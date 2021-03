Memfyje – kova dėl kamuolių išsiskyręs Valančiūnas ir Wigginso sezono rungtynės

Nuotr.: AP-Scanpix

Jonas Valančiūnas įsirašė dar vieną dvigubą, tačiau Memfio „Grizzlies“ (18-20) tai neišgelbėjo.

Rungtynių žaidėjas Andrew Wiggins Taškai 40 Naudingumas 41 Tritaškiai 55% 6/11 Dvitaškiai 62% 8/13

Tayloro Jenkinso auklėtiniai namuose 103:116 (26:34, 22:33, 24:24, 31:25) nusileido „Golden State Warriors“ (22-20) ekipai.

Valančiūnas per 25 minutes surinko 10 taškų (4/6 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), 16 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus, 1 bloką ir 2 klaidas.

„Warriors“ geriau už mus kovėsi, – sakė Jenkinsas. – Jie žaidė kiečiau už mus ir rungtynių toną nustatė anksti. Šiandien mes nesikovėme ir tai turėsime daryti kitose rungtynėse.“

„Warriors“ visus reikalus išsprendė jau pirmoje mačo dalyje. Andrew Wigginsas įkrovė iš viršaus, Kelly Oubre pridėjo dvitaškį, o kanadietis bei Jordanas Poole‘as atseikėjo po dar vieną tolimą metimą ir antrojo kėlinio pabaigoje svečiai susikrovė 21 taško persvarą – 67:46.

Per likusią rungtynių dalį „Grizzlies“ atsitiesti nebesugebėjo, o triuškinamą deficitą sušvelnino pačioje susitikimo pabaigoje.

Būtent Wigginsas šiose rungtynėse spindėjo ryškiausiai. Geriausią sezono mačą sužaidęs kanadietis per 34 minutes surinko 40 taškų (8/13 dvit., 6/11 trit., 6/9 baud.), 8 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus bei 2 klaidas.

„Vien pastangos buvo fantastiškos, – po pergalės džiaugėsi Steve‘as Kerras. – Supratome, kad šiose rungtynėse negalime klysti, privalome kovoti dėl atšokusių kamuolių. Manau, kad jau pirmoje dalyje parodėme, jog jiems lengvai neatiduosime nieko.“

„Warriors“ šiąnakt vertėsi be savo žvaigždės Stepheno Curry, kuris jaučia uodegikaulio skausmus.

„Grizzlies“: Graysonas Allenas (4/5 dvit., 2/3 trit.) ir Ja Morantas (6/10 dvit., 6 kld.) po 14, Brandonas Clarke'as 13 (5/9 dvit.), Jonas Valančiūnas 10 (4/6 dvit., 16 atk. kam., 4 rez. perd.), De'Anthony Meltonas 9 (7 atk. kam.), Dillonas Brooksas (2/8 dvit., 3 per. kam.) ir Desmondas Bane'as (2/5 trit.) po 8, Kyle'as Andersonas 7 (4 kld.).



„Warriors“: Andrew Wigginsas 40 (8/13 dvit., 6/11 trit., 6/9 baud., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.), Jordanas Poole'as 25 (7/9 dvit., 3/6 trit.), Damionas Lee 21 (4/6 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam.), Kevonas Looney 11 (4/4 dvit., 3 per. kam.), Bradley Wanamakeris 7.

