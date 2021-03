Olimpietis Kėdainiuose: apie Brazilijos rinktinę, ryšį su Sedekerskiu ir sugrįžimą į Eurolygą

Nuotr.: BNS

Kuomet 2019-ųjų vasarą komandos valdymą perėmė Virginijus Bulotas, Kėdainiuose užvirė jaunų, talentingų bei NBA potencialo turinčių žaidėjų fabrikas ir tokie krepšininkai, kaip aštuoniolikmečiai Abramo Canka bei Arielis Hukporti, tapo pagrindine Kėdainių ekipos siekiamybe.

Rafael Luz Komanda: Kėdainių Nevėžis-Optibet

Pozicija: PG Amžius: 29 Ūgis: 188 cm Svoris: 95 kg Gimimo vieta: Brazilijos Federacinė Respublika

Didelė dalis „Nevėžio-Optibet“ žaidėjų dar tik žengia savo pirmuosius žingsnius profesionaliame krepšinyje, o bendras komandos amžiaus vidurkis nesiekia 24 metų.

Vasario pabaigoje į klubą pakviestas Rafaelis Luzas – visiška priešingybė dabartinei Kėdainių klubo filosofijai.

29-erių atakų organizatorius pajėgiausioje Ispanijos ACB lygoje praleido 10 sezonų, o per juos Vitorijos „Baskonia“ ir Malagos „Unicaja“ ekipose žaidė pajėgiausiame Europos klubinio krepšinio turnyre – Eurolygoje.

Garsiose Ispanijos komandose žaidęs Luzas turi ir tarptautinių varžybų patirties – 188 cm ūgio įžaidėjas ne kartą gynė Brazilijos rinktinės garbę didžiausio mąsto turnyruose. 2016 metais atletas gimtinėje žaidė Rio De Žaneiro olimpinėse žaidynėse, o 2019-aisiais metais šaliai atstovavo pasaulio čempionate Kinijoje.

Paklaustas, kodėl olimpietis atvyko į jauną bei pernelyg aukštų tikslų šį sezoną nesivaikančią „Nevėžio-Optibet“ ekipą, Luzas įvardijo dvi priežastis.

„Treneris Marius Kiltinavičius manęs iš karto paprašė būti aikštelės generolu, padėti tobulėti ateities talentams, kurių „Nevėžyje-Optibet“ tikrai daug. Taip pat noriu parodyti save ir patekti į Brazilijos rinktinę, kuri vasarą varžysis dėl patekimo į 2021 metų Tokijo olimpines žaidynes“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo gynėjas.

Per mažiau nei mėnesį Kėdainiuose Luzas spėjo parodyti save visu gražumu ir iškart tapo vienu pagrindinių ekipos ramsčių. Per trejas LKL rungtynes brazilas vidutiniškai fiksuoja 12,3 taško, 3,3 rezultatyvaus perdavimo, 4,3 atkovoto kamuolio bei 16 naudingumo balų statistiką.

„Čia jaučiuosi tarsi žuvis vandenyje, o kai tu esi laimingas, viskas einasi savaime. Kėdainiuose atmosfera yra puiki ir čia jaučiuosi laimingas, – apie gero žaidimo priežastis kalbėjo Luzas. – Žinoma, esu patyręs žaidėjas ir per tiek metų išmoksti greičiau prie visko priprasti. 10 metų Ispanijoje davė savo.“

Tinklalapiui „BasketNews.lt“ Luzas papasakojo apie sprendimą palikti namais tapusią Ispaniją, pagrindinį skirtumą tarp Lietuvos ir Ispanijos krepšinio, ryšį su Tadu Sedekerskiu bei Tautvydu Saboniu, neįkainojamą olimpinių žaidynių patirti ir sugrįžimą į Eurolygą.

– Sezoną pradėjote Mursijos UCAM komandoje. Kodėl nusprendėte palikti Ispaniją?

– Nepradėjau sezono taip gerai, kaip norėjau, ir komanda priėmė sprendimą pasikviesti kitą įžaidėją. Kai jis atvyko, visai nebegaudavau žaisti, nors treniruotėse atrodžiau tikrai gerai. Jaučiau, kad Mursija nėra tinkama vieta tęsti karjerą ir kai tik gavau patvirtinimą iš klubo, jog galiu išvykti, abipusiu susitarimu nutraukėme sutartį. Tiesą sakant, dabar manau, jog visas procesas užtruko per ilgai.

– Kaip atsidūrėte „Nevėžyje-Optibet“?

– Nuo to laiko, kai išsiskyrėme su Mursijos ekipa, buvo praėjusi savaitė, ir per tą laiką negavau jokių pasiūlymų. Koją kišo tai, kad daugelyje lygų buvo pasibaigusi naujų žaidėjų registracija ir kai Kėdainiai man pasiūlė, per daug negalvojau, tiesiog norėjau žaisti. Gavęs pasiūlymą pasižiūrėjau, kur yra Kėdainiai, kaip atrodo miestas ir buvo lengva apsispręsti.

