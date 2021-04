NBA pulsas: Jordaną bei Bryantą aplenkęs Curry, Olajuwono ritmu žaidęs Jokičius ir istorinė Westbrooko naktis

Nuotr.: AP-Scanpix

Stepheno Curry bei Nikola Jokičiaus šėlsmas, apsistumdymas Indianoje, istorinį pasiekimą užfiksavęs Russellas Westbrookas, Magicą Johnsoną aplenkęs Chrisas Paulas – visa tai ir dar daugiau – balandžio 20-osios NBA pulse.

Balandžio 20-osios NBA pulsas

JAUNIMAS. Detroito „Pistons“ rungtynes su Klivlando „Cavaliers“ pradėjo savo startiniame penketuke turėdami tris naujokus bei du antramečius krepšininkus, tačiau nepaisant patirties stokos, sugebėjo švęsti pergalę 109:105.

„Vyrukai gerai išpildė derinius tiek puolime, tiek gynyboje ir sustabdė varžovų atakas, kai to reikėjo labiausiai, – sakė vyr. treneris Dwane‘as Casey. – Būtent to ir ieškome – gero derinių išpildymo bei reikalų sutvarkymo.“

LIEPSNOJO. Šešis tritaškius pirmajame kėlinyje susmeigęs Saddiqas Bey tapo daugiausiai tolimų metimų per vieną kėlinį pataikiusiu naujoku NBA istorijoje.

18 naujoko taškų per kėlinį taip pat tapo geriausiu pasiekimu „Pistons“ gretose nuo 2012 m.

Iš viso Bey šios nakties rungtynėse pelnė 20 taškų (0/1 dvit., 6/11 trit., 2/3 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei sykį suklydo.

SERIJA. „Pistons“ centras Isaiah Stewartas šiąnakt pelnė 18 taškų (8/12 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 16 kamuolių ir užfiksavo trečiąjį dvigubą dublį paeiliui. Ilgesne serija būnant „Pistons“ naujoku gali pasigirti tik Gregas Monroe, surinkęs keturis dvigubus dublius iš eilės.

NUTRAUKĖ. Artūro Karnišovo vadovaujama Čikagos „Bulls“ nutraukė pergalingą Bostono „Celtics“ ekipos, kurią pranoko 102:96, seriją.

„Bulls“ į priekį tempęs Nikola Vučevičius surinko 29 taškus (10/17 dvit., 3/6 trit.), 9 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 1 bloką bei 2 klaidas.

PIRMASIS. „Celtics“ gretose Jaysonas Tatumas užfiksavo pirmąjį karjeros trigubą dublį ir pelnė 14 taškų (2/13 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), sugriebė 13 kamuolių bei atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Tatumas tapo antru jauniausiu krepšininku (23-eji metai, 47 d.) „Celtics“ istorijoje, surinkusiu trigubą dublį. Jauniausio trigubo dublio žaidėjo titulas priklauso Marcusui Smartui (21-eri metai, 315 d.).

ŽVĖRIS. Stephenas Curry šiąnakt ir vėl liepsnojo. „Golden State Warriors“ žvaigždė pelnė 49 taškus (4/11 dvit., 10/17 trit., 11/12 baud.) ir atvedė savo komandą į pergalę prieš Filadelfijos „76ers“ (107:96).

„Tai kažkas neįtikėtino, – sakė „Warriors“ strategas Steve'as Kerras. – Ką jis daro, yra įspūdinga stebėti. Niekas krepšinio istorijoje nėra to daręs, ką Stephas dabar daro. Jis – unikali jėga lygoje.“

„Tikrai nežinau, ar per savo karjerą mačiau kažką panašaus, – pritariamai sakė „76ers“ vairininkas Docas Riversas. – Garantuoju, kad niekada nebuvo tokiu būdu ir taip taškus renkančio vyruko.“

IŠSPRENDĖ. Iki rungtynių pabaigos likus 6 min. 54 sek. „Warriors“ atsiliko 81:82, tačiau tuomet į aikštelę žengė Curry ir išsprendė visus reikalus, pelnydamas 20 taškų bei pataikydamas visus 5 mestus tritaškius.

REKORDINĖ ATKARPA. Šiąnakt buvo 11-osios Curry rungtynės iš eilės, kuriose jis pelno bent 30 taškų, o tai – ilgiausia serija NBA istorijoje tarp 33-ejų ar vyresnių krepšininkų. Curry šiąnakt pralenkė Kobę Bryantą.

Ši serija taip pat yra ilgiausia „Warriors“ istorijoje nuo Wilto Chamberlaino laikų 1964 m.

PRALENKTOS LEGENDOS. Balandį Curry savo sąskaitoje turi penkis 40-ies taškų pasirodymus, o tai „Warriors“ snaiperiui leido aplenkti jau minėtąjį Bryantą bei Michaelą Jordaną.

72. Tiek tritaškių pataikė Curry per paskutines 10 rungtynių. Tai yra daugiau tolimų metimų nei Chrisas Paulas, Tobias Harrisas, Russellas Westbrookas, Pascalis Siakamas, Giannis Antetokounmpo ar Joelis Embiidas pataikė per visą sezoną.

Curry taip pat pranoko Bradley Bealą ir šiuo metu yra vidutiniškai daugiausiai taškų renkantis krepšininkas (vid. 31,4 tšk.).

APSISTUMDĖ. Ketvirtojo kėlinio pradžioje JaKarras Sampsonas susistumdė su Paty Millsu, o šis jų konfliktas vos neperaugo į masines muštynes aikštėje tarp žaidėjų, kuriuos sustabdė komandų personalo darbuotojai.

Šioje situacijoje techninėmis pražangomis buvo nubausti Millsas, Rudy Gay ir Sampsonas, o pastarasis dar ir užsidirbo nesportinę pražangą ir buvo priverstas palikti aikštę.

„Ne, – paklaustas, ar atsimena panašią situaciją, į kurią būtų įsivėlęs Millsas, atsakė Greggas Popovichius. – Jis per mielas, per geras vyras. Jis neieško muštynių.“

PAVADAVO. Goge Bitadzė šiąnakt pavadavo dėl nugaros skausmų žaisti negalėjusį Domantą Sabonį. Kartvelas pelnė 7 taškus (1/5 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir pakartojo karjeros rekordą blokuodamas 5 metimus. Tiesa, krepšininkas patyrė čiurnos traumą.

BLYKSTELĖJO. Geriausias sezono rungtynes sužaidęs Kendrickas Nunnas pelnė 30 taškų (6/8 dvit., 6/12 trit.), atliko 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 7 kamuolius ir pasirūpino „Heat“ pergale 113:91 prieš Hjustono „Rockets“.

PRANOKO. Duncanas Robinsonas prie pergalės prisidėjo pataikydamas 5 tritaškius bei surinkdamas 19 taškų.

Snaiperiui tai buvo 482-asis tritaškis vilkint „Heat“ marškinėlius ir pagal šį rodiklį jis pranoko Majamio klubo ikoną Dwyane‘ą Wade‘ą, kurio sąskaitoje – 481 tolimas metimas.

ISTORINĖ NAKTIS. Russellas Westbrookas tapo pirmuoju NBA žaidėju istorijoje, kuriam pavyko užfiksuoti daugiau nei vieną trigubą dublį prieš visas lygos komandas.

Šiąnakt Westbrookas dvikovoje su Oklahomos „Thunder“ surinko 13 taškų (4/14 dvit., 1/4 trit., 2/6 baud.), 17 rezultatyvių perdavimų bei 11 atkovotų kamuolių, o gynėjo vedami Vašingtono „Wizards“ triumfavo 119:107.

IŠPLĖŠĖ. Devinas Bookeris aidint sirenai atliko netikslų metimą, tačiau arbitrai prieš „Suns“ lyderį užfiksavo P.J. Tuckerio pražangą ir pasiuntė jį prie baudų metimų linijos.

Bookeris realizavo pirmąją baudą, prametė antrąją ir taip išplėšė „Suns“ pergalę Milvokyje per pratęsimą 128:127.

„Girdėjau pliaukštelėjimą, – tikino „Suns“ vyr. treneris Monty Williamsas. – Tiesiog buvau susirūpinęs ar tai įvyko laiku. Vyliausi, jog pražanga buvo prieš nuaidint sirenai.“

„POINT GOD“. Chrisas Paulas šiąnakt tapo penktu daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusiu krepšininku NBA istorijoje.

„Suns“ veteranas iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 4 minutėms atliko 10 142-ąjį rezultatyvų perdavimą savo karjeroje ir žemyn nustūmė legendinį Magicą Johnsoną.

Iš viso Paulas šiąnakt sėkmingai asistavo 13 sykių ir dabar savo sąskaitoje turi 10 145 rezultatyvius perdavimus. Ketvirtoje vietoje rikiuojasi Markas Jacksonas (10 334 rezultatyvūs perdavimai), o trečioje – Steve‘as Nashas (10 335).

„Daugiau nebebus tokio žaidėjo kaip Magicas, – po pergalės sakė Paulas. – Showtime. Juk suprantate, ką turiu omenyje.“

NEUŽBAIGĖ. Nesulaikomai žaidęs Giannis Antetokounmpo surinko 33 taškus (12/21 dvit., 0/1 trit., 9/10 baud.) ir 8 atkovotus kamuolius, tačiau paskutines keturias pratęsimo minutes stebėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio.

To priežastis – lygos MVP blauzdą sutraukė mėšlungis.

58. Tiek minučių truko trileris Denveryje tarp vietos „Nuggets“ ir Memfio „Grizzlies“, kurį galų gale 139:137 laimėjo Nikola Jokičiaus vedami šeimininkai.

Jonas Valančiūnas negalėjo padėti „Grizzlies“ dėl praėjusiose rungtynėse patirto smegenų sutrenkimo.

SERBIŠKAS ŠOU. Nikola Jokičius šios nakties dvikovoje su Memfio „Grizzlies“ darė, ką norėjo. Serbas per 45 minutes pelnė 47 taškus (18/25 dvit., 2/6 trit., 5/6 baud.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Tai taip pat buvo pirmosios rungtynės nuo Hakeemo Olajuwono pasirodymo 1996-aisiais, kuomet bet kuris vidurio puolėjas užfiksavo 45 taškų, 15 atkovotų kamuolių ir 8 rezultatyvių perdavimų statistikos eilutę.

MVP RITMU. Per paskutines dvejas rungtynes Jokičius surinko 76 taškus, 31 atkovotą kamuolį bei 15 rezultatyvių perdavimų.

„Nuggets“ žvaigždė tapo antruoju žaidėju per pastaruosius 30 sezonų, kuriam per dviejų rungtynių atkarpą pavyko pelnyti bent 75 taškus, sugriebti 30 kamuolių bei išskirstyti 15 rezultatyvių perdavimų. Pirmasis tai užfiksavo „Bucks“ lyderis Antetokounmpo.

BUKSUOJA. Los Andželo „Lakers“ pastaruoju metu namų rungtynėse jaučiasi tarsi ne savi. Šios nakties dvikovoje su Jutos „Jazz“ Los Andželo klubas per pirmąją mačo dalį pelnė 42 taškus – antras prasčiausias sezono rezultatas.

Be to, „Lakers“ per paskutines trejas namų rungtynes pirmavo vos sykį. Šiąnakt NBA čempionai Jutos ekipai nusileido 97:111.

