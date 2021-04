Į „Lietkabelio“ rikiuotę grįžta Normantas, klubo tikslas – LKL finalas

Nuotr.: BNS

Iki reguliariojo Lietuvos krepšinio lygos sezono pabaigos likus aštuoniems turams, trečioje turnyrinės lentelės vietoje besirikiuojančio Panevėžio „Lietkabelio“ klubo generalinis direktorius Martynas Purlys teigia, kad komandos sezono tikslas išlieka toks pat ir tikisi šį sezoną išvysti sirgalius krepšinio rungtynėse.

„Savo šansus kovoti dėl patekimo į finalą vertiname labai pozityviai ir kovingai. Nuo sezono pradžios turėjome tikslą reguliariajame sezone užimti antrąją vietą ir jis nesikeičia. Šansų tikrai turime, tačiau tas priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo kitų komandų“, – teigė Purlys.

Klubo direktorius pridūrė, kad prieš rungtynes su „Šiauliais“ žaidėjai yra nusiteikę optimistiškai.

„Šią savaitę į rikiuotę po traumos grįžta Margiris Normantas. Taip pat laimėjome pastarąsias dvejas rungtynes prieš Klaipėdos „Neptūną“ ir Prienų „CBet“. Viskas pas mus yra tvarkoje, nuotaikos kovingos, o šansai – realūs“, – sakė Purlys.

Balandis „Lietkabelio“ klubui – žaidimo namuose mėnuo. Net septynias iš aštuonių šio mėnesio mačų komanda žais namų aikštėje, Panevėžio „Cido“ arenoje. Klubo direktorius Purlys teigia, kad žaisti namie krepšininkams yra lengviau net ir be žiūrovų tribūnose, tačiau teigia, kad prie to priprasti – neįmanoma.

„Komandos, kurios treniruojasi toje pačioje arenoje, kurioje žaidžia, jaučia namų krepšius, o mes treniruojamės „Cido“ arenoje. Namų atmosfera suteikia papildomų jėgų. Aišku, žaisti be sirgalių yra visiškai kitas dalykas, bet tokia šio sezono realybė kol kas. Galbūt šį sezoną dar išvysime aistruolius salėje. Tikrai nemanau, kad prie to pripratome – žaisti be sirgalių komanda niekada nepripras“, – dėstė Purlys.

„Balandį arenoje trejoms rungtynėms mums statoma didžiulė ekranų siena, kur sirgaliai gali prisijungti ir palaikyti virtualiai. Tai labai padeda ir motyvuoja, sudaro papildomą ryšį su sirgaliais. Panevėžyje turėti tokią inovaciją, kuri prilygsta net NBA ir šiuolaikinėms tendencijoms, mums, kaip komandai, yra be galo didelė paspirtis ir pasididžiavimas“, – pridūrė „Lietkabelio“ generalinis direktorius.

Nors Purlys ir tikisi šį sezoną tribūnose per rungtynes išvysti fanus, jokių konkrečių kalbų apie galimą renginių veiklos pradžią nėra. „Lietkabelio“ namų aikštės, „Cido“ arenos, vadovybė prieš savaitę kreipėsi į Vyriausybę su pasiūlymu rengti eksperimentinius renginius, tačiau atsakymo nesulaukė.

Panevėžio arenos laiške Vyriausybei buvo teigiama, kad arenoje yra daug saugiau nei parduotuvėse, nes pastatas turi 20 lauko įėjimų, gerą vėdinimo sistemą ir didžiulį plotą. Arena siūlė žiūrovus sodinti į kas dešimtą vietą, kvietė renginiuose dalyvauti policiją, o pačius renginius siūlėsi organizuoti neatlygintinai.

„Pritariu „Cido“ arenos pasiūlymui ir manau, kad tai turėtų būti padaryta jau dabar. Žvelgiant į dabartinę situaciją, skiepijimą, užsienyje matomas praktikas, manau, kad Lietuvos Vyriausybė turėtų stengtis ir daryti viską, kad kuo greičiau sudarytų sąlygas žmonėms patekti į sporto varžybas“, – teigė Purlys.

„Jau yra ne vienas puikus to atvejis pasaulyje su koncertais ir renginiais, todėl reikėtų nedelsiant imti geriausius pavyzdžius iš užsienio ir reaguoti tam, kad žmonės galėtų kuo greičiau sugrįžti į normalų gyvenimą. O tą galima padaryti inovatyviai, greitai priimti sprendimus, kurie yra taikomi užsienyje“, – užbaigė „Lietkabelio“ vadovas.