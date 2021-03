Portlande spindėję Hardenas ir Griffinas demonstravo tarpusavio ryšį

ed

Tas NBA ant tiek darosi nebeįdomus... Po LeBrono karjėros pabaigos, ten iš viso nebebus ką bežiūrėti.... Visi to sušikto žiedo vaikosi lengviausiu keliu, o ne bandydami įrodyti savo pajėgumą. Dabar kas per nesamone, surinko 4 superstar žaidėjus į vieną komandą į starto penketą. Durant, Irving, Harden ir Griffin, kas čia per ?? Vos ne all star rungtynių startinis penketas. Nebėra įdomių kovų, nebėra tokių komandų kurios kapotusis ir būtų tas sportinis pyktis.. Kaip kad ir ne per seniausiai buvo tarp Cavs ir GSW (kai buvo be KD). Kažkaip tos ištikimybės savo klubui nebėra, laksto vieni pas kitų, kad tik suburti stipresnė komandą ir laimėt tą žiedą. Pvz., Duranto nelaikau NBA čempionų, ten laimėjo Curry su GSW, tas bailys, po pralaimėjimo serijoje prieš GSW, nubėgo pas NBA Čempionus ir taip tapo čempionu, nu apgailėtina.. Va būtų su OKC laimėjęs, būtų užsitarnavęs pagarbą.. Irvingas vėl lavonas.. SU James galėjo drąsiai dar viena žiedą pasimti Cavsuose, nes komanda buvo gera, bet su savo plokščiasmegenim prisisvajojo nesąmonių ir blaškytis pradėjo.. Hardenas, vienintelis atrodo sėslesnis žaidėjas, faktas kad užkniso Rockets, niekaip nedaeina iki finalo, nors tu ką, ir Westbrooka turėjo ir dar ten tų nba star turėjo bet... matyt taip jau jam lemta, kaip kokiam Iversonui... Bet ėsmė tokia, kad Brooklyn Nets viena nemėgstamiausių komandų NBA lygoje, kas kad ima pergalęs, bet jos tokios dirbtinos ir netikros.. Nepalyginsi su Lakers, senukas LBJ su Davisu vienas geriausių tandemų visoje NBA.. Taip, ten atsarginiai neatrodo stiprūs. Bet komanda tikrai surinka atsakingai. Sugrįš Davis su Lebronu, vėl skins pergalės, neatmetu ir galimybės, kad bus dar tikrai vienas aukštas pastiprinimas, Drummond arba sugrįš Cousin. Labiau norėtusi Drummondo :)