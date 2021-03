Karjeros mačą sužaidęs Vezenkovas tritaškiu iš kampo palaidojo ALBA

Nuotr.: BNS

Aleksandras Vezenkovas sužaidė karjeros rungtynes, o jo vedamas Pirėjo „Olympiakos“ (14-16) Eurolygoje iškovojo ketvirtąją pergalę paeiliui.

Rungtynių žaidėjas Aleksandr Vezenkov Taškai 31 Naudingumas 41 Tritaškiai 86% 6/7 Atkovoti kamuoliai 10

Georgios Bartzoko auklėtiniai išvykoje 84:80 (16:18, 21:24, 25:20, 22:18) parklupdė Berlyno ALBA (11-19) krepšininkus.

Demonstruojantys puikią sportinę formą graikai pergalėmis vejasi šiandien prieš Stambulo „Fenerbahče“ (18-12) suklupusį Kauno „Žalgirį“ (15-15) ir nuo Lietuvos čempionų atsilieka vienu laimėjimu bei rikiuojasi dvyliktoje turnyrinės lentelės vietoje.

Iki antrojo kėlinio pabaigos abi komandos žengė koja kojon, kol ALBA prieš ilgąją pertrauką spurtavo 5:0 ir turėjo trapų pranašumą (42:37).

Po pertraukos svečiai ištirpdė vokiečių persvarą ir trečiojo kėlinio pabaigoje po Octaviuso Elliso baudų metimų išsiveržė į priekį (62:60).

Lemiamo ketvirčio pradžioje graikai spurtavo 12:3 ir likus 5 minutėms po Giannoulio Larentzakio tolimo šūvio nutolo 9 taškais (74:65).

Vis dėlto šeimininkai atkuto, atsakė atkarpa 7:0 ir po Simone Fontecchio dvitaškio likus pusantros minutės priartėjo iki 4 taškų (74:78).

Po puikios ALBA atkarpos ir Marcuso Erikssono dvitaškio likus 34 sekundėms šeimininkai kvėpavo varžovams į nugaras (78:79), tačiau tritaškį smeigęs Vezenkovas nutolino „Olympiakos“ per 4 taškus (82:78).

Vokiečiai bandė gelbėtis, tačiau baudų metimais pergalę įtvirtino Vezenkovas (84:80).

Nugalėtojų gretose visu ryškumu spindėjo Vezenkovas, kuris per 26 minutes pelnė 31 tašką (4/9 dvit., 6/7 trit., 5/5 baud.), atkovojo 10 bei perėmė 3 kamuolius, 2 sykius suklydo, išprovokavo 5 pražangas ir surinko 41 naudingumo balą.

Šiose rungtynėse užfiksuoti pelnytų taškų ir naudingumo balų rodikliai buvo didžiausi puolėjo karjeroje.

ALBA: Peytonas Siva 14 (3/9 trit., 7 rez. perd.), Benas Lammersas 13, Luke'as Sikma 11 (10 atk. kam., 3 per. kam.), Johannesas Thiemannas 9, Nielsas Giffey 8 (4/4 dvit.), Marcusas Erikssonas (1/6 trit.) ir Simone Fontecchio (3 per. kam., 4 kld.) po 7.



„Olympiakos“: Aleksandras Vezenkovas 31 (4/9 dvit., 6/7 trit., 5/5 baud., 10 atk. kam., 3 per. kam., 41 naud. bal.), Kostas Sloukas 14 (4/6 trit., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Octaviusas Ellisas (4/6 dvit., 6 atk. kam.) ir Shaquielle'as McKissicas po 9, Giannoulis Larentzakis 7 (2/4 trit.).