– Ar turėjote kitų pasiūlymų?

– Turėjau pasiūlymą iš Estijos, bet jis buvo nekonkretus ir Kėdainių ekipa buvo vienintelė, kuri parodė aiškų susidomėjimą bei pasiūlė kontraktą.

– Kaip manote, kodėl susidomėjimas jumis buvo toks menkas? Vis dėlto esate patyręs, Eurolygos ir kitų tarptautinių turnyrų duonos ragavęs žaidėjas.

– Nežinau. Daugelis komandų turbūt manimi nepasitikėjo, prieš sezoną patyriau pakinklinės sausgyslės traumą ir praleidau pirmuosius 3 šio sezono mėnesius. Dabar jaučiuosi gerai ir esu pasiruošęs 100 procentų.

– Nuo pat karjeros pradžios iki šiol žaidėte vien tik Ispanijos ir gimtosios Brazilijos klubuose. Kiek sunku buvo persikelti į Vidurio Europos šalį?

– Esu suaugęs žmogus, todėl sprendimas nebuvo itin sunkus. Dienos pabaigoje krepšinis yra krepšinis, nepriklausant nuo to, kur jis žaidžiamas. Prieš atvykdamas kalbėjausi su Tučiu (Tautvydu) Saboniu ir Tadu Sedekerskiu, jie man pasakė, jog Lietuva yra puiki vieta žaisti krepšinį. Čia ne Kinija, kur viskas absoliučiai kitaip, daugumoje krepšinio valstybių žaidimas panašus, o sąlygos taip pat labai nesiskiria.

– Paminėjote, jog prieš atvykstant į Lietuvą teko kalbėtis su Tautvydu Saboniu. Kur susipažinote ir koks jūsų tarpusavio ryšys?

– Kartu žaidėme Malagos „Unicaja“ dublerių komandoje ir nuo to laiko palaikome šiltus ryšius. Kai jis baigė karjerą, visuomet sekiau jo, kaip trenerio, progresą. Labai džiaugiuosi, kad Tutis tobulėja milžiniškais žingsniais. Su Tautvydu teko nemažai kalbėtis šio sezono eigoje, nes akylai sekiau „Žalgirio“ žaidimą, šiemet jie žaidžia gražų, laisvo stiliaus krepšinį. Kai atėjo „Nevėžio-Optibet“ pasiūlymas, Tutis buvo pirmas žmogus, kuriam paskambinau.

– Esate Brazilijos rinktinės žaidėjas, turite Eurolygos patirties ir visą savo karjerą praleidote aukščiausioje Ispanijos lygoje. Ką toks patyręs žaidėjas veikia jaunoje Kėdainių komandoje?

– Stengiuosi būti treneriu aikštelėje. Kai atvykau į Kėdainius, treneris Marius Kiltinavičius manęs iš karto paprašė būti aikštelės generolu, padėti tobulėti ateities talentams, kurių „Nevėžyje-Optibet“ tikrai daug. Taip pat noriu parodyti save ir patekti į Brazilijos rinktinę, kuri vasarą varžysis dėl patekimo į 2021 metų Tokijo olimpines žaidynes. Man patinka mokyti jaunesnius krepšininkus, esu įžaidėjas, todėl apie krepšinį turiu žinoti viską. Mano tikslas čia – išlaikyti gerą sportinę formą ir dalinti patarimus jaunimui.

– Kiek skiriasi LKL ir Ispanijos lygos lygis?

– Lietuvoje žaidžiamas lėtesnis krepšinis, o Ispanijoje daug greitų atakų, bėgiojimų nuo kranto iki kranto. Konservatyvesnis. Toks žodis labiausiai apibūdintų skirtumą tarp Lietuvos ir Ispanijos krepšinio. Čia viskas vyksta labiau statiškai, sustojus penki prieš penkis.

– Kuris stilius jums tinka labiau, ispaniškas, ar lietuviškas?

– Visuomet prisitaikau prie žaidimo, daug kas priklauso nuo komandos draugų. Man patinka greitas, ispaniškas krepšinis su daugiau disciplinos nei įprasta ACB lygoje.

– Kokį įspūdį palieka „Nevėžio-Optibet“ komanda?

– Čia labai daug potencialo. Jie turi 2 jaunus talentus Abramo Canką ir Arielį Hukporti, kurie jau dabar duoda didelės naudos ant parketo. Yra Jakis (Jokūbas Gintvainis), kuris turi Ispanijos lygos patirties ir gerai supranta krepšinį. Turime metikų, kaip Justas Tamulis, karių, kaip Kaza (Julius Kazakauskas). Komanda tikrai išskirtinė su daug jaunimo ir visi sunkiai dirba.

