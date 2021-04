„BasketNews.lt podkastas“: Schillerį pranokęs Žibėnas ir kito sezono „Žalgiris“

ISHMAIL WAINRIGHT Vasturijos kopija,tik stabaus sudejimo atletiskas vyrukas.paskutines 2 rungtynses po 2tsk per 21min,zaidzia nemazai,komandos draugai vengia jam duoti daug perdavimu,neina kovot del kamuolio,laukia kol kiti nusiims,metimo procentas prastas ypac is 3 tsk.,mazai juda be kamuolio,greit prisirenka prazangu,na nezinau,gal jusu nuomone bus kita,man jis asmeniskai nepatika,nebent treneris zino ka nori,atrodo laksto taip ,kad net nesuprakaituoja,lengvai taip.Rubitas ir Nigel Hayes daug aukstesnes klases,nebent labai pigiai nupirko,asmeniskai nebejaunas ir susikuprines Andrew Goudelock butu daug geriau perpirkti is Ryto ar kitas zaidejas daugiau agresivesnis...