Dviženklę persvarą vėjais paleidęs „Fenerbahče“ triumfavo Pirėjuje

Nuotr.: KKF-Scanpix

Pergalę Eurolygoje iškovojo Edgaro Ulanovo atstovaujama Stambulo „Fenerbahče“ (19-12).

Rungtynių žaidėjas Jan Vesely Taškai 18 Naudingumas 23 Dvitaškiai 78% 7/9 Perimti kamuoliai 3

Igorio Kokoškovo auklėtiniai išvykoje 76:71 (20:11, 23:16, 15:22, 18:22) palaužė Pirėjo „Olympiakos“ (14-17) krepšininkus.

Ulanovas rungtynėms registruotas nebuvo. Lietuvis vis dar jaučia klubo skausmus.

Šį vakarą laimėję turkai paliko į penktąją turnyrinės lentelę vietą, aplenkdami identišką pergalių/pralaimėjimų balansą turintį Miuncheno „Bayern“ (19-2). Stambulo ekipa turi tarpusavio taškų pranašumą.

Rungtynes geriau pradėjo svečiai, kurie antrojo kėlinio pabaigoje po Jano Vesely dvitaškio susikrovė 18 taškų persvarą (43:25).

Vis dėlto po ilgosios graikai atsigavo, atsakė sėkminga atkarpa ir po Livio Jean-Charleso dvitaškio prieš lemiamą ketvirtį perkirpo deficitą pusiau – 49:58.

Lemiamame ketvirtyje „Fenerbahče“ susigrąžino prarastas pozicijas ir po likus 3 minutėms po Dyshawne'o Pierre'o dvitaškio pabėgo per 15 taškų (72:57), tačiau šeimininkai surengė spurtą 13:2 ir po Jean-Charleso tolimo šūvio likus 11 sekundžių kvėpavo varžovams į nugaras (71:74).

Vis dėlto pražanga sustabdytas Nando De Colo prie baudų metimo linijos neklydo (76:71), o kitoje atakoje Vassilis Spanoulis suklydo ir Pirėjuje triumfavo svečiai.

Naudingiausiai „Fenerbahče“ gretose rungtyniavo Vesely, kuris per 30 minučių pelnė 18 taškų (7/9 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 2 bei perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo ir surinko 23 naudingumo balus.

Įspūdingas Pierre'o perdavimas Vesely:

„Olympiakos“: Livio Jean-Charlesas 16 (8/8 dvit., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Aleksandras Vezenkovas 15 (3/7 trit.), Kostas Sloukas 12 (3/7 trit., 5 rez. perd., 5 kld.), Giannoulis Larentzakis 9 (3/5 trit.), Georgios Printezis 7.



„Fenerbahče“: Janas Vesely 18 (7/9 dvit., 3 per. kam.), Dyshawnas Pierre'as 15 (4/6 dvit., 4 rez. perd.), Kyle'as O'Quinnas 9, Lorenzo Brownas 8, Nando De Colo 7 (1/6 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.).