Beveik pusšimtį taškų pelnęs Giannis nukalė „Bucks“ pergalę Portlande

Nuotr.: AP-Scanpix

Giannis Antetokounmpo sužaidė geriausias sezono rungtynes, o jo vedama Milvokio „Bucks“ (31-17) šventę pergalę.

Rungtynių žaidėjas Giannis Antetokounmpo Taškai 47 Naudingumas 54 Dvitaškiai 100% 18/18 Blokuoti metimai 3

Šį kartą Milvokio klubas išvykoje 127:109 (34:21, 26:32, 37:20, 30:36) įveikė Portlando „Trail Blazers“ (29-19) krepšininkų pasipriešinimą ir iškovojo antrąją pergalę paeiliui.

Nugalėtojams Giannis per 33 minutes pelnė 47 taškus (18/18 dvit., 0/3 trit., 11/13 baud.), atkovojo 12 kamuolių, blokavo 3 metimus ir 4 kartus suklydo.

18 iš 18 dvitaškių realizavęs graikas ne kartą krovė kamuolį iš viršaus ir buvo arti karjeros rezultatyvumo rekordo, kuris – 52 taškai.

Lemiamą spurtą svečiai atliko trečiajame kėlinyje, kuriame laimėjo atkarpą 34:12 ir įgijo triuškinamą pranašumą – 97:73.

Šeimininkų neišgelbėjo Damiano Lillardo pasirodymas. Gynėjas per 34 minutes pelnė 32 taškus (5/9 dvit., 5/10 trit., 7/10 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

„Blazers“: Damianas Lillardas 32 (5/9 dvit., 5/10 trit., 7/10 baud., 5 rez. perd., 3 per. kam.), C.J. McCollumas (4/8 dvit., 3/8 trit., 7 rez. perd., 3 per. kam.) ir Robertas Covingtonas (6/11 trit., 7 atk. kam.) po 18, Normanas Powellas 12 (3/8 dvit., 2/7 trit., 3 per. kam.), Jusufas Nurkičius 9 (11 atk. kam.).

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 47 (18/18 dvit., 11/13 baud., 12 atk. kam., 3 blok., 4 kld.), Jrue Holiday 22 (7/8 dvit., 2/6 trit., 10 rez. perd.), Khrisas Middletonas 20 (6/9 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.).