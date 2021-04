COVID-19 plinta „Ryte“: infekcija nustatyta ir žaidėjui

Tai, kad paskutiniu metu Žalgiris visiems blogiausias o visi aukština Rytą :) ir Rytas su tokia "vargana" sudėtėle nugalėjo tooooki Žalgirį kuris žaidė be 3 starto penketo žaidėjų. Be Grigonio kuris jau žaidžia už CSKA. Be Vasturios kuris žaidžia už kitą komandą. Rubitas kelias minutes pažaidė po viruso, Garino atlikinėjantis reabilitacija. Ir visi aukština Rytą :)