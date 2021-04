Los Andžele – apkartęs Drummondo debiutas: patirta trauma ir „Lakers“ nesėkmė

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-Scanpix

Andre Drummondas debiutavo Los Andželo „Lakers“ (30-17) ekipoje, tačiau aukštaūgiui pirmosios rungtynės NBA čempionų gretose apkarto.

Rungtynių žaidėjas Jrue Holiday Taškai 28 Naudingumas 36 Perimti kamuoliai 4 Dvitaškiai 73% 8/11

Franko Vogelio auklėtiniai namuose 97:112 (30:24, 19:33, 26:32, 22:23) krito prieš Milvokio „Bucks“ (29-17).

Starto penkete susitikimą pradėjęs Drummondas per 14 minučių spėjo pelnyti 4 taškus (2/6 dvit., 0/2 baud.), atlikti 2 rezultatyvius perdavimus, atkovoti 1 kamuolį, blokuoti 1 metimą ir suklysti 3 sykius.

Puolėjas trečiajame kėlinyje susižeidė kojos pirštą ir buvo priverstas palikti aikštelę, į kurią taip ir nebesugrįžo.

Tuo metu „Bucks“ iniciatyvą perėmė po ilgosios pertraukos. Brookas Lopezas bei Jrue Holiday suvertė taškus iš po krepšio, Giannis Antetokounmpo realizavo baudas, dvitaškį pridėjo Donte DiVincenzo, o svečiai spurtavo 17:7 bei įgijo 16 taškų pranašumą – 74:58.

„Bucks“ po sėkmingos atkarpos toliau nemažino apsukų ir trečiajam kėliniui artėjant prie pabaigos Milvokio ekipa susikrovė 20 taškų persvarą (89:69) bei taip nulėmė susitikimo baigtį.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidęs Holiday surinko 28 taškus (8/11 dvit., 3/5 trit., 3/4 baud.), 8 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 1 bloką bei 4 klaidas.

„Lakers“: Montrezlas Harrellas 19 (6/10 dvit., 7/7 baud., 5 atk. kam.), Dennisas Schroderis 17 (3/10 dvit., 3/8 trit., 8 rez. perd.), Kyle'as Kuzma 16 (6/8 dvit., 1/9 trit., 7 atk. kam.), Markieffas Morrisas 15 (3/5 trit., 6 atk. kam.), Wesley Matthewsas 9 (3/7 trit., 3 per. kam.).



„Bucks“: Jrue Holiday 28 (8/11 dvit., 3/5 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam., 4 kld.), Giannis Antetokounmpo 25 (7/12 dvit., 8/10 baud., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok., 9 kld.), Khrisas Middletonas 17 (7/15 dvit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Donte DiVincenzo 13 (3/6 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Brynas Forbesas 9 (3/5 trit.), Thanasis Antetokounmpo 8.

Rungtynių apžvalga:

Visi šios nakties rezultatai: