Sirvydis NBA sužaidė geriausias savo rungtynes

Deividas Sirvydis sužaidė geriausias savo rungtynes NBA, o jo atstovaujama Detroito „Pistons“ (15-35) išvykoje 132:108 (30:19, 28:28, 35:30, 39:31) pranoko Oklahomos „Thunder“ (20-30).

Rungtynių žaidėjas Jerami Grant Taškai 21 Naudingumas 22 Dvitaškiai 45% 5/11 Baudų metimai 100% 5/5

Sirvydis per 4 minutes ir 41 sekundę pelnė 5 taškus (0/1 dvit., 1/1 trit., 2/2 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius.

Iki šio mačo vilnietis NBA daugiausiai buvo įmetęs 3 taškus ir atkovojęs 1 kamuolį.

Krepšininkas taškus pelnė trečiose rungtynėse iš eilės, o per šią atkarpą vidutiniškai įmeta po 3,7 taško.

Sirvydžio tritaškių pataikymas NBA siekia 40 procentų – 4 taiklūs tolimi šūviai iš 10.

Sėkminga Sirvydžio atkarpa:

Detroito ekipos gretose išsiskyrė Jerami Grantas. Su savo buvusia komanda žaidusio amerikiečio sąskaitoje per 23 minutes buvo 21 taškas (5/11 dvit., 2/4 trit., 5/5 baudų), 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai.



Oklahomos komandai Sviatoslavas Mychailiukas per 26 minutes pelnė 17 taškų (4/6 dvit., 1/4 trit., 6/6 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.



„Thunder“: Aleksejus Pokuševskis 19 (6/13 dvit., 2 blok.), Sviatoslavas Mychailiukas 17 (4/6 dvit., 6/6 baud., 4 per. kam.), Theo Maledonas 14 (5/10 dvit., 6 atk. kam.), Mosesas Brownas 11, Jaylenas Hoardas (4/9 dvit., 6 atk. kam.) ir Ty Jerome'as (5/9 dvit., 5 rez. perd.) po 10.

„Pistons“: Jerami Grantas 21 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Joshas Jacksonas (2/2 trit., 5 atk. kam.) ir Sekou Doumbouya po 14, Isaiah Stewartas 12 (4/6 dvit., 6 atk. kam., 4 blok.), Hamidou Diallo 11 (8 atk. kam., 4 rez. perd.).

