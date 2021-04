Po Vučevičiaus mainų buksuojantys „Bulls“ nusileido blogiausiai NBA komandai

Nuotr.: USA Sports Today-Scanpix

Po Nikola Vučevičiaus mainų stringanti Artūro Karnišovo vadovaujama Čikagos „Bulls“ (22-30) patyrė dar vieną nesėkmę.

Rungtynių žaidėjas EFF 34 Karl-Anthony Towns Taškai 27 Taiklumas 8-15 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 8

Billy Donovano auklėtiniai išvykoje 117:121 (26:29, 29:37, 32:25, 30:30) turėjo pripažinti blogiausią rezultatą visoje NBA turinčios Minesotos „Timberwolves“ (14-40) ekipos pranašumą.

Nuo Vučevičiaus atvykimo „Bulls“ per devynerias rungtynes pasiekė tris pergales ir patyrė šešias nesėkmes.

Iki šios nakties rungtynių pabaigos likus 2 min. 39 sek. D‘Angelo Russellas pelnė taškus iš po krepšio ir padidino šeimininkų persvarą iki 7 taškų (116:109), tačiau „Bulls“ kilo į lemiamą šturmą.

Vučevičius įkrovė iš viršaus, Coby White‘as smeigė tritaškį ir likus 57 sekundėms komandas skyrė viso labo 3 taškai – 113:116. Netrukus Zachas LaVine‘as surinko 4 taškus paeiliui ir likus 11,3 sekundės dar labiau priartino „Bulls“ – 117:119.

Vis dėlto Karlas-Anthony Townsas realizavo abi baudas, o LaVine‘o mestas tritaškis skriejo pro šalį ir trapią persvarą išsaugoję „Timberwolves“ šventė pergalę.

Būtent Townsas buvo pagrindinis Minesotos komandos pergalės kalvis. Puolėjas surinko 27 taškus (5/8 dvit., 3/7 trit., 8/8 baud.), 12 atkovotų kamuolių, 8 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus bei 4 klaidas.

Russellas pridėjo 27 taškus (6/7 dvit., 3/6 trit., 6/6 baud.), 4 rezultatyvius perdavimus, 2 atkovotus kamuolius bei 2 klaidas.

„Pasakysiu tik tiek, kad priešakyje turime daug darbo, – teigė Donovanas. – Turime būti kur kas geresni nei esame dabar.“

„Bulls“ paskui save tempęs LaVine‘as pelnė 30 taškų (9/16 dvit., 4/12 trit., 0/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir sykį suklydo.

„Visos rungtynės nebus tobulos, tačiau mes privalome laimėti, – sakė „Bulls“ lyderis. – Manau, kad šiandien nebuvome gerai nusiteikę, bandėme perlaužti rungtynes antroje dalyje, tačiau jie turi puikių žaidėjų. Mes taip pat, bet turime rasti kelią link pergalių.“

„Timberwolves“: Karlas-Anthony Townsas (5/8 dvit., 3/7 trit., 8/8 baud., 12 atk. kam., 8 rez. perd., 2 blok., 4 kld.) ir D'Angelo Russellas (6/7 dvit., 3/6 trit., 6/6 baud., 4 rez. perd.) po 27, Nazas Reidas 18 (4/5 dvit., 2/4 trit.), Ricky Rubio 17 (1/7 dvit., 5/6 trit., 9 rez. perd.), Anthony Edwardsas 15 (3/9 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.).



„Bulls“: Zachas LaVine'as 30 (9/16 dvit., 4/12 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Nikola Vučevičius 18 (5/10 dvit., 2/3 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blok.), Troy Brownas 15 (3/3 trit., 7 atk. kam.), Danielis Theisas 13 (2/6 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Coby White'as 11 (3 per. kam.), Tomašas Satoransky 10 (4/5 dvit., 6 rez. perd.), Thaddeusas Youngas 9 (4/7 dvit., 8 atk. kam., 2 blok.), Lauri Markkanenas 8 (2/3 trit.).

