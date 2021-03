Užsidaręs mainų langas: solidūs Karnišovo manevrai, sustiprėję „Nuggets“ ir skylės neužlopę „Celtics“

asger

Ziurint i dabarti Bulls laimejo vienareiksmiskai, bet buvo atiduota per daug uz Vucevic, zaide silpnoj komandoj, todel ir turejo all stars statistika, zaisdamas uz Bulls jis nerinks tokiu stats, be to jam 30m kas reiskia, kad zaidimo kreive eis zemyn, o buvo atiduoti gan jauni, neblogi zaidejai + 2 pirmojo rato saukimai (del ju labiausiai ir gaila). Jeigu uz koki Saboni butu tiek atidave, tai kaip ir suprantama, visgi Sabas 24m ir butu galima su tokiu zaideju ne tik dabar siekti pergaliu, bet ir statyti sviesia ateiti. Jeigu ziurint tik pora sezonu i prieki, tai viskas tvarkoj, turetu Bulls tapti playoff komanda, gal tokiu atveju lengviau pavyks prisikviesti i komanda laisvaisiais agentais tapsiancius zaidejus, nes yra zinoma, kad Bulls noretu paimti Lonzo Ball.