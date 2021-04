Dviejų pratęsimų dramoje – Jokičiaus benefisas ir „Nuggets“ pergalė prieš „Grizzlies“

Nuotr.: Reuters-Scanpix

Nikola Jokičius dominavo prieš be Jono Valančiūno žaidusią Memfio „Grizzlies“ (29-27), o jo vedama Denverio „Nuggets“ (37-20) šventė pergalę dviejų pratęsimų dramoje namuose – 139:137 (27:35, 29:25, 31:35, 29:21, 9:9 14:12).

Rungtynių žaidėjas EFF 49 Nikola Jokic Taškai 47 Taiklumas 20-31 Atkovoti kamuoliai 15 Rezultatyvūs perdavimai 8

Siautėjęs Jokičius per 45 minutes pelnė 47 taškus (18/25 dvit., 2/6 trit., 5/6 baud.), atkovojo 15 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir suklydo 7 kartus.

Jokičiaus žaidimo epizodai:

Aukštaūgio rezultatyvumo rekordas NBA yra 50 taškų.

Serbas pataikė lemiamą tritaškį jau prasidėjus antrojo pratęsimo paskutinei minutei (137:134), o vėliau šeimininkų pranašumą baudų metimais įtvirtino P.J. Dozieras – 139:134.

Svečiai pratęsimo galėjo išvengti – likus žaisti 4 minutes jie turėjo 12 taškų persvarą (114:102), tačiau Jokičiaus baudų metimai įtvirtino „Nuggets“ spurtą 14:2 ir išlygino rezultatą – 116:116.

Pirmajame pratęsime taip pat iniciatyva priklausė Tenesio valstijos klubui, tačiau jame, likus žaisti 12 sekundžių, tritaškiu rezultatą išlygino Willas Bartonas – 125:125.

Memfio ekipos gretose pasižymėjo Ja Morantas, kurio sąskaitoje per 45 minutes – 36 taškai (11/19 dvit., 2/5 trit., 8/11 baud.), 8 atkovoti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų ir 4 klaidos.

JV komandai negalėjo padėti dėl praėjusiose rungtynėse patirto smegenų sutrenkimo.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 47 (18/25 dvit., 2/6 trit., 5/6 baud., 15 atk. kam., 8 rez. perd., 7 kld.), Willas Bartonas 28 (3/13 dvit., 5/6 trit., 7/8 baud., 6 atk. kam., 7 rez. perd.), Michaelas Porteris 21 (5/8 trit., 7 atk. kam.), Paulas Millsapas (5/5 dvit., 5 atk. kam.), JaMychalas Greenas (2/3 trit., 5 atk. kam.) po 12, P.J. Dozieras 10 (5 atk. kam., 5 rez. perd.).

„Grizzlies“: Ja Morantas 36 (11/19 dvit., 2/5 trit., 8/11 baud., 8 atk. kam., 12 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), De'Anthony Meltonas 25 (3/7 dvit., 6/10 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Graysonas Allenas 24 (5/10 dvit., 3/10 trit., 5/5 baud., 3 per. kam.), Xavieras Tillmanas 18 (5/9 dvit., 2/3 trit., 14 atk. kam.), Kyle'as Andersonas 11 (1/5 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Johnas Koncharas 10 (2/3 trit.).