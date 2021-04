Dončičiaus ir Porzingio duetas tapo neįkandamas „Bucks“ klubui

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Luka Dončičius ir Kristaps Porzingis pirmąkart per pastaruosius du mėnesius kartu sužaidė dvejas rungtynes per dvi dienas, o jų vedama Dalaso „Mavericks“ (29-22) laimėjo šeštą kartą per paskutinius septynis mačus.

Rungtynių žaidėjas Kristaps Porzingis Taškai 26 Naudingumas 33 Atkovoti kamuoliai 17 Dvitaškiai 46% 6/13

Ricko Carlisle'o vadovaujama ekipa namų mače 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17) pranoko be Giannio Antetokounmpo žaidusią Milvokio „Bucks“ (32-19).

Dončičius per 37 minutes pelnė 27 taškus (8/12 dvit., 3/8 trit., 2/5 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir 4 kartus suklydo.

Porzingio sąskaitoje – 26 taškai (6/13 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.) ir 17 atkovotų kamuolių.

Latvis vien per ketvirtąjį kėlinį surinko 11 taškų, iš kurių aštuonis paeiliui.

Traumų kamuojamas aukštaūgis dvejų rungtynių paeiliui nežaidė paskutinėse dviejuose atkarpose, kai „Mavs“ rungtyniavo dvi dienas iš eilės.

Trečią mačą be kelio skausmų pakirsto Giannio žaidusi „Bucks“ pralaimėjo antrąsyk.

Khrisas Middletonas pralaimėjusių gretose išsimetė net 27 metimus, iš kurių tikslą pasiekė tik 6. Aukštaūgis bendrai surinko 14 taškų ir 8 atkovotus kamuolius.

Jrue Holiday iš žaidimo realizavo tik 6 iš 16 metimų (13 taškų), Bobby Portiso pataikymas siekė 8 iš 19 metimų (20 taškų). Tiesa, pastarasis atkovojo 14 kamuolių.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Middletono taškai sumažino „Bucks“ atsilikimą iki 95:97, bet tuomet šeimininkai spurtavo 13:2 ir nurūko į priekį – 110:97.

Šioje atkarpoje „Mavs“ štabas puikiai sureagavo į Doriano Finney-Smitho prašymą ginčyti teisėjo sprendimą skirti pražangą prieš Middletoną. Po peržiūros verdiktas buvo pakeistas į švaraus bloko traktavimą ir „Bucks“ prarado dar vieną galimybę kabintis.

„Mavericks“: Luka Dončičius 27 (8/12 dvit., 3/8 trit., 9 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld., 27 naud.), Kristaps Porzingis 26 (6/13 dvit., 4/7 trit., 17 atk. kam., 2 blok., 33 naud.), Joshas Richardsonas 14 (6/10 dvit., 0/6 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Maximilianas Kleberas (4/7 trit., 5 atk. kam.), Timas Hardaway (2/6 trit.) po 12, Dorianas Finney-Smithas 9 (2/7 trit., 10 atk. kam., 3 blok.), Dwightas Powellas 8.



„Bucks“: Donte DiVincenzo 22 (6/10 trit., 6 atk. kam.), Bobby Portisas 20 (7/15 dvit., 14 atk. kam.), Brookas Lopezas 16 (5/8 dvit., 2/3 trit.), Khrisas Middletonas 14 (4/23 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Jrue Holiday 13 (5/12 dvit., 5 atk. kam.).

Dončičiaus žaidimo momentai:

Porzingio žaidimo momentai:

Rungtynių momentai: