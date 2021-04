Sezono rekordą pakartojęs ir asmeninėje dvikovoje prieš Gobertą triumfavęs JV sugėrė galingą prancūzo dėjimą

Nuotr.: AFP-Scanpix

Jonas Valančiūnas sužaidė dar vienerias solidžias rungtynes ir laimėjo asmeninę dvikovą prieš Jutos „Jazz“ (36-11) bokštą Rudy Gobertą, tačiau to Memfio „Grizzlies“ (22-23) ekipai nepakako.

Rungtynių žaidėjas Mike Conley Taškai 26 Naudingumas 27 Perimti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 7

Namuose žaidę Tayloro Jenkinso auklėtiniai po atkaklios kovos nusileido 107:111 (28:29, 21:28, 27:18, 31:36).

Valančiūnas per 32 minutes pelnė 16 taškų (8/17 dvit.), atkovojo 14 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei užsidirbo 4 asmenines pražangas.

5 rezultatyvūs perdavimai – pakartotas lietuvio sezono rekordas.

Tuo metu Gobertas per 36 minutes surinko 8 taškus (3/6 dvit., 2/7 baud.), 12 atkovotų ir 1 perimtą kamuolį, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus bei 2 klaidas.

Prancūzas taip pat pasižymėjo galingu dėjimu per Valančiūną.

Dvikovos nugalėtojas paaiškėjo pačioje rungtynių pabaigoje, bet „Jazz“ šiek tiek į priekį truktelėjo ketvirtojo kėlinio viduryje.

Bojanas Bogdanovičius smeigė tritaškį, Mike‘as Conley pridėjo dvitaškį ir likus žaisti 3 min. 26 sek. svečių persvara išaugo iki 6 taškų (99:93).

Po šio epizodo komandos keitėsi rezultatyviomis atakomis, o „Grizzlies“ deficitas svyravo 4-6 taškų intervale.

Likus žaisti 1 min. 11 sek. Conley pataikė dar vieną metimą (107:101), tačiau Kyle‘as Andersonas atsakė greitais savo taškais, o likus 13 sekundžių Morantas Memfio ekipą priartino per metimą – 105:107.

Vis tik Conley bei Royce‘as O‘Neale‘as lemiamu metu neklydo prie baudų metimų linijos ir taip įtvirtino „Jazz“ pergalę.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidęs Conley surinko 26 taškus (9/10 dvit., 2/8 trit., 2/2 baud.), 7 rezultatyvius perdavimus, po 4 atkovotus ir perimtus kamuolius bei 4 klaidas.

Jutos ekipa šiame susitikime vertėsi be lyderio Donovano Mitchello.

„Grizzlies“: Ja Morantas 36 (9/14 dvit., 2/4 trit., 12/15 baud., 7 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Kyle'as Andersonas 18 (5/7 dvit., 5/7 baud., 11 atk. kam., 3 blok.), Dillonas Brooksas 17 (7/14 dvit., 3 per. kam.), Jonas Valančiūnas 16 (8/17 dvit., 14 atk. kam., 5 rez. perd.), Desmondas Bane'as 7 (3/9 dvit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.).



„Jazz“: Mike'as Conley 26 (9/10 dvit., 2/8 trit., 7 rez. perd., 4 per. kam., 4 kld.), Jordanas Clarksonas 24 (4/7 dvit., 4/15 trit., 7 atk. kam.), Bojanas Bogdanovičius 23 (5/12 trit., 6/6 baud., 5 atk. kam.), Joe Inglesas 10 (2/6 trit., 5 atk. kam.), Royce'as O'Neale'as 9 (6 atk. kam.), Rudy Gobertas 8 (12 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok.).

