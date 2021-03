Praūžusi NBA mainų karštligė: kas ir kokius ėjimus atliko paskutiniąją dieną?

Hv

AK pasidarbavo iš peties. Ir Bulls mano nuomone protingiausiai atliko mainus. Heat žinoma gavo Oladipo, bet jis buvo jų antrasis pasirinkimas. Sustiprėjo, bet ar realios naudos iš to bus tik laikas parodys. Lakers išvis nieko nenuveikė, lyg ir buvo šansų gauti Lowry, bet Raptors į paketą norėjo įtraukti THT, taip ir subyrėjo derybos. Be to Bradley išmainius į Rockets, jis greičiausiai bus atleistas ir prisijungs prie Lakers. Clippers nesuprasi, ką sumanė, Sweet Lue į Rondo. Pridės patirties, sustiprins gynybą, bet neteks taškų puolime, kas yra svarbu, kai startas ilsisi. Spurs praktiškai už dyką gavo Chrissą, kad ir traumuotas, bet potencialo normalioje organizacijoje tikrai turi. Ir ne tokia jau prasta pamaina Aldridge bus. Celtics dar būtų galima išskirti prie laimėtojų, Fournier pridės kokybės. Bet Celtics vertėtų paieškoti naujo trenerio. Kaip su tokia sudėtimi galima turėti 21-23 rezultatą rytuose? Dar vakaruose galėtų pateisinti, jog ten ankšta, bet rytuose iki pat atkribtamųjų gali žaisti viena koja ir turėti aikštės pranašumą bent prieš pirmą varžovą.