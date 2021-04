Į LKL metraščius įsirašęs ir Sireikos „sūnumi“ tapęs „Šiaulių“ Pangosas pasirengęs nustebinti Europą

Nuotr.: BNS

Ko gero niekas prieš sezoną negalėjo pagalvoti, jog į geriausio Lietuvos krepšinio lygos įžaidėjo poziciją kėsinsis iš mažo Islandijos kaimelio kilęs 183 cm ūgio gynėjas, tačiau Elvaras Fridrikssonas nustebino mūsų šalies krepšinio visuomenę.

Elvar Mar Fridriksson Komanda: Šiaulių Šiauliai

Pozicija: PG Amžius: 26 Ūgis: 183 cm Svoris: 84 kg Gimimo vieta: Islandija

Tuomet, kai gynėjo pėdos pasiekia LKL arenų parketą, jis ima tiesiog dominuoti. Fridrikssonas šiame LKL sezone yra trečias pagal pelnomus taškus (15,6), pirmas pagal rezultatyvius perdavimus (7,6) ir be konkurencijos karaliauja naudingumo balų grafoje (20,2).

Jeigu šio islando triukšmavimą Lietuvos krepšinio padangėje būtų galima iliustruoti vienomis rungtynėmis, tam puikiausiai tiktų pastarasis „Šiaulių“ mačas su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“, kuriame Fridrikssonas įrašė savo pavardę į LKL istorijos metraščius.

26-erių atakų organizatorius į Pasvalio ekipos krepšį įmetė 33 taškus, išdalijo 12 rezultatyvių perdavimų, surinko 51 naudingumo balą ir tai padarė neprametęs nė vieno metimo.

Nebloga statistinė eilutė žaidėjui, kuris prieš dvejus metus žaidė gilių krepšinio tradicijų neturinčioje Islandijoje, o praėjusį sezoną praleido Švedijoje, tiesa?

Bendraudamas su tinklalapiu „BasketNews.lt“, Fridrikssonas neabejojo, kad tai buvo jo karjeros mačas.

„Tai buvo viena tų dienų, kuomet krepšys atrodė baseino dydžio, buvau agresyvus ir tiesiog demonstravau savo žaidimą. Būdamas aikštelėje tikrai nesekiau savo statistikos ir neturėjau jokio supratimo, kiek esu surinkęs naudingumo balų. Tai sužinojau tik po rungtynių. Nuostabus jausmas. Tai – mano įsimintiniausias karjeros mačas ir jį prisiminsiu visą gyvenimą“, – kalbėjo gynėjas.

51 naudingumo balas – trečias rezultatas XXI amžiaus LKL istorijoje ir pirmas tarp Lietuvoje žaidusių legionierių.

Po tokio pasirodymo mačą komentavęs Karolis Tiškevičius islandui bruko lapą su neva kontraktu iš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo „Barcelona“ klubo, o „Šiaulių“ treneris Antanas Sireika prabilo pačiais gražiausiais žodžiais.

„Norėčiau turėti tokį sūnų“, – sakė 64-erių Saulės miesto treneris.

Į galvą ateina mintis, kad galbūt treneris Sireika taip skambiai išstojo dėl tuo metu dar virte virusių emocijų po pergalingo mačo, tačiau praėjus 2 dienoms po įspūdingo Fridrikssono pasirodymo Europos čempionas dar kartą prabilo apie išskirtinį judviejų ryšį.

„Tokie rekordai būna nekasdieniai, aš pats buvau nustebęs, kad Elvaras neprametė nė vieno metimo, nė vienos baudos, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ kalbėjo treneris. – Tikrai čia toks nedažnas atvejis, jam buvo gera diena. Aš labai džiaugiuosi už jo mobilizaciją sezono metu.

Aš ne veltui pasakiau, kad norėčiau, jog Elvaras būtų mano sūnus. Tai pasakiau ne vien dėl jo rezultato. Kiekvienas tėvas gali pasvajoti turėti tokį sūnų, nes jis kaip žmogus yra puikus. Su juo galima bendrauti, jis toks mandagus.“

Per savo turtingą trenerio karjerą krepšininkų ugdymu visuomet garsėjęs Sireika prieš sezoną patikėjo mažai kam nežinomu islandu, kuris prieš tai žaidė Švedijos aukščiausios lygos Boro „Boras Basket“ komandoje ir pasikvietė jį į Šiaulius.

