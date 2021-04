Derbio žaidėjų įvertinimai: įspūdingas „Ryto“ atradimas, Walkupo solo ir Goudelocko klasė

Nuotr.: BNS

Vilniaus „Rytas“ po daugiau nei dvejų metų pertraukos įveikė Kauno „Žalgirį“ – 86:85.

Pergalę vilniečiams nulėmė tikslus Dovio Bičkauskio baudos metimas, išprovokavus Augustine'o Rubito pražangą.

Ryškiausia mačo žvaigžde tapo Ivanas Buva – 32 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 6 išprovokuotos pražangos ir 39 naudingumo balai.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino tiek „Ryto“, tiek „Žalgirio“ žaidėjų pasirodymus trečiajame šio sezono tarpusavio susitikime.

„Žalgiris“

Thomasas Walkupas – 10 balai

26 min., 21 tšk. (5/6 dvit., 3/6 trit., 2/2 baud.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 0 kld., 7 išpr. praž., 28 naud. balai.

Nuotr. BNS

„Žalgiris“ ketvirtajame kėlinyje buvo atsidūręs labai sudėtingoje situacijoje, bet tada darbo ėmėsi Walkupas, pataikęs tris tritaškius paeiliui bei per lemiamą ketvirtį iš viso pelnęs 11 taškų. Amerikietis gerai kūrė žaidimą nuo mačo pradžios, o gynyboje privertė varžovus klysti. Tiesa, Thomasui nepavyko efektyviai sužaisti atkarpos, kai jį prižiūrėjo Andrew Goudelockas.

Marius Grigonis – 8 balai

29 min., 14 tšk. (2/4 dvit., 2/7 trit., 4/5 baud.), 6 rez. perd., 3 per. kam., 2 kld., 5 išpr. praž., 16 naud. balų.

Nuotr. BNS

Grigonis ne kartą prametė iš patogių padėčių, tačiau rungtynių pabaigoje jam buvo patikėtas lemiamas metimas ir nors prie išsikeitimo su Martynu Echodu jis susikūrė gerą progą, tokie tritaškiai jam pastaruoju metu nebekrenta. Vis dėlto reikia pagirti Marių už tai, kad šioje dvikovoje jau matėme kažkokį jo agresyvumą, kuris kurį laiką visai neegzistavo.

Martinas Gebenas – 7,5 balo

22 min., 12 tšk. (6/8 dvit.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 5 praž., 11 naud. balų.

Nuotr. BNS

Su Gebenu aikštelėje „Žalgiris“ atrodė solidžiausiai po krepšiais, tačiau aukštaūgio žaidimo laiką ribojo asmeninės pražangos. Pirmoje rungtynių dalyje Martino pikenrolai buvo tikras galvos skausmas „Rytui“, tačiau po pertraukos sostinės ekipai tai pavyko pristabdyti. Taip pat „Rytas“ naudojosi Gebeno lėtumu gynyboje ir atakavo jį pikenpopais.

Lukas Lekavičius – 7 balai

25 min., 13 tšk. (3/7 dvit., 2/3 trit., 1/1 baud.), 4 rez. perd., 1 kld., 13 naud. balų.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Sodeika

Lukas, nors ir prametė pora floaterių, gerai išnaudojo savo šansus ir buvo efektyvus. Vis dėlto paskutinėje atakoje jis per giliai įsileido Bičkauskį ir Rubitas buvo pakištas po tanku. Nepaisant Lekavičiaus rezultatyvumo, jam būnant aikštėje „Rytas“ pelnė 13 taškų daugiau.

Paulius Jankūnas – 6 balai

26 min., 3 tšk. (0/1 dvit., 1/1 trit.), 7 atk. kam., 3 rez. perd., 2 kld., 8 naud. balai.

Nuotr. BNS

Per 26 minutes kapitonas išmetė vos 2 metimus, nors didžiąją laiko dalį prie jo buvo Lukas Uleckas. Vis dėlto tai daugiau buvo ne Pauliaus problema, o taktikos, kur nebuvo skiriama derinių ant ūselio. Eilinį kartą Jankūno žaidime džiugino kova dėl kamuolių ir puolime jis iš žalgiriečių jų nusiėmė daugiausiai.

Augustine'as Rubitas – 5 balai

13 min., 7 tšk. (2/3 dvit., 3/4 baud.), 1 atk. kam., 8 naud. balai.

