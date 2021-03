„Neptūno“ savininkas: apie skolas, ilgalaikius tikslus ir Mažeiką klubo administracijoje

Klaipėdos „Neptūno“ klubo savininkas Sigitas Ambrazevičius atsakė į komandos sirgalių klausimus, kuriuose palietė temas apie dabartinę ekipos situaciją, skolas, tikslus, norą į administracijos veiklą įtraukti Martyną Mažeiką ir kt.

Šie atsakymai buvo pateikti „Neptūno“ vaizdo įraše feisbuko paskyroje.

– Sigitai, ar matote Martyną Mažeiką tarp klubo vadovų per artėjančius 18 mėnesių?

– Viskas priklauso nuo Martyno. Su juo kalbėjomės apie jo norus ir ambicijas dėl ateities. Mes jam patvirtinome, kad jį matome su komanda. Bet tam, kad būtų čia, jam pačiam reikia atlikti kai kuriuos darbus, tam tikrose vietose išprusti. Aš tikrai už.

– Ar kitą sezoną liksite prie lietuviškos komandos modelio?

– Galbūt ne 100 procentų, bet tikrai taip. Atėjęs į klubą įvardijau, kad esu lietuvis, klaipėdietis patriotas, tuo pačiu ir komandos rėmėjas. Man mieliau pinigus palikti vietiniams žmonėms, kelti jų sportinį lygį. Tada ir mokesčiai čia lieka, pridėtinė vertė. Aš už lietuviškumą, man taip viskas atrodo.

– Kokia yra reali finansinė situacija klube?

– „Neptūne“ esu trečiuosius metus, finansinė situacija palengva gerėja. Negerėja taip greitai, kaip buvome užsibrėžę. Mes skaičiavomės vieną minusą, bet neįvertinome mokesčių, dėl kurių mus pavijo 150 tūkst. eurų skola. Dėl tam tikrų priežasčių mes nukrypome nuo finansinio plano, negavome apie 400 tūkst. eurų lėšų. Praėjusių metų pabaigoje turėjome virš 850 tūkst. eurų skolų, šiuos metus birželio pabaigoje turėtume užbaigti su 650 tūkst. eurų skolų.

– Ką manote apie idėją pasisamdyti specialistą, kuris ieškotų rėmėjų, nes finansinis stabilumas yra viena didžiausių bėdų?

– Mūsų didžiausia bėda yra tai, kad paveldėjome didžiules skolas ir chaosą. Mes finansinę situaciją nuosekliai tik geriname. Dvejus metus bandėme laikyti balansą tarp rezultatų ir išlaidų. Įvertinus pažadėtas ir negautas pajamas, manau, kad mes visi kartu padarėme didžiulį darbą. Šiais metais nuėjome į griežtą taupymą, nes supratome, kad negalime gyventi į skolą.

– Kodėl nėra komunikuojama, per kiek laiko bus išmokėtos skolos?

– Ne kartą sakėme, kad per trejus metus norime grąžinti skolas. Tai buvo prie 1,25 mln. eurų skolos. Iš tikrųjų tai buvo 1,4 mln. eurų. Jeigu kortos būtų gerai sukritusius, būtume grąžinę per trejus metus. Dabar turėsime maždaug dar dvejus metus dirbti dėl skolų mažinimo ir balansuoti ties skolų grąžinimu ir rezultatų siekimu.

– Ką darysite, kad kitais metais šio sezono scenarijus nepasikartotų?

– Pradedu galvoti, kad kitais metais turėsime didesnį biudžetą, turėsime daugiau pasirinkimo laisvės, anksčiau pradėsime žaidėjų paiešką, išmoksime savo šio sezono klaidas. Viskas prasideda nuo didelio nepritekliaus.

– Kodėl dėl tokių rezultatų nevyksta jokios permainos?

– Finansai. Turime daug traumuotų žaidėjų, bandome daryti pokyčius, bandėme pasikviesti kitokių žaidėjų. Nepavyko. Pasikvietėme Darriną Dorsey, vėl nepasisekė. Rungtynėse su Vilniaus „Rytu“ pas mus sėdėjo penki traumuoti žaidėjai, nekalba apie kitus, kurie anksčiau buvo patyrę traumas ir dabar nėra atsigavę.

– Kokios mintys apie komandoje žaidžiančio jaunimo Nojaus Mineikio ir Adomo Sidarevičiaus progresą?

