„Vyčio“ šturmą atlaikę „Telšiai“ žengė į NKL finalą

Anonimas

Ideja sios lygos yra ta kad laimetojas patenka i LKL, o prasciausia LKL komanda eina i NKL. Bet kiek jau metu praejo taip joks klubas is NKL ir nepersikelia ten zaist del per mazos arenos. Mazai lieka motyvo stengtis playoffuose. Cia kaip kokia amerikonu g lyga, vien tik tam kad kas nors tave pastebetu is geresniu lygu.