– Kaip sekasi įsilieti?

– Mane čia priėmė labai šiltai, suteikė didelio pasitikėjimo savimi, leido daug kalbėti ir dalinti jiems patarimus. Kėdainiai nėra didelis miestas, vyručiai spėjo man viską aprodyti, paaiškino skirtumus tarp Ispanijos ir Lietuvos. Kol kas čia jaučiuosi labai gerai.

– „Nevėžio-Optibet“ gretose spėjote sužaisti trejas rungtynes ir visose jų buvote vienas lyderių. Kaip pavyko taip greitai pagauti ritmą?

– Čia jaučiuosi tarsi žuvis vandenyje, o kai tu esi laimingas, viskas einasi savaime. Kėdainiuose atmosfera yra puiki ir čia jaučiuosi laimingas. Žinoma, esu patyręs žaidėjas ir per tiek metų išmoksti greičiau prie visko priprasti. 10 metų Ispanijoje davė savo. Mano tikslas čia nėra žaisti 30-40 minučių, pelnyti daug taškų ir darytis gerą individualią statistiką. Mano tikslas yra vėl mėgautis krepšiniu, padėti jaunimui ir kol kas viskas pavyksta puikiai.

– Esate labiausiai patyręs komandos žaidėjas. Kaip jaučiatės?

– Senas (juokiasi). Manau, kad vaikinai suprato, kodėl čia atvykau, naudojasi mano patarimais ir užduoda daug klausimų. Smagu čia būti. Krepšinį žaisti noriu dar daug metų, tačiau buvimas mentoriumi Kėdainiuose man padeda kloti pamatus vienam iš mano tikslų po karjeros – tapti treneriu. Tokia situacija man yra palanki, nors ir kartais jaučiuosi senas.

– Kokį įspūdi palieka treneris Marius Kiltinavičius?

– Jis žino, kad turi visišką komandos kontrolę ir yra pasiryžęs visus padaryti geresniais. Matau, kad visi jo klauso bei esant būtinybei vėl ir vėl šlifuoja trenerio derinius. Man ir Jakiui (Gintvainiui) treneris rodo didelį pasitikėjimą bei žino, kad gali teigiamai išnaudoti mūsų patirtį. Kiekvieną dieną Marius dirba su išskirtiniu užsidegimu ne tik vardan jaunimo tobulėjimo, bet ir dėl tikslo patekti į atkrintamąsias. Šaunu, kad treneris moka suderinti abu dalykus.

– Koks yra jūsų žaidimo braižas?

– Aš žaidėjas, kuris kiekvieną dieną atiduoda viską. Man nerūpi asmeninė statistika, viską darau dėl komandos. Toks buvau visą karjerą, galite pažiūrėti statistiką ir suprasite. Mano nuomone, krepšinyje viskas prasideda nuo gynybos. Aš mėgstu žaisti gynyboje ir man daugiau laimės suteikia perimtas kamuolys ar išprovokuota klaida nei tritaškis. Man reikia patobulinti daug dalykų – ypač tritaškių pataikymą.

– 2016 metais dalyvavote Rio olimpinėse žaidynėse. Koks jausmas būti tokio mąsto turnyre, ypač dėl to, kai jis vyko gimtojoje Brazilijoje?

– Nuostabu. Manau, kad daugelis gali tik įsivaizduoti, koks jausmas yra dalyvauti olimpiadoje. Kiekvieną dieną iš arti matai geriausius pasaulio sportininkus vienoje vietoje. Eini prasimankštinti, matai vieną geriausių visų laikų plaukikų Michaelą Phelpsą, eini pavalgyti – susitinki tenisininką Novaką Džokovičių, bevaikščiodamas sutinki legendinį Usainą Boltą. Atmosfera buvo pasakiška, ypač tada, kai turi dvigubą palaikymą ir žaidi namuose. Pamenu, jog tais metais žaidžiau vietinėje „Flamengo“ komandoje ir daugelis mane pažinojo, palaikė ir prašė kartu nusifotografuoti.

– 2019 metais atstovavote Brazilijai pasaulio čempionate ir grūmėtės prieš JAV rinktinę. Kokį įspūdį paliko amerikiečiai?

– Akivaizdu, kad tais metais jie neturėjo pačių geriausių žaidėjų ir man pernelyg didelio įspūdžio nepaliko. Žinoma, jų komanda labai fiziška, turinti daug talento. Mūsų rinktinei rungtynės prieš JAV buvo labai svarbios, kovojome dėl patekimo į atkrintamąsias, nes prieš tai nusileidome čekams. Žaidėme puikias rungtynes ir tikrai galėjome juos įveikti, tačiau mūsų treneris buvo išvarytas prieš ilgąją pertrauką, asistentai nesugebėjo suvaldyti padėties ir pralaimėjome.

