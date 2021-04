CSKA atsakas į „Fenerbahče“ skundus dėl papildomo testavimo: „Tokia reakcija atrodo keista“

Nuotr.: Reuters – Scanpix

Maskvos CSKA klubas sureagavo į Stambulo „Fenerbahče“ priekaištus dėl papildomų koronaviruso testų atlikimo.

„CSKA pasitelkė visus ryšius vyriausybinėse įstaigose, jog „Fenerbahče“ lėktuvas būtų įleistas į Rusiją, – „RIA Novosti“ cituoja CSKA atstovą spaudai. – Klubas varžovų komandai taip pat rekomendavo atlikti papildomus COVID-19 testus vos tik nusileidus į Maskvą.“

„CSKA ir „Fenerbahče“ turi ilgalaikius tarpusavio santykius, kartu sužaidėme daug įdomių rungtynių bei tikimės istorinės šios akistatos tęstinumo. Esame laimingi matydami „Fenerbahče“ Maskvoje ir nuoširdžiai linkime sveikatos visiems treneriams bei krepšininkams.

Varžovus užklupo nelengva situacija – remiantis pranešimais spaudoje, klube buvo nustatyti aštuoni koronaviruso atvejai. Dėl šios priežasties svečiams iš Turkijos buvo rekomenduota atlikti papildomus COVID-19 testus Maskvoje. Mūsų klubas buvo pasiruošęs užtikrinti visas sąlygas, jog ši procedūra praeitų kaip įmanoma sklandžiau“, – pridedama CSKA pranešime.

„Fenerbahče“ rėmėsi Eurolygos protokolu ir neigiamus koronaviruso testus išsiuntė lygai dar prieš pradedant kelionę į Maskvą. Vis tik nusileidus Rusijoje, Turkijos klubo atstovų buvo paprašyta atlikti dar vieną papildomą testą.

Vis tik CSKA savajame pranešime teigė, kad ši procedūra nėra privaloma ir niekas „Fenerbahče“ atstovų testuotis nevertė, tačiau toks žingsnis buvo rekomenduotas.

„Tai nėra privaloma, bet taikoma asmenims atvykstantiems iš Turkijos, remiantis balandžio 16 d. sprendimu, kurį priėmė Sveikatos apsaugos ministerija, – teigiama CSKA pranešime. – Pandemijos laikais tai yra įprasta praktika siekiant išvengti viruso plitimo ir apsaugoti vietinės komandos žaidėjus bei Eurolygos atkrintamųjų tęstinumą.“

„Identiška praktika buvo taikoma ir mums, kai atvykome į Izraelį, Vokietiją ar Estiją. Be to, per visą šį laikotarpį CSKA neturėjo nė vieno koronavirusu užsikrėtusio asmens“, – pridedame pranešime.

Galų gale CSKA atstovas taip pat teigė, kad ultimatumų „Fenerbahče“ klubui niekas nekėlė.

„Niekas iš CSKA administracijos negrasino „Fenerbahče“ atstovams, jog šie nebus įleisti į šalį penktajam serijos mačui (jei jo prireiks), jeigu nebus atlikti papildomi testai, kaip skelbė Turkijos klubas.

Pridėjus aplinkybes, kai visas pasaulis stengiasi apsaugoti save testuodamasis, tokia varžovų reakcija į paprastą bei greitą testą atrodo keista.

Perspėjome savo kolegas iš „Fenerbahče“, kad toks draudimas (atvykti į šalį) yra įmanomas Rusijos valdžios sprendimu, jeigu Turkijos klube nauji koronaviruso atvejai būtų nustatyti po to, kai šie atsisakė testuotis Rusijoje. Dar kartą norime pabrėžti, jog esame laimingi matydami atvykusią „Fenerbahče“ komandą ir laukiame atkrintamųjų varžybų pradžios“, – baigiama CSKA pranešime.

CSKA ir „Fenerbahče“ į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą stos trečiadienį, kuri prasidės 20 val.