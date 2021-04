Kiltinavičius: „Tai sunkiausias pralaimėjimas mano karjeroje“

Nuotr.: BNS

Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ LKL mače Prienuose suklupo 70:97, o tokį pralaimėjimą skaudžiai priėmė pralaimėjusių ekipos treneris Marius Kiltinavičius.

Rungtynių žaidėjas Manu Lecomte Taškai 27 Naudingumas 38 Tritaškiai 71% 5/7 Baudų metimai 100% 4/4

Dar prieš dvi dienas Kėdainių klubas apmaudžiai krito Klaipėdoje, o jau pirmadienį turėjo žaisti dar vienerias rungtynes.

„Turbūt asmeniškai tai yra sunkiausias pralaimėjimas mano trenerio kelyje, – po rungtynių spaudos konferencijoje sakė Kiltinavičius. – Aš tikrai prisiimu visą atsakomybę dėl to, kaip šiandien atrodėme. Tą patį pasakiau vyrams, komandos vadovams, tą patį noriu pasakyti ir „Nevėžio-Optibet“ fanams.

Žinau, kad kiekvienam iš mūsų yra nelengva būti tokioje situacijoje. Rungtynių planas absoliučiai neveikė tiek gynyboje, tiek ir puolime. Pats faktas, kad mes pralaimėjome taip beviltiškai, tai tam buvo logiškų priežasčių. Aš nesivaikau pasiteisinimų, bet tam beviltiškumui buvo logiškų priežasčių. Aš tas priežastis žinau. Atsiprašau visų, kuriuos palietė toks mūsų žaidimas.

Kai sakau, kad atsakomybę prisiimu sau, tai nėra tik paviršutiniški žodžiai. Žinau ir suprantu, ką toks pralaimėjimas tokioje sezono stadijoje reiškia man. Suprantu, kokią įtaką tai gali turėti mano, kaip trenerio, kelyje. Aš tai priimu. O tų priežasčių nenoriu įvardyti, nes tai atrodys kaip pasiteisinimas.“

Trenerių komentarai:

Kėdainių krepšininkams nepavyko išnaudoti situacijų, kuomet varžovai prieš juos dvigubindavo gynybą. „Nevėžis-Optibet“ prarado 19 kamuolių.

„Šiandien mes labai strigome dėl to, jog varžovai dvigubino gynybą, – sakė Kiltinavičius. – Tai, kad rungtynes žaisime pirmadienį, sužinojome tik savaitės viduryje, kai jau ruošėmės mačui su „Neptūnu“. Šeštadienį turėjome labai sunkias rungtynes Klaipėdoje, kurios atėmė daug fizinių ir psichologinių jėgų. Mes žinojome, kad varžovai šiandien dvigubins gynybą, bandėme vakar pasiruošti, bet šiandien negalėjome nieko padaryti. Dėl to jie šiandien Julių Juciką eliminavo iš rungtynių. Manau, kad jis šiandien dar buvo pavargęs po sunkių rungtynių šeštadienį.

Be jokios abejonės, mes kovosime. Tikrai ne tik dėl to, kad išvengtume paskutinės vietos, dar liko daug rungtynių. Be jokios abejonės, šioje komandoje yra potencialo. Mano sprendimu buvo padarytos vienokios ar kitokios korekcijos komandos sudėtyje, pati kryptis, kuria atsiradus galimybei aš norėjau eiti. Šiandien tai labai nepasiteisino. Negaliu sakyti, kad rungtynėse su „Neptūnu“ tai nepasiteisino, nepasisekė, pralaimėjome vienu tašku. Daug dalykų keičiant kryptį reikia atidirbti taktinėje dalyje. Didžioji dalis kitų komandų yra gerame automatizme to, ką daro. Mums šiuo metu to labai stipriai trūksta.“

Ar treneris gailisi, jog nutarė Panagiotį Kalaitzakį paskolinti Panevėžio „Lietkabeliui“?

„Nesigailiu, tikėjau ir vis dar tikiu idėja, kad Juliaus Juciko pasikvietimas gali duoti teigiamų rezultatų. Toks pralaimėjimas nepakerta mano tikėjimo tuo“, – kalbėjo treneris.

„Nevėžis-Optibet“ su 7 pergalėmis per 27 rungtynes užima paskutinę vietą.

Tuo metu Prienų „CBet“ klubas pataikė 15 tritaškių iš 27, vienas Emmanuelis Lecomte surinko 27 taškus (4/7 dvit., 5/7 trit., 4/4 baudų), 7 rezultatyvius perdavimus ir 38 naudingumo balus.

„Pasiruošti šioms rungtynėms turėjome dvi dienas. Po pergalės, ypač šventiniu laikotarpiu, nebuvo lengva nuteikti komandą, jog šios rungtynės bus prieš sužeistą žvėrį, – spaudos konferencijoje pasakojo „CBet“ treneris Mantas Šernius. – Jie tikrai buvo sužeisti ir pavojingi, tai matėsi nuo rungtynių pradžios. Jie mums kibo į atlapus ir tikrai nebuvo lengva. Džiaugiuosi, jog vyrai atlaikė. Tas fiziškumas, kurio aš noriu, šiandien buvo. Mes paskutines 4 rungtynes nepraleidome daugiau nei po 80 taškų. Tai reiškia, kad buvo dėtas centimetras, žingsnis į priekį gynyboje.

Tikrai šiandien reikėjo priimti sprendimus, varžovai daug rizikavo, dažnai keitė gynybas, turėjome prisitaikyti. Turėjome laisvų metimų, gerą dieną.“

Neseniai prie „CBet“ prisijungęs Martynas Pacevičius per 16 minučių įmetė 8 taškus (3/8 dvit., 2/2 baudų), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 9 naudingumo balus.

„Neskaitau, kad jis šį sezoną žaidė Vilniaus „Ryte“, jis ten buvo epizodinis. Kiekvienam, atėjusiam iš NKL, yra tikrai didelis laiptelis, reikia pakilti sprendimų priėmimo greityje. Manau, kad jis yra mokinukas, kuris kabinsis dantimis, suvalgys mūsų Prienų parketą, bet jis eis į priekį. Man patinka su tokiais žmonėmis dirbti. Aišku, jis daro klaidų, bet įsiklauso. Aš tokius krepšininkus mėgstu, žinau, kad dažnai noras laimi prieš didelį talentą“, – kalbėjo Šernius.

Po šio mačo Prienų klubas su 11 pergalių ir 16 nesėkmių LKL turnyro lentelėje pakilo į penktą vietą.

„Tikslas yra patekti į atkrintamąsias, bet jeigu turėsime šansą, bandysime būti penkti ar šešti, o tokiose pozicijose turėtume geresnius šansus“, – sakė Šernius.

