Atkakliose rungtynėse – rekordinis Sirvydžio minučių skaičius ir „Pistons“ triumfas

Nuotr.: Stopkadras

Deividas Sirvydis šiąnakt pateko į įprastą Detroito „Pistons“ (17-39) rotaciją ir sužaidė daugiausiai minučių per visą savo debiutinį sezoną NBA.

Rungtynių žaidėjas EFF 30 Isaiah Stewart Taškai 15 Taiklumas 7-12 Atkovoti kamuoliai 21 Rezultatyvūs perdavimai 3

Dwane‘o Casey auklėtiniai namuose 110:104 (25:32, 31:24, 30:23, 24:25) pranoko Oklahomos „Thunder“ (20-36) krepšininkus.

Sirvydis aikštelėje praleido 9 min. 21 sek. ir taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/2 trit.), tačiau atkovojo 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo bei užsidirbo 1 asmeninę pražangą.

Skirtingai nei iki šiol, lietuvis ant parketo jau žengė pačioje antro kėlinio pradžioje ir kaipmat atliko rezultatyvų perdavimą tritaškį pataikiusiam Frankui Jacksonui. Sirvydis į aikštelę dar kartą mestas buvo lemiamo ketvirčio pradžioje, kuomet „Pistons“ persvara siekė 7 taškus (86:79).

Lietuvis aikštelę paliko likus 7 min. 38 sek. iki susitikimo pabaigos, o tuomet Detroito ekipa pirmavo 95:87.

Būtent tuomet „Thunder“ grįžo į rungtynes. Luguentzas Dortas pataikė dvitaškį, Darius Bazley smeigė tritaškį, o dar vieną metimą realizavo Mosesas Brownas ir svečiai deficitą nurėžė iki minimumo – 94:95.

Vis tik Frankas Jacksonas atsakė dvitaškiu, Joshas Jacksonas realizavo baudas, Isaiah Stewartas surinko 4 taškus paeiliui, o „Pistons“ laimėjo atkarpą 8:0 bei įgijo 9 taškų persvarą, kurios pakako iki pat susitikimo pabaigos – 103:94.

Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausiai žaidęs Joshas Jacksonas surinko 29 taškus (7/12 dvit., 2/4 trit., 9/10 baud.), 7 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 1 bloką bei 4 klaidas.

Detroito ekipa šiąnakt vertėsi be didžiosios dalies žaidėjų. Komandai nepadėjo Jerami Grantas (dešiniojo kelio trauma), Masonas Plumlee (poilsis), Hamidou Diallo (dešiniojo kelio trauma), Wayne‘as Ellingtonas (poilsis), Cory Josephas (kairiosios čiurnos trauma), Rodney McGruderis (dešiniosios alkūnės trauma) bei Dennisas Smithas (kairiojo kelio trauma).

„Pistons“: Joshas Jacksonas 29 (7/12 dvit., 2/4 trit., 9/10 baud., 7 atk. kam., 4 kld.), Saddiqas Bey (6/8 dvit., 2/12 trit., 7 atk. kam.) ir Frankas Jacksonas (3/6 trit., 5/8 baud., 5 atk. kam.) po 18, Isaiah Stewartas 15 (7/11 dvit., 21 atk. kam., 2 blok.), Killianas Hayesas 9 (2/8 dvit., 7 rez. perd., 5 per. kam.), Sekou Doumbouya bei Tyleris Cookas (3/7 dvit., 6 atk. kam.) po 8.



„Thunder“: Luguentzas Dortas 26 (6/12 dvit., 3/8 trit., 5/8 baud., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Darius Bazley 19 (6/8 dvit., 1/10 trit., 7 atk. kam.), Mosesas Brownas 12 (5/9 dvit., 8 atk. kam., 2 blok.), Tony Bradley 11 (4/6 dvit., 7 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Isaiah Roby (2 blok.), Sviatoslavas Mychailiukas (4/6 dvit.) ir Ty Jerome'as po 9, Theo Maledonas 8 (1/9 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam.).

