Nesėkmių ruožas tęsiasi: Adomaitis su „Hapoel“ – sutriuškinti Izraelyje

Anonimas

Nu blemba jis LKL lygio treneris, kuris per pazintis buvo prastumtas i rinktines trenerius. Is to tikriausiai jam dar ir kyla tarptautiniu pasiulymu kaip Hapoelio. Nors po sio sezono jis leks lauk. Jo karjeros pikas buvo Ryto patekimas i Eurocup top 8 etapa, po to lygis pradejo kristi. Ir dar budamas rinktines treneriu per daug gerai apie save pradejo galvot, tarkim nekviesdamas Motiejuno, tada nusodindamas atrankinese Juskeviciu (nes nejo i Ryta zaist) nu ir tas niekam tikes nesugebejimas isnaudoti Roko Giedraicio stiprybiu kai anas jau pradejo tvirtintis Eurolygoje kaip kokybiskas scoreris... bet neee geriau duot minutes Butkeviciui kuris daug ir nebekyla karjeros laiptais.