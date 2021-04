Nesulaikomas Buva vedė „Rytą“ į skambią pergalę Kaune

Pernai Šiauliams laimėjus prieš Žalgirį, žaidėjų emocijos buvo ko gero mažesnės, nei šių klounų komandėlės, kokia visgi psichologine nuoskauda, ši čempionų lygos pirmo etapo atlieka, laiko ant Žalgirio. O šiaip jau buvo laikas pralaimėt Žaliems prieš šitus klounus, nes per tuos du metus niekinant šį lenku klubelį, žaidėju motyvacija žaidžiant prieš šita vargana klubelį buvo nusekus, tad žaidėjai nerodė per daug pastangu, dabar manau per likusias rungtynes bus +25 vidurkis šiam sezone.