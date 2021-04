Įvertinimai žalgiriečiams: apgaulinga Lauvergne'o statistika ir diskusijų sukėlę teisėjų sprendimai

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ dramatiškai pralaimėjo paskutines 2020-2021 metų Eurolygos sezono išvykos rungtynes. Martino Schillerio auklėtiniai po tikslių Vladimiro Lučičiaus baudų 70:71 nusileido Miuncheno „Bayern“.

Kauniečiai puolime atkovojo 11 kamuolių, tačiau į neviltį varė didelis klaidų skaičius – 19.

Naudingiausias rungtynių žaidėjas buvo Thomasas Walkupas – 16 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 6 išprovokuotos pražangos ir 26 efektyvumo balai per 29 aikštėje praleistas minutes.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių individualų pasirodymą Bavarijos sostinėje.

Thomasas Walkupas – 10 balų

29 min., 16 tšk. (3/4 dvit., 2/2 trit., 4/4 baud.), 4 atk. kam., 3 rez. perd., 0 kld., 6 išpr. praž., 26 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Antros rezultatyviausios sezono rungtynės, o ketvirtajame kėlinyje per trumpą atkarpą amerikiečio pelnyti 7 taškai vos nepakabino „Bayern“ sezono ant plauko. Be solidžiai išnaudotų progų puolime Thomasas negailėjo kūno gynyboje ir ne kartą išprovokavo varžovų pražangą puolime. Ar galime įžaidėją kaltinti dėl strigusio puolimo? Iš dalies, bet daugiau čia buvo žalgiriečių prasto judėjimo be kamuolio problema, o 0 klaidų per 29 minutes tokiame mače yra įspūdingas pasiekimas.

Lukas Lekavičius – 8,5 balo

22 min., 10 tšk. (2/6 dvit., 2/2 trit.), 5 rez. perd., 2 per. kam., 3 kld., 9 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Dar vienas sėkmingas gynėjo pasirodymas ir jau daug smagiau matyti tokį Luką. Įžaidėjas ypatingai pirmoje rungtynių pusėje pagyvino „Žalgirio“ puolimą ir buvo didžiausia mįslė varžovams. Ketvirtajame kėlinyje Lekavičius taip pat prisidėjo prie žalgiriečių spurto, kuomet atliko gerą ekstrą perdavimą Walkupui, o vėliau ir perėmė kamuolį. Skirta technine pražanga atrodė mažų mažiausiai keistai – Lukas susidūrė su skirtingų gabaritų Jalenu Reynoldsu ir jam tikrai nereikėjo vaidinti, jog parkristų ant parketo.

Nigelas Hayesas – 7,5 balo

32 min., 12 tšk. (2/4 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 6 atk. kam., 3 kld., 9 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Rungtynių žaidėjas Vladimir Lucic Taškai 13 Naudingumas 18 Baudų metimai 80% 4/5 Blokuoti metimai 2

Hayesas ketvirtajame kėlinyje sužaidė labai gerą atkarpą ir buvo pagrindinis kauniečių vedlys, kartu su Walkupu. Vis dėlto iki to Nigelas nesiėmė iniciatyvos ir jam būnant trečioje pozicijoje „Žalgirio“ puolimas sunkiai funkcionavo. Taip pat puolėjas padarė tris sau nebūdingas klaidas – pažeidė dvigubo kamuolio varymosi taisyklę ir dusyk sužingsniavo. Rungtynių pabaigoje žalgirietis buvo arti perimto kamuolio, tačiau teisėjai po papildomos peržiūros pakeitė savo sprendimą. Reikia pripažinti, jog ši situacija buvo labai sunki arbitrams ir dažniausiai tokio kamuolio išmušimo atvejais, kai nesimato tikslus kampas, jis būna paliekamas jį valdžiusiai komandai.

Martinas Gebenas – 6 balai

15 min., 2 tšk. (1/2 dvit.), 5 atk. kam., 2 kld., 4 praž., 3 išpr. praž., 5 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Ypatingai geras buvo pirmasis Gebeno išėjimas, kuomet jis pakeitė aikštėje plaukiojusį Joffrey Lauvergne'ą. Lietuvis ne tik sustabdė Reynoldsą ir išprovokavo jo pražangą puolime, bet ir pats pataikė iš vidutinio nuotolio. Vėliau Martinas dar sykį išprovokavo varžovų pražangą puolime, tačiau pats susidūrė su problemomis nusimetinėdamas kamuolį.