Pasak Fridrikssono, geriau atsitikti ir negalėjo. Islandas džiaugiasi papuolęs į Sireikos rankas ir jo priežiūroje tobulėja itin sparčiai.

„Nereikia pamiršti fakto, kad prieš šį sezoną buvo labai mažai komandų, kurios manimi patikėjo ir būtų suteikusios šansą, o „Šiauliai“ ir treneris Antanas mane pasikvietė, – pabrėžė krepšininkas. – Per tuos 8-9 mėnesius čia labai daug ko išmokau ir esu labai dėkingas Sireikai. Jis visuomet buvo labai kantrus, kentėjo mano klaidas ir leido augti.“

Nusikelkime į pradžių pradžią: Elvaro kelias iki LKL – sunkesnis nei daugelis gali įsivaizduoti. Fridrikssonas krepšinio treniruotes pradėjo lankyti Islandijoje, mažame, Keflaviko miestelyje, o ant parketo pamokas dalijo jo tėtis, praeityje taip pat buvęs krepšininkas.

Kaip iš gilių krepšinio tradicijų neturinčios, gyventojų skaičiumi Kaunui prilygstančios Islandijos pavyko prasimušti ir būti pastebėtam? Anot Fridrikssono, tai – sunkus kelias, pareikalavęs palikti gimtinę, tačiau kaip pabrėžia gynėjas, didžiausi talentai gali gimti bet kur.

„Talento gali rasti visur. Jeigu kažkas kilęs iš Islandijos ar kitos mažos valstybės, kuri nepasižymi krepšinio tradicijomis, tai nereiškia, jog tas žmogus yra netalentingas ir negali žaisti krepšinio.

Esu vienas iš tų, kuris ne krepšinio šalyje užsiėmė šiuo sportu daugiau nei kai kurie tai darė krepšinio valstybėse su visomis sąlygomis. Žinoma, sunkiausia dalis yra būti pastebėtam, todėl teko palikti Islandiją“, – pasakojo krepšininkas.

Baigus mokyklą, Fridrikssonas su šeima nusprendė, jog norint būti pastebėtam, reikia išplaukti į platesnius vandenis. Jis susikrovė lagaminus ir kartu su tėvynainiu Martinu Hermanssonu, kuris dabar sėkmingai rungtyniauja Eurolygoje, išvyko į JAV.

Ten jaunuolius pasikvietė Niujorko priemiestyje Brukline įsikūręs Long Ailendo universitetas su mintimi, jog devyniolikmečiai turės išsikovoti vietą jų komandoje, rungtyniaujančioje NCAA.

Praėjus 7 metams Elvaras teigia, jog iš mažytės Islandijos persikėlęs į milžinišką Ameriką jautėsi tarsi kosmose, tačiau tai jam padėjo sutvirtėti.

„Jausmas persikelti iš Islandijos į Ameriką buvo pribloškiantis. Įsivaizduokite – devyniolikmetis vaikis iš mažo Islandijos miestelio nutrenkiamas į didžiausią JAV miestą – Niujorką. Buvo sunku, patyriau kultūrinį šoką ir reikėjo laiko prisitaikyti.

Viskas ten buvo atvirkščiai nei Islandijoje. Toks įmetimas į ugnį man labai padėjo, išmokau prisitaikyti prie aplinkos ir dabar jau niekas nebaisu“, – apie patirtį Amerikoje kalbėjo Fridrikssonas.

Per pirmuosius savo studijų metus Long Ailendo universitete neįsitvirtinusiam jaunuoliui teko vėl pakeisti aplinką. Hermanssoną Brukline palikęs Fridrikssonas persikėlė į ne tokį pajėgų Majamio „Barry“ universitetą, kuris varžėsi laipteliu žemiau – antrajame pagal pajėgumą NCAA divizione.

Ten Elvaras atsiskleidė visu gražumu, savo antraisiais metais Majamyje rinko po 17,4 taško ir 7,7 rezultatyvaus perdavimo, o tai pro akis neprasprūdo ir tuometiniam Islandijos rinktinės treneriui Craigui Pedersenui, kuris pasikvietė įžaidėją kartu važiuoti į 2017 metų Europos čempionatą.

Senojo žemyno pirmenybėse Fridrikssonas didelio vaidmens neturėjo ir per 8,7 minutės vidutiniškai pelnė po 3 taškus bei atliko po 1,4 rezultatyvaus perdavimo. Islandija pralaimėjo visas 5 grupės rungtynes ir išvažiavo namo, o Elvaras – atgal į JAV.

