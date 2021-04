Vašingtone – rungtynes neįgaliojo vežimėlyje užbaigęs Avdija ir košmariška Curry naktis

Nuotr.: AP-Scanpix

Vašingtono „Wizards“ (25-33) neutralizavo pastaruoju metu liepsnojusį Stepheną Curry.

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Bradley Beal Taškai 29 Taiklumas 8-21 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 4

Scotto Brookso auklėtiniai namuose 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21) palaužė „Golden State Warriors“ (29-30) ekipą.

„Warriors“ lyderis Stephenas Curry šiąnakt pelnė 18 taškų (5/11 dvit., 2/14 trit., 2/2 baud.), atliko 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį bei 6 sykius suklydo.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui svečiai pirmavo 104:93, tačiau Danielio Gaffordo bei Russello Westbrooko pastangų dėka „Wizards“ laimėjo atkarpą 17:4 ir likus 2 minutėms po tikslaus Davio Bertanio tritaškio išsiveržė į priekį – 110:108.

Paskutinę susitikimo minutę Curry bei Bertans apsikeitė tiksliais metimais iš po krepšio ir likus 26,7 sekundės „Wizards“ pirmavo 116:112. Vis tik Curry atsakė greitu išpuoliu ir vėl priartino „Warriors“ (114:116).

Iš karto po to svečiai perėmė kamuolį, o Andrew Wigginsas turėjo puikią galimybę išlyginti rezultatą, bet kanadiečio metimas iš po krepšio tikslo nepasiekė, o „Wizards“ pergalę galutinai įtvirtino tikslios Bertanio baudos (118:114).

„Buvo puiki atkarpa, – apie savo tritaškių seriją sakė Curry. – Prieš tai to niekam nebuvo pavykę padaryti ir visa tai turėjo kažkada pasibaigti. Metas pradėti naują seriją.“

„Wizards“ pergalę apkartino skausminga naujoko Deni Avdijos trauma. 20-metis antrajame kėlinyje bandė užbaigti ataką iš po krepšio, tačiau nesėkmingai nusileido ant dešiniosios čiurnos. Avdija kelias minutes pragulėjo ant parketo, kol galų gale buvo išgabentas neįgaliojo vežimėliu.

Adrianas Wojnarowski iš ESPN pranešė, kad rentgeno tyrimas parodė smulkų lūžį čiurnoje ir žydo sezonas yra baigtas. Vis tik viliamasi, kad jaunajam krepšininkui operacijos neprireiks.

Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausiai žaidęs Bradley Bealas surinko 29 taškus (6/15 dvit., 2/6 trit., 11/11 baud.), 10 atkovotų ir 2 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus bei 1 klaidą.

Westbrookas prie pergalės pridėjo dar vieną trigubą dublį – 14 taškų (4/13 dvit., 1/4 trit., 3/4 baud.), 20 sugriebtų kamuolių bei 10 rezultatyvių perdavimų. Jis taip pat pat padarė 9 klaidas.

„Wizards“: Bradley Bealas 29 (6/15 dvit., 2/6 trit., 11/11 baud., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Danielis Gaffordas (7/11 dvit., 5/9 baud., 10 atk. kam., 3 blok.) ir Davis Bertans (4/10 trit., 5/5 baud., 6 atk. kam.) po 19, Raulis Neto 18 (4/5 dvit., 3/6 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Russellas Westbrookas 14 (4/13 dvit., 20 atk. kam., 10 rez. perd., 3 per. kam., 9 kld.).



„Warriors“: Kelly Oubre 24 (6/13 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud., 9 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Jordanas Poole'as 22 (6/10 trit.), Kentas Bazemore'as 19 (4/6 trit., 9 atk. kam., 6 per. kam., 2 blok., 29 naud.), Stephenas Curry 18 (5/11 dvit., 2/14 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.), Andrew Wigginsas 14 (5/13 dvit., 0/7 trit., 3 per. kam.), Draymondas Greenas 8 (8 rez. perd., 3 per. kam.).

Rungtynių apžvalga: