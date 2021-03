Atlantos olimpinių žaidynių prisiminimais dalinęsis Karnišovas – apie įspūdingą pasiruošimą ir lietuviškas dainas traukinuke

Nuotr.: FIBA Nuotr. FIBA Prieš ketvirtį amžiaus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrą kartą iš eilės iškovojo olimpinę bronzą. Tai buvo paskutinė olimpiada, kurioje žaidė legendinė Lietuvos krepšinio karta su olimpiniais čempionais Arvydu Saboniu, Šarūnu Marčiulioniu ir Rimu Kurtinaičiu. Vienu pagrindinių smuikų griežė prieš ketverius metus Barselonoje JAV žvaigždes nuo šoninės linijos fotografavęs Artūras Karnišovas, iki šiol esantis rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas, 1992-1999 metais surinkęs 1453 taškus. Netrukus 50-metį švęsiantis vilnietis (tiesa, gimęs Klaipėdoje), legendinio Vilniaus „Statybos“ krepšininko Mykolo Karnišovo sūnus, į antrąją savo olimpiadą keliavo būdamas jau subrendęs 25-erių žaidėjas. Pirmasis buvusios SSRS krepšininkas NCAA, Europos vicečempionas, tais 1996-aisiais pripažintas ir geriausiu Europos krepšininku. Ilgametis Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Vladas Garastas vėliau jį išrinko į simbolinę Lietuvos šimtmečio rinktinę. Šiomis dienomis Artūras labai užsiėmęs Čikagos „Bulls“ reikalais, tačiau į „Krepšinio namų“ klausimus elektroniniu paštu atsakė labai noriai ir operatyviai. Klausimai atgaivino ir jo prisiminimus apie Atlantos olimpiadą. „Tą olimpiadą atsimenu ne taip dažnai, tačiau atsiminimai labai geri. Kartais, kai nuvykstu į Atlantą ir praeinu per miestą, sustoju šalia buvusio Olimpinio kaimelio. Tada ir atsimenu“, – sakė Karnišovas. Įspūdingas pasirengimas Lietuvos rinktinė, prieš ketverius metus Barselonoje iškovojusi pirmąją bronzą, pasak Karnišovo, į Atlantą keliavo mąstydama apie medalius. „Pasirengimas ir kontrolinės rungtynės buvo Amerikoje. Turėjome laiko pasirengti. Mes buvome geros formos jau prieš pirmąsias rungtynes su Kroatija“, – sakė Karnišovas. Pasak jo, sąlygos 1996 metais buvo geresnės nei 1992-aisiais. „1992 metais, be pasirengimo ciklo, mes turėjome įveikti kvalifikaciją ir sužaidėme 11 rungtynių, kad tik patektume į Barseloną. 1996 metais mes jau žinojome, kad mūsų laukia Atlanta ir pasirengimas vyko labai tvarkingai ir sustyguotai“ – sakė Karnišovas. Tačiau, žinodami, kad vieta Atlantoje garantuota, Lietuvos rinktinės vadovai pasinaudojo proga išbandyti į rinktinę besibeldžiančius krepšininkus ir surengė įspūdingą pasirengimo turą. Pasirengimą Atlantai rinktinė pradėjo dar gegužę Australijoje (be Karnišovo, Sabonio, Marčiulionio). Australijos rinktinei, kurią vėliau palaužė Atlantos mažojo finalo metu, lietuviai penkis kartus pralaimėjo 65:92 (32:45), 55:82 (24:40), 83:100 (39:57), 74:88 (35:45) ir 83:85 (38:52). Vokietijoje, prisijungus Portlando „Trail Blazers“ naujokui Saboniui, Lietuva įveikė Vokietiją 84:77 (42:38), Jugoslaviją 76:70 (42:39), tačiau pralaimėjo Graikijai 57:77 (30:42). Po to palydėtuvės į olimpiadą buvo surengtos Vilniuje, kur Lietuvos rinktinė 109:62 (59:41) sutriuškino ukrainiečius. Vėliau pasirengimo kelias atvedė į Jungtines Valstijas. Tą 1996-ųjų liepą Čikagoje lietuviai 65:69 (35:34) nusileido Kroatijai, po kelių dienų Los Andžele – Brazilijai 80:84 (34:45), o vėliau, vėl Čikagoje, įveikė Graikiją 85:83 (42:48) „Net neatsimenu, kiek laiko praleidome skraidydami po Ameriką, tačiau pasirengimo užteko“, – sakė Karnišovas. Atlanta Atlantos šimtmečio (olimpiada čia vyko praėjus 100 metų nuo pirmųjų šiuolaikinių oliminių žaidynių – red.) olimpiniame parke Lietuvos rinktinė drauge su kitais mūsų šalies olimpinės delegacijos nariais įsikūrė antroje liepos pusėje. „Kaimelis buvo gražus, daug daugiaaukščių namų/bendrabučių, kuriuose gyveno olimpiečiai. Į valgyklą ir į autobusą turėjome važiuoti mažais traukinukais. Tiesa, aš mąsčiau daugiau apie rungtynes ir kaip jas laimėti, nei apie aplinką“, – pasakojo Karnišovas. Nuotr. FIBA Olimpinį turnyrą Lietuvos rinktinė pradėjo įspūdinga dvikova su kroatais. Dviejų pratęsimų pareikalavęs mačas baigėsi lietuvių pergale 83:81 (37:31, 29:35, 6:6, 11:9). Paskutinius 9 taškus pelnė Kurtinaitis. Rezultatyviausias buvo Sabonis (20 taškų, 14 atkovotų kamuolių), baigęs rungtynes anksčiau dėl 5 pražangų. Antras pagal rezultatyvumą – Karnišovas (16 taškų, 10/15 baudų metimų, 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), trečias – taip pat anksčiau dėl pražangų iš aikštės pasitraukęs Marčiulionis (14 taškų). Mačo dėl traumos nebaigė ir pats Karnišovas. Dėl jos Lietuvos rinktinės puolėjas praleido ir rungtynes su Argentina, kurias Lietuva pralaimėjo 61:65 (25:31). Sabonis pelnė 30 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. „Pirmosiose rungtynėse su Kroatija, per pratęsimą, smarkiai išsisukau čiurną, nusileidau ant Dino Radjos kojos. Mano koja atrodė kaip balionas. Tačiau norėjosi grįžti kuo greičiau, praleidau tik vienerias rungtynes ir sugrįžau rungtynėms su Amerika. Aš taip ir pasakiau – negaliu praleisti tokių rungtynių ir pamiršau visus skausmus“, – pasakojo Karnišovas. Trečiose grupės rungtynėse prieš Lietuvą išsirikiavo vien iš NBA žvaigždžių sudaryta JAV rinktinė: Davidas Robinsonas, Reggie Milleris, Scottie Pippenas, Charlesas Barkley, Mitchas Richmindas, Shaquille‘as O‘Nealas, Anferenee Hardaway, Karlas Malone, Grantas Hillas, Gary Paytonas, Hakeemas Olajuwonas ir Johnas Stocktonas. NBA taip ir nepakviestas Karnišovas buvo vienas rezultatyviausių aikšėje žaidusių krepšininkų – pelnė 15 taškų (kaip ir Darius Lukminas), atkovojo 7 kamuolius (kaip ir Gintaras Einikis). Daugiau taškų pelnė tik Barkley – 16. DATA VARŽOVAS REZULTATAS 1996-07-20 vs CRO 83-81 1996-07-22 vs ARG 61-65 1996-07-24 vs USA 82-104 1996-07-26 vs ANG 85-49 1996-07-28 vs CHN 116-55 1996-07-30 vs GRE 99-66 1996-08-01 vs YUG 58-66 1996-08-03 vs AUS 80-74 „Ką tik buvau baigęs Ispanijos čempionatą ir prisijungiau prie rinktinės labai anksti. Formos nebuvau praradęs ir pasitikėjimo turėjau daug. Žaisti su rinktine savo mėgstamiausią krepšinį man buvo smagu ir nuo to niekada nebėgdavau. Smagu buvo su ta grupe vyrų ruoštis ir žaisti drauge“, – prisiminė Karnišovas. Po dienos pertraukos Lietuva tiesiog suvalgė Angolą – 85:49 (37:21). Karnišovas buvo rezultatyviausias rungtynių dalyvis, pelnęs 20 taškų. Vėliau krito ir Kinija, kurioje dar nebuvo Yao Ming‘o – 116:55 (53:23). Per tas rungtynes 8 Lietuvos krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių (daugiausia – 17 – Kurtinaitis). Karnišovas vėl pirmavo tarp lietuvių mestų baudų kategorijoje – realizavo 8 iš 9, pelnė 12 taškų. Antrąją vietą grupėje užėmusių lietuvių ketvirtfinalyje laukė graikai. Tik jų viltis Lietuvos krepšininkai sutrypė 99:66 (45:19). Rezultatyviausias tarp lietuvių buvo Marčiulionis (16 taškų, 7 rezultatyvūs perdavimai). Karnišovas ir Sabonis pridėjo po 15 taškų. Pusfinalyje kelią lietuviams pastojo Jugoslavijos (kai kurios valstybės, tarp jų JAV, tuomet ją vadino Serbija ir Juodkalnija, tačiau oficialiai toks pavadinimas