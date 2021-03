Įvertinimai žalgiriečiams: atkovotų kamuolių karalius Jankūnas ir blanki Hayeso atkarpa

Nuotr.: žalgiris.lt

Dar sykį puolime strigęs Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje patyrė trečiąjį pralaimėjimą paeiliui. Šį kartą žalgiriečius Stambule nubaudė vietos „Fenerbahče“ – 61:84.

Tai buvo trečias kartas paeiliui, kuomet Lietuvos čempionai nepelno daugiau nei 64 taškų per dvikovą.

Iš Martino Schillerio kariaunos rezultatyviausiai žaidė Lukas Lekavičius. Įžaidėjas per 24 minutes pelnė 12 taškų, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 10 naudingumo balų.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas tradiciškai įvertino Martino Schillerio auklėtinių individualų pasirodymą kovoje su Eurolygos grandu.

Lukas Lekavičius – 7 balai

24 min., 12 tšk. (5/7 dvit., 0/4 trit., 2/5 baud.), 2 rez. perd., 1 kld., 6 išpr. praž., 10 naud. balų.

Lukas atrodė šviežiausias iš visų žalgiriečių ir su kiekvienu jo išėjimu į aikštę atsirasdavo daugiau energijos. Lekavičius išmetė 11 metimų iš žaidimo, kas yra rekordas šį sezoną, gaila, jog nesukrito visi tritaškiai, o taip pat buvo pramestos net 3 baudos. Vis dėlto lietuvis geriausiai naudojosi priešininkų susikeitimais, provokavo pražangas, o ir gynyboje nesileido lengvai apžaidžiamas.

Marius Grigonis – 6,5 balo

32 min., 10 tšk. (2/4 dvit., 1/6 trit., 3/3 baud.), 8 rez. perd., 2 per. kam., 2 kld., 5 išpr. praž., 15 naud. balų.

Grigonis per rungtynes atliko dvigubai daugiau rezultatyvių perdavimų nei per pastaruosius keturis mačus kartu sudėjus. Su 8 rezultatyviais perdavimais kaunietis pakartojo savo Eurolygos rekordą. Vėl matėme gerus Mariaus nusimetimus ant perimetro, kuomet įsiveržiama į baudos aikštelę, o taip pat gynėjas pamaitino kamuoliais ir aukštaūgius. Vis dėlto pirmajame kėlinyje Grigonis atliko du blogus perdavimus, po kurių varžovai pradėjo bėgti į priekį, o ir pačiam lietuviui krepšys buvo užrištas po to labai tolimo tritaškio, kuomet atsitraukė Ahmetas Duverioglu. Ne iš gero gyvenimo žalgirietis yra priverstas dengti varžovų trečios pozicijos žaidėjus ir Stambule tuo naudojosi Dyshawnas Pierre'as.

Paulius Jankūnas – 5,5 balo

18 min., 3 tšk. (1/2 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), 7 atk. kam., 7 naud. balai.

Rungtynių žaidėjas Jan Vesely Taškai 21 Naudingumas 32 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 5

Nors atrodė, kad Jankūnui gali tikti gynyboje prižiūrėti Janą Vesely, tačiau čekas buvo greitesnis, o kapitonas dar ir buvo atsakingas už įspūdingą varžovo dėjimą, kamuolį sugavus ore. Taip pat Pauliui nepavyko realizuoti tolimų metimų, tačiau tai buvo jau penktas kartas per pastarąsias šešerias rungtynes, kuomet žalgirietis nusiima bent 6 kamuolius. Per šią atkarpą Eurolygos atkovotų kamuolių karalius aikštėje praleidžia po 18 minučių ir sugriebia po 6,7 kamuolio.

Joffrey Lauvergne'as – 5,5 balo

14 min., 6 tšk. (3/5 dvit., 0/1 baud.), 2 atk. kam., 2 kld., 3 naud. balai.

Dėl nugaros skausmų Lauvergne'o žaidimo laikas buvo apribotas, bet dvikovą prancūzas vis tiek sugebėjo pradėti gerai ir turėjo savo epizodų puolime, tačiau vėliau dusyk suklydo. Taip pat Joffrey pralaimėjo kelias mikrodvikovas po savuoju krepšiu ir rungtynių pabaigoje įvykius stebėjo nuo atsarginių žaidėjų suolelio.

