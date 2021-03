„Magic“ palikti norintis Gordonas pasiprašė mainų: „Mano nusivylimas liejasi per kraštus“

Nuotr.: AFP – Scanpix

Aaronas Gordonas nebesieja savo ateities su Orlando „Magic“. Nuo klubą supančios auros pavargęs 25-erių atletas, apimtas nusivylimo, pasiprašė mainų.

„Daug kartų klubo vadovybei reiškiau nusivylimą, – kalbėjo Gordonas. – Nusivylimą dėl pralaimėjimų, dėl traumų, dėl to, kaip mes žaidžiame ir kiek pralaimėjimų prisirinkome per pastaruosius metus. Sakyčiau, jog mano nusivylimas tiesiog liejasi per kraštus. Manau, kad daugelis žmonių jaučia tą patį.“

Gordonas „Magic“ projektu tapo 2014-aisiais, kuomet klubas jį pasikvietė ketvirtu šaukimu. Nuo debiutinių skrajūno metų Orlando ekipa pasiekė 203 pergales ir patyrė 322 nesėkmes.

Klubas dukart pateko į NBA atkrintamąsias, tačiau abusyk krito pirmajame jų etape.

Gordonas viešai išstojo iki mainų termino pabaigos likus maždaug pusantros paros – kovo 25-osios vidurnakčio. Paklausta, ar tikisi būti iškeista iki to momento, „Magic“ žvaigždė teigė besikoncentruojanti į trečiadienio rungtynes su Finikso „Suns“.

„Dabar esu „Magic“ narys. Orlande praleidau septynerius metus, per kuriuos įsikūriau kaip namuose, gimė meilė ir bendruomenės jausmas. Kol mano krūtinę puošia Orlando miesto užrašas, tol aikštėje atiduosiu visą save“, – tęsė Gordonas.

Jis šį sezoną fiksuoja 14,6 taško, 6,6 atkovoto kamuolio ir 4,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Orlando komanda su 14 pergalių per 43 turus Rytuose – priešpaskutinė, keturiolikta.

Gordoną ir „Magic“ dar sieja pusantrų metų kontraktas. Šio sezono atlyginimas siekia 18,1 mln. JAV dolerių.