Nuotr. BNS

Rubitas grįžo po ligos ir matėsi, jog dar negali žaisti ilgos atkarpos, tačiau praleistą laiką ant parketo išnaudojo efektyviai. Žinoma, amerikiečiui dar trūko agresyvumo, ypatingai, kai žaidė ketvirtoje pozicijoje prieš žymiai silpnesnius oponentus. Taip pat ir paskutinėje atakoje veikiausiai buvo galima sužaisti protingiau, neužšokant ant Bičkauskio.

Marekas Blaževičius – 4,5 balo

14 min., 4 tšk. (2/3 dvit., 0/1 baud.), 5 atk. kam., 6 naud. balai.

Nuotr. BNS

Per 14 minučių 5 atkovoti kamuoliai yra labai geras rezultatas, o po vieno iš jų sekė ir taškai su pražanga. Vis dėlto šios rungtynės parodė, kodėl Marekas negavo šanso Eurolygoje – Buva su juo darė, ką norėjo, ir jaunasis talentas neturėjo, ką pasiūlyti atgal.

Rokas Jokubaitis – 4 balai

20 min., 4 tšk. (2/6 dvit., 0/2 trit.), 3 rez. perd., 0 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/Dainius Lukšta

Puolime Rokas prametė savo metimus, kurių pasirinkimas nebubo blogas ir už tai per daug pykti negali. Vis dėlto ir vėl į akis krito Jokubaičio gynyba – gynėjas ėjo per apačią iš po užtvaros prieš Goudelocką ir buvo nubaustas trimis taškais, o po to amerikietis dar kartą išmaudė žalgirietį prasiveržimu, tik tuomet nepataikė iš patogios padėties.

Karolis Lukošiūnas – 4 balai

10 min., 0 tšk. (0/0 met.), 1 atk. kam., 0 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/Dainius Lukšta

Dvikovą snaiperis pradėjo starto penkete, tačiau be tos pražangos, kuri teisėjams sukėlė abejonių dėl sportiškumo, Lukošiūnas niekuo nepasižymėjo.

Patricio Garino – 3 balai

6 min., 3 tšk. (1/1 trit.), 2 kld., 2 praž., -1 naud. balas.

Nuotr. BasketNews.lt/Dainius Lukšta

Visi suprantame Garino situaciją ir šį sezoną tikro jo pajėgumo veikiausiai nesužinosime. Prieš vilniečius argentinietis pataikė tritaškį, tačiau neatitvėrė Ulecko, prasižengė puolime ir sužingsniavo ir ant parketo ilgai neišbuvo.

Steve'as Vasturia – 2 balai

11 min., 4 tšk. (2/2 trit.), 2 praž., 3 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/Dainius Lukšta

Amerikietis pataikė du dvitaškius, tačiau per vieną mačą prasižengti du kartus prieš iš toli metantį varžovą yra tiesiog nepaaiškinama kitaip, nei kad krepšininkas yra atsidūręs ne savo lygyje. Vasturios +/- komandoje siekė -18 ir buvo prasčiausias.

„Rytas“

Ivanas Buva – 10 balų

29 min., 32 tšk. (8/10 dvit., 3/4 trit., 7/8 baud.), 7 atk. kam., 2 rez. perd., 3 kld., 6 išpr. praž., 39 naud. balai.

Nuotr. BNS

Įspūdingas sostinės klubo atradimas sezono metu ir nepamenu, kada paskutinį kartą LKL kažkas taip dominavo prieš Lietuvos čempionus. Kroatas tapo tikru „Žalgirio“ aukštaūgių košmaru. Buva baudos aikštelėje maudė visus kauniečių aukštaūgius, kartojo netaiklius metimus, o negana to, įsmeigė tris tolimus metimus, oponentus atakavęs pikenpopais. Būtent Ivano tritaškiai privertė Lietuvos čempionus pergalvoti savo gynybą, nes iš pradžių buvo rizikuojama, kadangi centras iki tol per sezoną buvo pataikęs tik tris tolimus metimus. Žinoma, gynyboje Buva pats buvo atakuojamas pikenrolais, bet tai, ką jis išdarinėjo puolime, yra įspūdinga.

Andrew Goudelockas – 8,5 balo

26 min., 14 tšk. (1/6 dvit., 4/5 trit.), 3 rez. perd., 13 naud. balų.