Paulius Jankūnas – 6 balai

22 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 1/2 trit.), 4 atk. kam., 2 kld., 5 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Jankis dukart analogiškai suklydo bandydamas įvesti kamuolį į baudos aikštelę, o taip pat nebuvo jam paranku gynyboje gainiotis Paulį Zipserį. Vis dėlto kapitonas vaizdo aikštėje tikrai negadino, o jo akcijas pakėlė ir pataikytas tritaškis su sirena.

Karolis Lukošiūnas – 5,5 balo

6 min., 4 tšk. (1/1 trit., 1/2 baud.), 1 atk. kam., 4 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Karolis vis labiau išdrasėja ir nebijo paleisti tritaškio iš labai toli atsakingu metu, o, svarbiausia, jis dar ir įkrenta! Taip pat Lukošiūnas išprovokavo gerą pražangą būdamas be kamuolio ir pataikė pirmą baudos metimą Eurolygoje. Vis dėlto gynėjui labai daug reikia dirbti tiek komandinėje, tiek asmeninėje gynyboje, norint įsitvirtinti Eurolygos rotacijoje.

Joffrey Lauvergne'as – 5 balai

26 min., 12 tšk. (6/11 dvit., 0/1 baud.), 6 atk. kam., 3 rez. perd., 2 kld., 10 naud. balų.

Nuotr. zalgiris.lt

Pažiūrėjus į statistiką, atrodo, vaizdas – gražus. Vis dėlto šie prancūzo skaičiai Miunchene – apgaulingi. Dvikovą Lauvergne'as pradėjo išsiblaškęs ir gynyboje nesustabdė Reynoldso. Antrasis Joffrey išėjimas buvo daug geresnis, jis išnaudojo varžovų išsikeitimus bei pataikė iš vidutinio nuotolio. Tiesa, buvo pramesta ir iš patogių padėčių, o labiausiai vidurio puolėjo mačą sugadino epizodas rungtynių pabaigoje. Aistras sukėlęs paskutinis teisėjų švilpukas prieš Lučičių, kur Lauvergne'as nepaliko vietos serbui nusileisti po metimo ir, kaip bebūtų gaila, pražanga tikrai buvo, o centras galėjo būti nubaustas ir anksčiau, kai analogiškai šoko į tą patį serbą jam atakuojant iš toli. Tokiose situacijose šokti nepatartina, o tuo labiau ne vertikaliai, o į varžovą, dar turint ir ūgio pranašumą. Loginė klaida, kainavusi „Žalgiriui“ pergalę ir padovanojusi „Bayern“ bilietą į atkrintamąsias.

Rokas Jokubaitis – 4 balai

14 min., 4 tšk. (2/5 dvit.), 1 atk. kam., 2 kld., -1 naud. balas.

Nuotr. zalgiris.lt

Blankios Roko rungtynės, nepaisant to gražaus dvitaškio po prasiveržimo. Gynėjo perdavimų kokybė buvo prasta, o taip pat labai apmaudus buvo pramestas dvitaškis spurtavus į greitą ataką. Gynyboje Jokubaitis padarė grubią klaidą, kuomet pametė Lučičių ir šis nubaudė dėjimu.

Marius Grigonis – 4 balai

30 min., 5 tšk. (1/5 dvit., 1/5 trit.), 5 rez. perd., 2 kld., 3 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Kurį laiką besitęsianti duobė Mariaus žaidime nesibaigė ir Miunchene. Grigoniui buvo sunku susikurti erdvės metimams, kurių jis įmetė vos 2 iš 10. Kritus gynėjo pataikymo procentui didelė problema tapo tai, jog po išsikeitimų žalgirietis praktiškai visada renkasi metimą iš distancijos ir akivaizdu, jog vasarą Grigonis privalės dirbti ties kojų jėga. Dabar 26-erių krepšininkas per keturių mačų atkarpą fiksuoja 8,8 taško bei 7 naudingumo balų statistiką ir belieka tikėtis, jog kitą savaitę lietuvis reabilituosis ir Eurolygos sezoną užbaigs su trenksmu.