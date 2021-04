Galingai žaidęs Valančiūnas fiksavo „Grizzlies“ ir asmeninius rekordus

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Puikią formą demonstruojantis Jonas Valančiūnas pelnė 26 taškus ir fiksavo rekordus, o jo vedama Memfio „Grizzlies“ (27-25) NBA iškovojo pergalę. Ketvirtajame kėlinyje atitrūkęs klubas savo aikštėje 101:90 (22:22, 26:25, 22:27, 31:16) įveikė Čikagos „Bulls“ (22-31).

Rungtynių žaidėjas EFF 37 Jonas Valančiūnas Taškai 26 Taiklumas 12-15 Atkovoti kamuoliai 14 Rezultatyvūs perdavimai 2

Valančiūnas per 34 minutes pelnė 26 taškus (12/14 dvit., 0/1 trit., 2/2 baudų), atkovojo 14 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus, dusyk suklydo ir triskart pažeidė taisykles.

Lietuvis užfiksavo 15-ą dvigubą dublį iš eilės ir taip pasiekė „Grizzlies“ klubo rekordą. Prieš tai Valančiūnas rekordu dalijosi su Zachu Randolphu, kuris 2011 metais surinko 14 dvigubų dublių iš eilės.

Uteniškis šį sezoną užfiksavo jau 39 dvigubus dublius, o tai yra pakartotas asmeninis Valančiūno rekordas.

39 dvigubus dublius JV surinko ir praėjusį sezoną, o tuomet jis sužaidė 70 rungtynių. Šį sezoną Valančiūnui tam prireikė vos 47 rungtynių. Rekordo pagerinimui jis dar turi 20 mačų.

„Grizzlies“ centras bent 10 kamuolių atkovojo jau 22-ejose rungtynėse iš eilės.

Valančiūnas rungtynėse kartu su įžaidėju Ja Morantu surengė įspūdingą ataką. Morantas kamuolį užmetė nuo lentos, o jį sugavęs lietuvis atliko galingą dėjimą:

Čikagos ekipos gretose išsiskyrė Zachas LaVine'as, kurio sąskaitoje per 36 minutes buvo 21 taškas (3/6 dvit., 2/8 trit., 9/11 baudų), 4 atkovoti kamuoliai ir 9 rezultatyvūs perdavimai.

Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 7 minutėms „Bulls“ dar pirmavo 2 taškais (83:81), bet tuomet į priekį šovė Valančiūno traukiama „Grizzlies“.

Lietuvis pelnė keturis taškus iš eilės ir persvėrė rezultatą, Graysonas Allenas smeigė tritaškį, Ja Morantas pridėjo taiklias baudas, Valančiūnas įmetė dar vieną dvitaškį, o Memfio klubo pranašumas likus 4 minutėms pasiekė 7 taškų ribą (92:85).

JV smaginasi po krepšiu:

Gerą atkarpą tęsęs Valančiūnas sumetė baudas ir įdėjo į krepšį, Morantas pridėjo dvitaškį, Kyle'as Andersonas – tritaškį, ir „Grizzlies“ likus 100 sekundžių atitrūko 101:89.

Per paskutines 7 minutes Valančiūnas surinko 10 taškų. Be to, vidurio puolėjas tapo rezultatyviausiu mačo žaidėju.

Valančiūno rungtynių epizodai:

„Grizzlies“: Jonas Valančiūnas 26 (12/14 dvit., 14 atk. kam., 3 blok.), Dillonas Brooksas 17 (5/15 dvit., 7 atk. kam.), Graysonas Allenas 14 (4/9 trit., 6 atk. kam., 4 kld.), Ja Morantas 13 (5/13 dvit., 10 rez. perd., 5 kld.), Brandonas Clarke'as (4/5 dvit., 9 atk. kam.), Desmondas Bane'as (2/3 trit.) po 9.



„Bulls“: Zachas LaVine'as 21 (2/8 trit., 9/11 baud., 9 rez. perd.), Thaddeusas Youngas 20 (10/13 dvit.), Danielis Theisas 18 (8/9 dvit.), Nikola Vučevičius 17 (4/12 dvit., 3/7 trit., 10 atk. kam., 5 per. kam.).

Moranto skrydis:

Rungtynių apžvalga: