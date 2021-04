Su Jonavos klubu NKL čempionu tapęs Aurimas Urbonas papildė „Juventus“

Nuotr.: Dainius Lukšta

Utenos „Juventus“ iki sezono pabaigos sudarė sutartį su Nacionalinės krepšinio lygos čempionu tapusiu 28 metų 198 cm ūgio gynėju Aurimu Urbonu. Kretingiškis komandoje užims traumą patyrusio Bryanto Crawfordo vietą.

Treniruotės metu koją susižeidęs Crawfordas kurį laiką nerungtyniaus, o tikslus jo gydymosi laikas paaiškės po ketvirtadienį atliktų išsamių tyrimų. Šiame sezone amerikietis vidutiniškai pelno po 10,2 taško, atlieka po 3,8 rezultatyvaus perdavimo bei renka po 10,5 naudingumo balų.

„Šį sezoną labai kenčiame dėl žaidėjų traumų, labai retai turime pilną sudėtį. Dėl to kenčia ir treniruočių procesas. Būtent dėl to buvo labai svarbu surasti papildymą, kuris ne tik praplėstų mūsų rotaciją, bet ir pagerintų treniruočių procesą. Aurimas mums įspūdį paliko dar tada, kai žaidė Marijampolėje. Ilgai stebėjome jo žaidimą, o dabar atsiradus galimybei, nutarėme pasikviesti jį į komandą. Šis žaidėjas jau turi patirties LKL čempionate, gali žaisti per kelias pozicijas, tad apčiuopiamos naudos iš jo tikimės jau artimiausiu metu. Tuo pačiu reikia viltis, kad Bryanto trauma nebus labai sudėtinga ir artėjant svarbiausioms sezono kovoms turėsime pilnai pasirengusią sudėtį“ , – sakė „Juventus“ klubo direktorius Eimantas Skersis

Urbonas šiame sezone vilkėjo Jonavos „CBet“ ekipos marškinėlius bei NKL pirmenybėse aikštelėje vidutiniškai praleido po kiek daugiau nei 24 minutes, per kurias pelnė po 7,2 taško (47,9 proc. dvitaškių, 39,7 proc. tritaškių, 79,2 proc. baudų), atliko po 7,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 4,5 kamuolio bei rinko po 15,3 naudingumo balus, taip prisidėdamas prie Jonavos klubo sėkmingo pasirodymo bei triumfo Nacionalinėje krepšinio lygoje.

Urbonas šiame sezone buvo daugiausiai rezultatyvių perdavimų per rungtynes atiduodantis Nacionalinės krepšinio lygos žaidėjas.

Kretingiškis ankščiau jau yra rungtyniavęs stipriausioje šalies lygoje – 2019/20 metų sezone „Šiaulių“ ekipai atstovavęs gynėjas aikštelėje tuomet praleido po vidutiniškai 24,5 minutės, per kurias pelnė po 9,3 taško (45,5 proc. dvitaškių, 38,2 proc. tritaškių, 87 proc. baudų), atliko po 3,8 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 2,3 kamuolio bei rinko po 9,3 naudingumo balus.

Šį sezoną krepšininkas taip pat pradėjo Šiauliuose, tačiau sužaidęs ketverias rungtynes persikėlė į Jonavos „CBet“ komandą.

Urbonas prie komandos treniruočių proceso prisijungs penktadienį, o jo debiuto planuojama sulaukti šeštadienį, kai uteniškiai savo aikštelėje susitiks su Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ klubu.