Sabonį praradusi „Pacers“ užfiksavo sezono rezultatyvumo rekordą

Versdamasi be dviejų rezultatyviausių savo žaidėjų – Malcolmo Brogdono ir Domanto Sabonio, Indianos „Pacers“ (22-26) pademonstravo stiprybę puolime.

Rungtynių žaidėjas Caris LeVert Taškai 26 Naudingumas 27 Rezultatyvūs perdavimai 9 Baudų metimai 80% 4/5

Carisas LeVertas su 26 taškais buvo rezultatyviausias komandoje, kuri San Antonijuje 139:133 (32:33, 35:26, 31:38, 28:29, 13:7) per pratęsimą parklupdė vietos „Spurs“ (24-23).

139 taškai – naujasis „Pacers“ sezono rezultatyvumo rekordas, prie kurio prisidėjo visi 10 aikštėje pasirodžiusių krepšininkų.

Septyni iš jų surinko dviženklį taškų skaičių.

Domantas Sabonis iš rikiuotės yra iškritęs dėl čiurnos traumos, kurią patyrė ankstesnėse rungtynėse su Šarlotės „Hornets“. Brogdonas nežaidė dėl klubo traumos. Prie jų taip pat prisijungė kojos pirštą susižeidęs Jeremy Lambas.

Brogdonas su 21,2 taško vidurkiu – „Pacers“ lyderis, už jo rikiuojasi Sabonis, renkantis po 19,9 taško. Lambas fiksuoja 10,4 taško rodiklį.

Ketvirtajame kėlinyje likus žaisti 105 sekundes, Edmondas Sumneras pelnė du taškus ir svečiai buvo priekyje 126:121, tačiau per likusį laiką taškų nebepelnė.

Rudy Gay surinko keturis taškus iš eilės, prie baudų metimų linijos stojęs DeMaras DeRozanas turėjo progą išvesti „Spurs“ į priekį, bet pataikė tik vieną metimą ir rezultatas tapo lygus – 126:126.

Įpusėjus pratęsimui, šeimininkai turėjo tašką persvarą po vėl vienos taiklios DeRozano baudos – 131:130. Visgi tada „Pacers“ rungtynes uždarė atkarpa 9:2 ir įsirašė pergalę – 139:133.

„Spurs“: DeMaras DeRozanas 25 (6/12 dvit., 13/15 baud., 6 rez. perd., 5 kld.), Keldonas Johnsonas (5/8 dvit., 2/2 trit., 10 atk. kam., 26 naud.), Dejounte Murray (9/17 dvit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.) po 20, Derrickas White'as 18 (4/5 dvit., 2/10 trit.), Patrickas Millsas 16 (4/9 trit.), Rudy Gay 15 (5/9 dvit.), Jakobas Poeltlas 14 (6/12 dvit., 13 atk. kam., 3 blok.).



„Pacers“: Carisas LeVertas 26 (8/13 dvit., 2/6 trit., 9 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld., 27 naud.), Mylesas Turneris (5/8 dvit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 4 blok.), Aaronas Holiday (4/6 dvit., 3/5 trit.), T.J. McConnellas (9/14 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 26 naud.) po 18, Edmondas Sumneras 15 (6/9 dvit., 6 atk. kam.), Justinas Holiday (2/5 trit., 3 per. kam.), Dougas McDermottas (4/5 dvit.) po 10, Kelanas Martinas 9 (3/4 trit.), Goga Bitadzė 8 (7 atk. kam.), JaKarras Sampsonas 7.