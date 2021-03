Oladipo vėl ant lagaminų: „Rockets“ derasi dėl mainų

ed

Šių laikų NBA tikrai yra verslas ir pinigai, nebėra jokių sentimentų tarp žaidėjų ir klubų, vis tik trade trade ir trade.. Keitalioja tus žaidėjus, velnias žino dėl ko.. Kuo toliau tuo šūdiniau atrodo tas NBA.. kaip ir minėjau kažkada, po tokių kaip, Kobe, Shaquil, Garrnet, Iverson, Wade, Pierce, LeBron ir t.t. karjeru baigimo, iš to NBA liks vaikų cirkas.. Nes tokie kaip Durant, Irving nerodo to pavyzdžio kaip pastarieji.. Kas iš to kad moki gerai žaisti krepšinį, bet esi vergas kažkokio suknisto žiedo kurį vaikais pasiimti lengviausiu keliu. Durantas susigrąžintu savo varda, jeigu sugrįš į OKC ir paims su jais žiedą, kaip padarė LeBronas su Cavs, ten tai serija iš pasakos srities, grįžo sūnus namo, nuvedė klubą į finalą, jame 1-3 atsilikinėjant sugebėjo nukalt 4-3 ir laimėt pirmą kartą istorijoje Cavaliers NBA čempionatą. O toks kaip KD nulekė jau pas esamų čempionų, negana to, nuo jų pralaimėdamas conf.final.. apgailėtinas jis ir jo chėbra.