– Tik geros, sekiau ir mačiau, kaip jie žaidė dublerių komandoje, galėjau žiūrėti rungtynes gyvai. Vyrai yra kovotojai, niekada nepasiduoda. Abu prieš „Vytį“ rungtyniavo su vaistais, bet nesiskundė ir žaidė. Parodė, kad yra tikri kariai.

– Ar šio sezono ambicijoms smarkiai kirto prieš metus prasidėjusi COVID-19 pandemija?

– Taip, mes visi turime ambicijų, norime būti kuo aukščiau, bet matėme, kad tikrai turėsime mažiau pinigų. Dėl to komplektavomės labai atsargiai. Lyginant su praėjusiais metais, šiemet žaidėjų algoms turime 50 proc. mažesnį biudžetą.

– Kada paviešinsite darytą auditą?

– Manau, jog gegužės mėnesį. Mes dabar darome tam tikrus procesus, sprendžiame finansavimo klausimus ateičiai. Mes esame miesto komanda, miesto atstovams, tarybos nariams, aš tikrai parodysiu rezultatus. Visiems šiuo momentu rodyti negaliu. Kas nori pasidomėti, durys yra atviros. Tik besidominčių nėra. Yra tik kritikuojančių, momentais pagrįstai, momentais visiškai ne.

– Ar tikrai Tomas Gaidamavičius atrodo kaip perspektyvus treneris?

– Šiuo metu mes esame pasirinkę Tomą. Tomas įrodė, kad yra geras treneris, padarė didelį darbą su jaunais žaidėjais, sukūrė sistemą, ant kurios „Neptūnas“ galės laikytis. Mes pasirinkome Tomą ir juo tikime, o dabar esame ten, kur esame – nepaaiškinamoje duobėje. Ir žaidėjai dabar yra duobėje, ir treneriai. Treneriai irgi turėtų prisiimti atsakomybę, bet nė vienas to nesikrato. Atleisti ir sugriauti yra lengva, o ką po to daryti ant tų griuvėsių?

Sutartys su treneriais galioja keliems metams, galbūt kažkas po sezono keisis, bet dabar apie tai negalvojame, galbūt niekas nesikeis. Užbaikime šį sezoną.

Nuotr. BNS

– Ar krepšininkams vėluoja atlyginimai?

– Jie vėlavo mėnesį, galbūt dabar jau sueina du mėnesiai. Mes gauname finansavimą iš miesto ir visus atlyginimus susimokame. Visada taip būdavo, rudenį gyvename iš abonementų ir rėmėjų, o pavasarį – iš miesto finansavimo. Šiais metais abonementų neturėjome, tai buvo skaudus nuostolis, jie gana nemažai sumažino bendrą biudžetą.

– Kokį santykį biudžete sudaro savivaldybės ir rėmėjų pinigai?

– Dvejus metus savivaldybės indėlis sudarė 35 proc. biudžeto, šiais metais – 70 proc. biudžeto.

– Ar krepšininkai tokiu žaidimu boikotuoja rungtynes prieš trenerį, o galbūt susidėjo su lažybomis?

– Su lažybomis – ne. Mes tą situaciją sekame ir tikriname tiek futbolo, tiek krepšinio komandose. Žaidėjai patys negali pasakyti, kodėl vienose rungtynėse gali sužaisti gerai, o kitose sulūžta. Gal treneris nepakankamai griežtas. Neturiu paaiškinimo. Kai paklausiau, kas nutiko, tai kažkas rūbinėje garsiai pasakė, jog esame myžniai. Jeigu patys taip sako ant savęs...

– Jeigu nesuvaldote situacijos, galbūt perleiskite klubą kažkam kitam, kad nebankrutuotų?

– Mes bankroto nepadarėme, kaip tik tiesiname situaciją. Iš manęs miesto vadovams buvo siūlymas uždaryti komandą ir daryti naują, bet manęs paprašė to nedaryti. Aš sutikau nešti naštą ir situaciją tiesiname. Jeigu kažkas ateitų ir norėtų prisiimti atsakomybę, jeigu tai būtų adekvatus žmogus, aš savo atsakomybių galėčiau atsisakyti. Bet norinčių nėra. Aš jus kviečiu, prisijunkite, pasidalinkite našta ir dirbkite neatlygintinai. Čia yra neatlygintas darbas, naudos nėra, tik karmos taškai.

– Kada galima tikėtis klubo sugrįžimo į LKL Top 4?