– Kokios yra įsimintiniausios jūsų karjeros rungtynės?

– 2019 metų pasaulio čempionato mačas prieš Graikiją dėl gerų ir blogų dalykų. Prieš graikus jaučiausi labai gerai ir žaidžiau apie 30 minučių, tačiau rungtynių pabaigoje mano klaida vos nekainavo Brazilijai pergalės. Viso čempionato metu teisėjavimas buvo švelniai tariant kvestionuotinas ir lemiamomis akimirkomis užsidirbau nesportinę pražangą, kurios, mano manymu, nebuvo. Visa laimė, jog sugebėjome laimėti ir paskutinėmis akimirkomis mums nusišypsojo sėkmė – Bruno Caboclo numušė graikų baudos metimą nuo lanko. Ten irgi galėjo baudos metimą įskaityti, nes Bruno šiek tiek lietė lanką, tačiau buvo priimta keistų sprendimų į abi puses. Šiais laikais teisėjai turi peržiūros sistemą ir keista, jog tame čempionate jie eidavo žiūrėti tada, kada nereikia, ir neidavo, kada reikia. Tas pats nutiko ir su Lietuvos komanda, kuomet Rudy Gobertas numušė Jono Valančiūno baudos metimą ir lietuviai dėl to nepateko į kitą etapą. Skaudūs dalykai.

– Prieš kurį Eurolygos krepšininką buvo sunkiausia žaisti?

– Trys pavardės – Vassilis Spanoulis, Milošas Teodosičius ir Facundo Campazzo. Spanoulis yra dievas, prieš jį beveik neįmanoma apsiginti ir jeigu tu neatsakysi tokiu pat psichologiniu tvirtumu, tau galas. Jis mato ir užuodžia, kada oponentas jo bijo. Reikia beveik tobulos gynybos, kad pavyktų jį sustabdyti. Reiktų pabrėžti, kad Spanoulis turi labai didelę pagarbą iš teisėjų pusės ir yra beveik nepaliečiamas, tai užduotį daro dar sunkesne. Teodosičius yra nuostabus talentas, jo triukai su kamuoliu ir gebėjimas nulemti rungtynes yra milžiniški. Ką su tokiu ūgiu išdarinėja Campazzo, yra įspūdinga. Jis buvo sėkmingas Europoje ir neabejoju, kad ras savo vietą NBA.

– Kuris buvęs komandos draugas paliko didžiausią įspūdį?

– Jokių diskusijų – Shane‘as Larkinas. Su juo žaidėme Vitorijos „Baskonia“ klube 2016-2017 metais. Tiesą sakant, prieš Larkinui pasirašant sutartį su „Baskonia“, nieko apie jį nebuvau girdėjęs, tačiau kai prasidėjo sezonas, mane nustebino Shane‘o gebėjimas būnant ganėtinai žemo ūgio taip rinkti taškus. Tie metai Vitorijoje pakėlė jo vertę į neregėtas aukštumas ir dabar jis yra vienas geriausių žaidėjų Europoje. Džiaugiuosi už jį.

– 2016-2017 metų sezone „Baskonia“ kartu žaidėte su Tadu Sedekerskiu. Kokį įspūdi tuo metu jis paliko ir ar pavyko užmegzti ryšį?

– Tuo metu su Tadu buvome tie krepšininkai, kurie žaidžia mažiausiai. Kartu teko praleisti nemažai laiko papildomose treniruotėse, už aikštelės ribų taip pat dažnai susitikdavome ir turėjome daug smagių akimirkų. Iki šiol palaikome ryšius, Vitorijoje turime bendrų draugų iš Brazilijos ir jau planuojame susitikimą. Kol esame toli nuo vienas kito, kartu žaidžiame per „Playstation“ konsolę. Tadas yra labai geras vyrukas ir aš džiaugiuosi, kad pagaliau Vitorijoje jis gauna didelį vaidmenį. Prie didelio skaičiaus baskų pergalių svariai prisidėjo būtent jo gynyba, kurios aš ir išmokiau (juokiasi). Tikiuosi, jog Tadas išlaikys gerą žaidimą ir seksiu jį, kad ir kur jis keliautų.

– Praeityje žaidėte Eurolygos komandose, Brazilijos rinktinėje. Žiūrint į dabartinę karjeros kreivę, ar galima teigti, kad ji leidžiasi?

– Galiu tvirtai pasakyti, kad šiuo metu nėra patys geriausi laikai mano karjeroje, bet mano tikslas yra sugrįžti į Eurolygą arba Europos taurę ir vėl žaisti tokiu pat aukštu lygiu.