raginti papildomai. Sezono pabaigą vertinant vietomis, nieko naujo nepasakysiu – „Rytas“ nori būti finale ir duoti kovą „Žalgiriui“. Kiek tai bus įmanoma, matysime ateityje. – Kas „Ryto“ žaidime jus neramina?

– Iš savo pusės galiu pasakyti, kad bangavimas. Kai kurias rungtynes galime pradėti gan pasyviai, bet trečiajame kėlinyje įjungti aukštesnę pavarą ir laimėti tas rungtynes. Norėtųsi, kad bangavimas dingtų, kad rungtynių pradžia būtų tokia pat stipri ir tolygi kiekviename kėlinuke. – Savaitgalį laukia akistata su „Žalgiriu“, pirmoji po komandoje įvykusių permainų. Kiek pačiam kirba jauduliukas, kaip ant bangos esanti komanda atrodys toje dvikovoje?

– Jauduliukas yra, nes „Žalgiris“ paskutinius metus demonstruoja tikrai stabilų ir užtikrintą žaidimą. Taip, mes dabar turime šiokią tokią pergalių seriją, bet jeigu pažiūrėtume į visas rungtynes, dauguma pergalių buvo pasiektos paskutinėmis minutėmis. Tai nesako, kad mes esame kažkokia super komanda, bet parodo, jog esame teisingame kelyje ir kad sugebėjome laimėti tas rungtynes. Rimčiausias testas mūsų laukia sekmadienį, bet dar nenoriu koncentruotis ties tuo. Pirmiausia, trečiadienį laukia testas su Alytumi, su kuriuo žaisti tikrai nėra lengva ir tuo įsitikino ne viena komanda. Turime gerbti Alytų ir tik po to žiūrėti į „Žalgirį“.

