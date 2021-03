Auklėtinių pasirodymu nusivylęs Schilleris: „Subyrėjome abiejose aikštelės pusėse“

Nuotr.: žalgiris.lt

Kauno „Žalgirio“ viltys patekti į Eurolygos atkrintamąsias varžybas po truputį virsta miražu. Vienose svarbiausių šio sezono rungtynių kauniečiai atrodė išsimušę ir neturėjo jokių šansų prieš Edgaro Ulanovo atstovaujamą Stambulo „Fenerbahče“ (61:84).

Likus 4 turams kauniečiai vis dar turi šansų patekti į atkrintamąsias ir siekia pasivyti aštuntoje vietoje esantį Sankt Peterburgo „Zenit“ (16-13), tačiau norint žengti toliau, Martino Schillerio auklėtiniai turi laimėti visas ketverias rungtynes ir tikėtis Rusijos klubo fiasko reguliariojo sezono pabaigoje.

Po rungtynių žalgiriečių strategas Schilleris metė akmenį į savo auklėtinių daržą ir buvo nusivylęs komandos pasirodymu.

„Manau, jog pirmosios 5 rungtynių minutės buvo geros, o paskui subyrėjome abiejose aikštelės pusėse. Manęs netenkino žaidimas tiek puolime, tiek gynyboje. Kai negali įmesti taškų, nenori, kad tai paveiktų tavo žaidimą gynyboje, tačiau taip įvyksta. Mes negalime to priimti ir bendrai vertinant komandos pasirodymą – jis buvo labai nuviliantis“, – kalbėjo Schilleris.

– Ko komandai trūko labiausiai?

– Susikoncentravimo.

– Rungtynėse „Žalgiris“ atrodė žingsniu lėtesnis. Ar komanda turi problemų su sportine forma?

– Gali būti. Dažniausiai kai laimi, visi dalykai susideda, pagauni formą ir žaidi gerai. Kai pralaimi, lygiai taip pat susideda tie patys dalykai ir krenti į duobę. Žinoma, nepadeda faktas, kad neturime kelių žaidėjų, tačiau nenaudosime to, kaip pasiteisinimo.

– Kiek stipriai jus baudė „Fenerbahče“ aukštas penketas su Janu Vesely ketvirtoje pozicijoje?

– Tai buvo pirmas dalykas, kurį pasakėme, kai jie sustojo aikštelėje. Varžovų įvairiapusiškumas ir dydis po krepšiu duoda jiems milžinišką pranašumą. Kai turi 213 cm ūgio Vesely sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, turi ilgio. Dyshawnas Pierre'as, kuris taip pat gali žaisti ketvirtoje pozicijoje, šiandien žaidė trečiu numeriu. Atsakant į jūsų klausimą, taip, labai baudė.

– Tai buvo penktas kartas per šešerias rungtynes, kuomet negalėjote pasiekti 70 taškų ribos. Kokios yra bėdos puolime?

– Kamuolio judėjimas, šitą dalyką jau seniai sakiau. Jeigu gali susikurti pranašumą iš pirmo perdavimo, varžovams kyla didelių bėdų. Turi judinti kamuolį vardan to, kad jis judėtų. Mes šiandien to nedarėme labai gerai. Mums labai trūksta Artūro Milaknio dėl to, kad jis labai praplečia aikštelę ir tampa kur kas lengviau žaisti. Su užtvaromis taip pat galima susikurti pranašumą puolime, ką Milas ir darydavo.

– Likus keturiems turams, ar stebite situaciją turnyrinėje lentelėje, kiek atsiliekate nuo aštuntosios vietos?

– Dideli šansai, kad laimėsime visas rungtynes. Mūsų tikslas yra laimėti visas likusias rungtynes nepriklausant nuo to, kokia mūsų padėtis turnyrinėje lentelėje.