Nuotr. BNS

Amerikietis įrodė, kokios klasės tai žaidėjas ir matosi, kaip Goudelockas laukia tokio lygio rungtynių. Dvikovos pabaigoje iškart po pramesto tritaškio Andrew reabilitavosi ir išlygino rezultatą, kurių iš viso įsūdė keturis. Dvitaškiai krepšininkui nekrito, nors ir susikūrė gerų progų. Gynyboje veteranas turėjo problemų, tačiau ne tokių, kokių buvo galima laukti, ir „Rytas“ su tuo tikrai gali gyventi.

Dovis Bičkauskis – 8 balai

26 min., 6 tšk. (1/1 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), 7 rez. perd., 4 kld., 6 išpr. praž., 15 naud. balų.

Nuotr. BNS

Puolime Dovis nebuvo labai agresyvus, tačiau lemiama ataka priklausė jam ir ši improvizacija pasiteisino. Bičkauskis gerai organizavo žaidimą ir daugiausiai jo dėka „Rytas“ išvengė didesnio bangavimo.

Lukas Uleckas – 7,5 balo

20 min., 10 tšk. (3/3 dvit., 1/3 trit., 1/3 baud.), 3 rez. perd., 5 praž., 6 naud. balai.

Nuotr. BNS

Lukas daug žaidė ketvirtoje pozicijoje ir čia naudojosi savo greičiu, o gynyboje varžovams išnaudoti savo pranašumų prieš jį nepavyko, nors puolėjas ir susirinko 5 pražangas. Ulecko solidų pasirodymą simbolizuoja ir geriausias +/- rodiklis komandoje (+9).

Martynas Echodas – 7 balai

22 min., 8 tšk. (3/4 dvit., 2/2 baud.), 5 atk. kam., 11 naud. balų.

Nuotr. BNS

Echodas stokojo agresyvumo, tačiau gerai išnaudojo savo progas ir pasižymėjo gražiu dėjimu. Didžiausias „Ryto“ laimėjimas, kad atkarpomis Echodas aikštėje gali gerai funkcionuoti kartu su Buva, o tuomet „Žalgiris“ priekinėje linijoje neturi jokio pranašumo.

Gytis Radzevičius – 7 balai

38 min., 8 tšk. (1/2 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.), 7 atk. kam., 2 per. kam., 13 naud. balų.

Nuotr. BNS

Nežaidžiant Arnui Butkevičiui ir Kristjanui Kitsingui, Radzevičius šį vakarą buvo praktiškai nepakeičiamas. Gytis prie komandos vairo stojus Giedriui Žibėnui mėgaujasi išaugusiu vaidmeniu komandoje ir klijuoja komandos žaidimą abejose aikštės pusėse. Puolime vilnietis nebuvo labai agresyvus, tačiau neskubino įvykių ir patikimai tvarkėsi su savo užduotimis.

Mindaugas Girdžiūnas – 5 balai

23 min., 6 tšk. (1/5 trit., 3/4 baud.), 2 rez. perd., 2 kld., 5 išpr. praž., 5 naud. balai.

Nuotr. BNS

Gynėjas šias rungtynes pasitiko demonstruodamas puikią sportinę formą, tačiau Kaune metimai nekrito. Girdžiūno veiksmai puolime buvo apriboti žalgiriečių gynybos, bet kai sėkmingai žaidė Goudelockas, geresnio lietuvio pasirodymo sostinės klubui ir neprireikė.

Augustas Marčiulionis – 4 balai

7 min., 2 tšk. (1/2 dvit.), 2 rez. perd., 3 praž., 0 naud. balų.

Nuotr. BNS

Marčiulionis greitai susirinko tris pražangas ir matėsi, jog šiame lygyje jaunuoliui dar yra sunku žaisti. Vis dėlto Augustas pasižymėjo sudėtingu dvitaškiu, nors jo laikas ir buvo maksimaliai apribotas dėl pražangų.

Rapolas Ivanauskas – 3 balai

8 min., 0 tšk. (0/0 met.), 1 praž., -1 naud. balas.

Nuotr. BNS

Lietuvis šį vakarą sostinės klube buvo vienintelis tikras ketvirtas numeris, tačiau rungtynėse gavo epizodinį vaidmenį. Akivaizdu, kad bent jau kol kas Ivanauskui „Rytas“ yra per aukštas lygis, bet reikia tikėtis, jog energingas aukštaūgis su laiku vis geriau perpras Europos krepšinio subtilybes.