įsiteisino 2003-iaisias) krepšininkai. Prieš metus jie buvo įveikę Lietuvos rinktinę skandalingame Europos čempionato finale 96:90. Tad dabar lietuviai troško atsirevanšuoti. Tik revanšas nepavyko, nepaisant to, kad pasirengimo metu Lietuva buvo įveikusi Jugoslaviją. Lietuviai pralaimėjo 58:66 (31:35). Smogiamasis jugoslavų duetas Predragas Danilovičius ir Aleksandras Džordževičius drauge pelnė daugiau nei pusę savo komandos taškų (atitinkamai 19 ir 16). Lietuvą į priekį tempė Kurtinaitis (38 min., 22 tšk.) ir Sabonis (40 min., 14 tšk.). Karnišovas pridėjo 8 taškus. Aikštėje pasirodė tik 7 lietuviai. „Labai skaudus pralaimėjimas. Prieš serbus kova visada yra principinė ir motyvacijos netrūksta. Tačiau mes jų nesugebėjome įveikti tą dieną“, – sakė Karnišovas. Taip, kaip ir prieš ketverius metus Barselonoje, Lietuvos rinktinė prarado galimybę žaisti olimpiados finale, kuriame galėjo susitikti su JAV ekipa, įveikusią Australiją 101:73. Mažajame finale lietuvių laukė australai, prieš kuriuos Lietuvos rinktinė pasirengimo metu buvo penkis kartus pralaimėjusi. „Visada prisimenu rungtynes dėl bronzos, nes pergalė atneša labai daug džiaugsmo. Prisimeni, kiek prakaito išliejai rengiantis varžyboms ir rungtynėse, o kulminacija yra būtent tos rungtynės dėl medalio. Visi vyrai gerai buvo nusiteikę prieš rungtynes ir mes sugebėjome išplėšti pergalę prieš australus“, – sakė Karnišovas. Lietuva įveikė Australiją 80:74 (36:34). „Atsimenu, kad Sabas buvo ant sparnų ir sužaidė labai geras rungtynes. Visi vyrai buvo gerai nusiteikę ir norėjo pasitaisyti po pralaimėjimo serbams“, – sakė Karnišovas. Sabonis išties buvo nesustabdomas. Per 40 minučių jis pelnė 30 taškų, pataikydamas 3 iš 4 tritaškių, ir atkovojo 13 kamuolių. Karnišovas įmetė 21 tašką (3/6 tritaškių, 4/5 baudų), Marčiulionis – 16 taškų (9 rezultatyvūs perdavimai). Po pergalės „Grįžome į Olimpinį miestelį ir šventė prasidėjo. Buvome susirinkę drauge ir, atsimenu, važiavome traukinuku dainuodami lietuviškas dainas. Smagu buvo“, – prisiminė Karnišovas. Tačiau ilgai švęsti pergalės jis negalėjo. „Nedaug gavome pertraukos ir reikėjo grįžti į Ispaniją. Pasirengimas naujam sezonui prasidėjo jau netrukus, o praėjęs sezonas buvo labai ilgas. Po tokių vasarų mano forma visada būdavo gera sezono pradžioje. Bet apie sausį ateina nuovargis ir pasijunta, kad to laisvalaikio buvo mažai. Tačiau tos akimirkos ir pergalės Lietuvos rinktinėje buvo vertos praleisto laiko. Tą krepšinio stilių aš mylėjau, ir žaisti už Lietuvą buvo didžiulė garbė“, – sakė Karnišovas. Baigiantis 1996-iesiems jis buvo išrinktas geriausiu Europos krepšininku. Šįmet legendinis treneris Garastas, paprašytas išvardyti simbolinę visų laikų Lietuvos rinktinę, puolėjo pozicijoje pirmą paminėjo būtent Karnišovą. # ŽAIDĖJAS POZICIJA ŪGIS GIMĘS GIMIMO VIETA KLUBAS 4 Rytis Vaišvila G 194 cm 1971 Klaipėda Alytaus „Alita” 5 Mindaugas Žukauskas P 201cm 1975 Šiauliai „Šiauliai” 6 Eurelijus Žukauskas C 218 cm 1973 Klaipėdos raj. Klaipėdos „Neptūnas” 7 Tomas Pačėsas G 190 cm 1973 Alytus Kauno „Atletas” 8 Saulius Štombergas P 202 cm 1973 Klaipėda Kauno „Atletas” 9 Darius Lukminas G 195 cm 1968 Kaunas Kauno „Žalgiris” 10 Rimas Kurtinaitis G 196 cm 1960 Kaunas Kauno „Žalgiris” 11 Arvydas Sabonis C 220 cm 1964 Kaunas „Portland Trail Blazers” NBA 12 Artūras Karnišovas P 204 cm 1971 Klaipėda „Barcelona” (Ispanija) 13 Šarūnas Marčiulionis G 196 cm 1964 Kaunas „Sacramento Kings” NBA 14 Gintaras Einikis C 207 cm 1969 Kretinga Saratovo „Avtodor” (Rusija)

