NBA pulsas: pagyrų gavęs Valančiūnas pateko į gražiausių epizodų dešimtuką

Pagyros Jonui Valančiūnui ir lietuvio vieta geriausių epizodų dešimtuke, idealus Los Andželo „Clippers“ gynėjas, naujoko karjeros rungtynės, Rudy Goberto rekordas – tai ir dar daugiau – kovo 23-osios NBA pulse.

Kovo 23-osios NBA pulsas

JV. Jonas Valančiūnas užfiksavo 27-ąjį sezono dvigubą dublį. Šį sezoną NBA devyni žaidėjai surinko bent 27 dvigubus dublius, o tarp jų Valančiūnas yra vienintelis, kuris žaidžia mažiau nei po 30 minučių (vid. po 27 min.).

Praėjusią naktį lietuvis per 34 minutes surinko 16 taškų (7/10 dvit., 2/2 baudų) ir atkovojo 19 kamuolių, o Memfio „Grizzlies“ savo aikštėje per pratęsimą 132:126 įveikė Bostono „Celtics“, kuri vertėsi be Kemba Walkerio ir Jaysono Tatumo.

Valančiūno dėjimas gražiausių epizodų dešimtuke atsidūrė septintoje vietoje.

PAGYROS. Nors „Grizzlies“ puolimu labiausiai rūpinosi kartu 53 taškus pelnę Ja Morantas ir Dillonas Brooksas, „Celtics“ treneris Bradas Stevensas Memfio klube išskyrė Valančiūną.

„Valančiūnas mus sunaikino, ypatingai savo atkovotais kamuoliais puolime. Nors jis mačą baigė su 16 taškų, atrodė, kad jis buvo kur kas svarbesnis. Atrodė, kad Valančiūnas pasiėmė visus kamuolius, kurių norėjo“, – pažymėjo Stevensas.

Uteniškis iš 19 atkovotų kamuolių 7 sugriebė puolime.

SERIJA. Sakramento „Kings“ vedlys De'Aaronas Foxas jau 13-ame mače paeiliui pelnė bent 15 taškų ir atliko bent 5 rezultatyvius perdavimus, o tai klube yra ilgiausia serija nuo 1980 metų, kai Philas Fordas tokių rungtynių sužaidė 18 iš eilės. Praėjusią naktį Foxas surinko 30 taškų (12/18 dvit., 1/5 trit., 3/6 baudų), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 6 kamuolius, o jo vedama ekipa svečiuose 119:105 įveikė Klivlando „Cavaliers“.

NAUJOKAS. „Kings“ komandoje geriausias karjeros rungtynes sužaidė Tyrese'as Haliburtonas, kuris yra vienas pretendentų tapti metų naujoku. 21-erių 196 cm ūgio 12-asis naujokų biržos šaukimas akistatoje su „Cavs“ per 36 minutes surinko 28 taškus (7/10 dvit., 4/5 trit., 2/2 baudų) ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Prieš tai jis daugiausiai buvo įmetęs 23 taškus. Haliburtonas šį sezoną renka po 12,8 taško, 3,4 atkovoto kamuolio ir 5 rezultatyvius perdavimus.

IŠVYKA. Dešimčiai dienų namus palikę ir 6 rungtynes paeiliui išvykose sužaidę „Kings“ krepšininkai gali džiaugtis savo pasirodymu – ekipa laimėjo ir pralaimėjo po tris mačus.

„Dėl to skrydis į namus krepšininkams ir trenerių štabui bus šiek tiek lengvesnis. Žinojome, kad šį vakarą turime gerą galimybę laimėti, tad tikrai džiaugiuosi šia išvyka“, – sakė „Kings“ treneris Luke'as Waltonas.

KARJEROS REKORDAS. Rudy Gobertas blokavo 9 metimus ir užfiksavo naują karjeros rekordą. Prieš tai Jutos „Jazz“ prancūzas daugiausiai buvo blokavęs 8 metimus. 28-erių centras taip pat pelnė 21 tašką (9/11 dvit., 3/3 baudų) ir atkovojo 10 kamuolių, o jo vedama ekipa 120:95 įveikė Čikagos „Bulls“.

„Jazz“ komandoje pastarąjį kartą tiek blokų atliko Andrejus Kirilenka, kuris 2006 metais nupūtė 10 metimų.