Thomasas Walkupas – 5 balai

23 min., 11 tšk. (1/4 dvit., 3/5 trit.), 2 rez. perd., 0 kld., 4 praž., 7 naud. balai.

Rungtynių pabaigoje Walkupas šiek tiek pasigerino situaciją su pataikytais tolimais metimais, bet iki tol vaizdas buvo slogus. Amerikiečiui ne tik pačiam sunkiai sekėsi pulti prieš varžovų susikeitimus, bet Thomasas nelabai ką sukūrė ir komandos draugams bei pats prametė pora patogių metimų. Taip pat Nando De Colo jau per pirmąjį kėlinį surinko 12 taškų, už kurio priežiūrą atsakingas buvo būtent Walkupas.

Rokas Jokubaitis – 5 balai

23 min., 8 tšk. (1/2 dvit., 2/5 trit.), 1 rez. perd., 1 kld., 2 naud. balai.

Jokubaitis pagerino išmestų tritaškių Eurolygoje asmeninį rekordą ir penktą sykį šį sezoną realizavo du tolimus metimus. Nors ir pataikė dalį savo metimų, Rokui buvo sunku kurti žaidimą, o tai prisidėjo ir prie to, jog jo naudingumo balų skaičius yra keturis kartus mažesnis nei pelnytų taškų. Taip pat kliuvo jaunojo talento pasirodymas asmeninėje gynyboje, o be kamuolio buvo pražiopsotas ir De Colo.

Augustine'as Rubitas – 4,5 balo

29 min., 4 tšk. (1/3 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), 5 atk. kam., 7 naud. balai.

Rubitas praleido daugiausiai laiko ant parketo šį sezoną, tačiau kažkuo pernelyg išsiskirti per 29 minutes nesugebėjo. Amerikietis pranyko bendrame blankiame komandos fone ir be įmesto metimo iš vidutinio nuotolio puolime nieko nesukūrė, o gynyboje jį bonuso situacijoje lengvai pergudravo De Colo.

Nigelas Hayesas – 4 balai

22 min., 5 tšk. (1/3 dvit., 1/1 trit.), 3 atk. kam., 2 per. kam., 5 naud. balai.

Rungtynių pradžia nuteikė pozityviai ir atrodė, jog greitai 5 taškus įmetęs Hayesas turės įsimintiną vakarą. Vis dėlto po šios atkarpos Nigelas pradingo, nors vėliau žaisdamas trečioje pozicijoje ir turėjo pranašumą prieš oponentus. Gynyboje suvėlavęs amerikietis dar prasileido Veselio taškus su pražanga. Per pastarąsias ketverias rungtynes puolėjas renka po 4,5 taško ir 1,8 naudingumo balo.

Steve'as Vasturia – 1 balas

6 min., 0 tšk. (0/1 dvit., 0/1 trit.), 1 praž., -3 naud. balai.

Apie nieką. Taip Vasturios 6 minučių pasirodymą Stambule galima apibūdinti paprasčiausiai. Krepšininkas sezono pradžioje darydavo nuolatines gynybos klaidas, tačiau puolime dar sugebėdavo padaryti kažką naudingo, tačiau pastaruoju metu jam akivaizdžiai trūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Šiose rungtynėse galime prisiminti abu Steve'o metimus – pirmasis sudėtingas ir lanko nelietęs tritaškis, o antrasis – dvitaškis, kuris atrodė mažų mažiausiai avantiūriškas.

Martinas Gebenas aikštėje praleido 5 minutes ir per jas pelnė 2 taškus, sukurdamas turbūt gražiausią „Žalgirio“ epizodą, kuomet po Walkupo perdavimo įkrovė kamuolį iš viršaus.

Tuo metu Lukošiūnas aikštėje išbuvo daugiau nei 3 minutes ir tritaškiais trečiajame kėlinyje galėjo įkvėpti kauniečius kovai, tačiau abu jie skriejo pro šalį.