– Galbūt šiais metais. Noriu pasakyti, jog mes turime neužsirauti ant „Žalgirio“, o su kitomis komandomis galime kovoti. Tik jeigu mes žaisime tokį krepšinį, kokį mokame, o momentais šį sezoną tai parodėme.

– Kada galima tikėtis sugrįžimo į Europos turnyrą?

– Viskas priklausys nuo mūsų rezultatų šiais metais. Arba kitais, arba dar kitais metais. Turėjome pasiūlymą žaisti FIBA Europos taurės turnyre, bet jis finansiškai būtų visiškai nenaudingas. Neturint pinigų būtų reikėjus dar daugiau sąnaudų.

Aišku, buvo keistas FIBA Čempionų lygos sprendimas. Mes esame tie, kurie šį turnyrą pasirinko nuo pat pradžių, jame dalyvavome, esame 11-os klubų komitete, bet jie pasikviečia mūsų konkurentus iš Vilniaus ir jiems dar sumoka 400 tūkst. eurų. Vos ne mūsų sąskaita nusiperka juos, kuriems šį sezoną irgi nepasisekė. Čempionų lygos sprendimas buvo keistas. Kartėlis paliko.

– Kada „Neptūnas“ žada nutraukti sutartį su Simu Galdiku?

– Mes su Simu šiems metams turėjome sutartį ir ją išsidėliojome dvejiems metams. Tarpsezoniu galbūt kažkas keisis, galbūt ir ne.

– Kada „Neptūnas“ planuoja įsigyti gerą vidurio puolėją ir įžaidėją?

– Drebi po 100 tūkst. eurų plius mokesčiai ir turi. Bet mes jų neturime. Kai turėsime daugiau pinigų, daugiau ir išleisime.

– Kokie planai kitam sezonui?

– Toliau mažinti skolas. Mūsų ambicija bus patekti į Top 4, jeigu su finansais viskas bus gerai.

Nuotr. BNS

– Kaip vertinate „Neptūno“ moterų komandos sezoną?

– Puikiai.

– Ar kitą sezoną „Neptūno“ moterų komanda gali žaisti Europos turnyre?

– Manau, kad taip. Išspręsime finansinius klausimus, kurie dabar yra sprendžiami, jie yra labai svarbūs. Tai galėtų būti ambicija. Tam nereikia pridėti labai daug finansų, turime padidinti biudžetą 50 proc arba 100 proc., bet tai nėra labai daug. Vedančios klaipėdietės žaidėjos sako, kad norėtų grįžti čia, jos mato, kaip klube yra dirbama su fiziniu parengimu, įgūdžiais. Merginos siunčia žinutes, kas iš Rumunijos, kas iš Islandijos, nori sugrįžti ir prisidėti bei pamėginti kažką nuveikti tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje. Padidinus finansavimą iki 160 tūkst. ar 200 tūkst. eurų, būtų galimybių ir Europoje gerai sužaisti, ir turėti ambicijų Lietuvoje būti pirmoje vietoje.

– Kokie tikslai klubui keliami ilgalaikėje perspektyvoje?

– Atiduoti skolas, visada turėti būti ambicijų būti Top 3, stiprinti piramidę tiek vyrų, tiek moterų komandose, ir garbingai dalyvauti Europos turnyruose. Skolas mažiname nuosekliai, bet ne taip, kaip norime. Turime tikrą dublerių komandą, sulaukėme begalės pagyrų. Belieka susitvarkyti pagrindinę komandą, traumas, ir galbūt net šį sezoną kažką parodyti. Norėtųsi moterų komandos pagrindu sustiprinti mergaičių sportavimą krepšinyje. Su tokiais rezultatais susidomėjimas augs.

– Jeigu jūs, kaip dalininkai, investavote savo lėšas, ar jos yra traktuojamos kaip parama, ar kaip paskola?

– Pirmaisiais metais visi dalininkai labai stipriai gelbėjo komandą, reikėjo grąžinti daug skolų. Klubas net turėjo paskolą iš banko be jokio laidavimo ir mums teko skirti dar daugiau pinigų. Po to tas paskolas nuosekliai nurašai į paramą, tik momentais visko negali nurašyti į paramą dėl tam tikrų verslo ypatumų. Niekas pinigų iš komandos nepasiima, girdėjau tokių paskalų, kad noriu iš komandos pasiimti visus pinigus. Galiu pasakyti, kad nė vieno cento iš komandos nepasiimu ir labai dideles pinigų sumas kiekvienais metais nurašau į paramą.