Gobertas buvo per žingsnį nuo savo pirmojo trigubo dublio. „Jazz“ klube nė vienas krepšininkas nuo 2008 metų neužfiksavo trigubo dublio.

FORMA. Milvokio „Bucks“ per pastarąsias 13 rungtynių laimėjo 12 kartų, o praėjusią naktį namuose be Giannio Antetokounmpo 140:113 nubloškė Indianos „Pacers“. Nugalėtojams Jrue Holiday pelnė 28 taškus (6/9 dvit., 5/6 trit.) ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Milvokio komanda Rytų konferencijoje užima trečią vietą, o nuo pirmoje vietoje esančio Filadelfijos „76ers“ klubo atsilieka dviem pergalėmis.

„Bucks“ fiksuojama 7 pergalių serija šiuo metu yra ilgiausia NBA.

PAKILO NUO DUGNO. Hjustono „Rockets“ galop nutraukė ilgiausią pralaimėjimų seriją klubo istorijoje, kuri užsitęsė iki 20 iš eilės. Startinio penketo krepšininkai pelnė 92 taškus, o „Rockets“ namie 117:99 įveikė Toronto „Raptors“.

Nugalėtojams Johnas Wallas pirmą kartą nuo 2016 metų surinko trigubą dublį: 19 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

„Raptors“ dabar fiksuoja ilgiausią pralaimėjimų seriją (9). „Rockets“ (12-30) Vakarų konferencijoje užima priešpaskutinę vietą, o „Raptors“ (17-26) Rytų konferencijoje žengia vienuoliktoje pozicijoje.

„Taip, vakar buvau nusivylęs. Na ir kas? – po pergalės sakė „Rockets“ treneris Stephenas Silas. – Mes persigrupavome, susitelkėme ir laimėjome. Be abejo, jaučiamės daug geriau, žinau, kad tai žaidėjams yra itin puikus jausmas. Man tai nėra taip svarbu, tačiau esu labai laimingas dėl savo vyrukų, kuriems nebereikės nieko girdėti apie pralaimėjimų seriją.“

BE KLAIDŲ. Luke'as Kennardas tapo pirmuoju krepšininku Los Andželo „Clippers“ istorijoje, kuriam pavyko atakuojant be klaidų ir pataikant bent du tritaškius įmesti 20 taškų. Nuo suolo pakilęs 24-erių 198 cm ūgio gynėjas dvikovoje su Atlantos „Hawks“ pelnė 20 taškų (4/4 dvit., 4/4 trit.), atkovojo 7 kamuolius bei pridėjo 4 rezultatyvius perdavimus.

Vienas Kennardo šūvis buvo pataikytas iš aikštės vidurio:

TRITAŠKIAI. Oklahomos „Thunder“ pergalingoje dvikovoje su Minesotos „Timberwolves“ pataikė 21 tritaškį iš 37 (56,8 proc.) ir pasiekė klubo sezono rekordą. Prieš šias rungtynes „Thunder“ vidutiniškai pataikė po 12,8 tritaškio.

Aikštėje pasirodė 9 „Thunder“ krepšininkai, o iš jų 8 pataikė bent po 1 tritaškį. Geriausiai sekėsi visus 5 tritaškius pataikiusiam Ty Jerome'ui, Shai Gilgeousas-Alexanderis pridėjo 4 tritaškius iš 6.

Vienintelis Mosesas Brownas neatliko nė vieno tolimo šūvio, bet jis atkovojo 17 kamuolių.

PERGALĖS GARANTAS. Šarlotės „Hornets“ šį sezoną laimėjo visas 16 rungtynių, kuomet po trijų kėlinių turėjo bent vieno taško persvarą. Praėjusią naktį ekipa po trijų kėlinių prieš San Antonijaus „Spurs“ pirmavo 74:69, o rungtynes laimėjo 100:97.

„Tokiai jaunai komandai tai yra tikrai įspūdinga, – sakė Gordonas Haywardas. – Manau, kad mes esame kovotojai. Smagu turėti vyrukus, kurie pataiko lemiamus metimus.“

Gražiausi nakties epizodai:

Dienos rekordai:

Visi šios nakties rezultatai: