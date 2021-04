Nerimas „Nets“ stovykloje: Hardenas į rikiuotę gali grįžti tik prieš pat atkrintamąsias

ed

Šita komanda tikrai nelaimės NBA žiedų, netgi iki NBA finalo jiems patekt daug reikalų. Nets komandoje mada visiems kartu nežaisti ? Tai KD prasedėjo mėnesį, po to Ivingas, dabar Hardenas ir jie visi keičias ratuku.. Ta prasme, jie kartu visi trys taip normaliai ir nėra pažaidę... Sudegs šitas projektas Netsu, prisirinkę NBA žvaigždžių... Po šio sezono išsilakstys vėl tos zviozdos į kitus klubus... Nesuprantami dalykai dabar vyksta NBA.. Nebėra žaidėjų kurie turėtu priešprieša vienas kitam, klubai priešpriešų tarp savęs.. Bulls vs Jazz, Bulls vs Detroit, Lakers vs Blazers, Lakers vs Boston ir t.t. Taip pat žaidėjai, norėdavo žaisti geriausias prieš geriausią.. O ne visi geriausi susibėga į vieną komandą ir tampa glory hunteriais.... Po LeBrono karjėros pabaigos, ta NBA lyga taps visiškai nebeįdomi su Ball\'ais ir panašiai.. Nebeturi lyga tokių supertalentu ir išskirtiniu asmenybių kaip buvo Kobe, Jordanas ir dar yra LeBronas..