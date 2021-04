Larkino nesulaikiusios „Baskonia“ likimas spręsis žūtbūtiniame mače

kasioguru

vienos geriausiu sezono varzybu. Efesas tik per Larkino sou istempe. ir niekas ten su juo nesitvarke pirmoj pusej, tiesiog nesieme iniciatyvos. man kartais atrodo, kad siemet Larkinas kazkuo nepatenkintas, is jo emociju kartais atrodo lyg padejes butu, bet paskui uzsiveda ir prasideda sou. nu o is lietuviu Sedekerskis tai ant kiek geras gynyboj, ant tiek grybas puolime, gal kokius 3-4 is po kasio pramete, butu uzteke pataikyt 1-2 ir galbut butu pergale.