Grįžęs į saulėtąjį Majamį, Fridrikssonas užbaigė mokslus, o paskutiniais metais per vienerias rungtynes rinko po beveik 20 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus.

Nors patekimas į Europos čempionatą ir statistika „Barry“ universitete atrodė gražiai, pajėgesniems klubams akį rėžė tai, jog Fridrikssonas ją demonstravo ne pačiame aukščiausiame NCAA divizione ir didelio dėmesio nesulaukė: susidomėjimą parodė tik Prancūzijos antroje lygoje žaidžiantis Denaino „Voltaire Basket“ klubas.

Vis dėlto Fridrikssonui nepavyko įsitvirtinti ir vyndarių krašte, 4,5 taško per mačą rinkęs įžaidėjas po 5 rungtynių buvo atleistas ir grįžo ten pat, kur ir pradėjo – į gimtąją Islandiją.

Kai jau atrodė, kad krepšinyje didelių aukštumų pasiekti nepavyks, Elvaras gimtinėje sužaidė labai gerą sezoną su 23 taškų vidurkiu, po jo išvyko į Švediją, kur jo statistika siekė 16,7 taško ir 7,7 rezultatyvaus perdavimo bei galiausiai šį tarpsezonį jį pasikvietė „Šiauliai“.

Kaip po tokių sudėtingų karjeros vingių pavyko nepalūžti? Dabar LKL dominuojantis Fridrikssonas turi atsakymą – kruvinas darbas.

„Visuomet dirbu 100 procentų. Kaip matote, nesu aukščiausias, neturiu įspūdingo šuolio, kas belieka? Sunkiai dirbti. Visada esu pasiruošęs, tačiau to, kad šis sezonas klostytis taip gerai, tikrai nesitikėjau. Kiekvieną sezoną dedu po žingsnį ir noriu nužygiuoti į aukščiausią lygį Europoje“, – ambicijų nestokojo „Šiaulių“ mažylis.

Sugrįžkime į dabartį. „Šiauliai“ pastaruoju metu yra viena karščiausių LKL komandų, kuri iš paskutinių 6 rungtynių laimėjo penkiskart bei nuožmiai taikosi į ant nosies esančias atkrintamąsias. Pasak trenerio Sireikos, sunkiai dirbantis Fridrikssonas yra viena iš pagrindinių gero šiauliečių žaidimo priežasčių.

„Labai nenoriu išskirti lyderių savo komandoje – visi man lygūs. Lyderis yra tas, kuris nebijo mesti paskutinio metimo. Bet, aišku, pastaruoju metu Fridrikssonas tai daro labai gerai ir džiaugiuosi ta jo savybe.

Elvaras stengiasi suprasti, ko iš jo noriu, išgyvena dėl nesėkmių. Kiekvienas treneris turi savo braižą ir mes asmeniškai su juo esame daug kalbėję. Stengiuosi jam duoti daug laisvės aikštelėje ir raginu, kad dar daugiau imtųsi žaidimo ant savęs – tada lengviau nusimesti perdavimą, kuomet pritrauki du žmones. Jis džiaugiasi ir priima tą suteiktą galimybę pasirodyti. Nenoriu kartotis, bet tikrai su juo jaučiuosi kaip su savo vaiku. Man, kaip treneriui, toks auklėtinis nesukelia jokių priekaištų nei aikštelėje, nei už jos ribų“ – apie savo įžaidėją kalbėjo Sireika.

„Šiaulių“ strategui pritarė ir kitas jo auklėtinis – 21-ąjį sezoną LKL žaidžiantis Mindaugas Lukauskis.

„Elvaras yra pagrindinis komandos įžaidėjas ir šiai dienai vienintelis. Ant jo pečių gula nemažai atsakomybės ir šiuo metu jis yra 60-70 procentų komandos. Kuomet jis lemiamose atakose laiko kamuolį savo rankose, galima juo pasitikėti“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo 41-erių veteranas.

Žaisdamas tokį gerą sezoną, Fridrikssonas, ko gero, turėjo patraukti ne vieno pajėgaus Europos klubo akį, tačiau paklaustas, ar kažkas jau spėjo mesti ant jo tinklus, įžaidėjas ištarė neigiamą atsakymą.

„Ne, iki šiol nekalbėjau su savo agentu. Noriu išlikti susikoncentravęs ir gerai užbaigti sezoną Šiauliuose. Esu dėkingas klubui už šansą ir noriu atiduoti „Šiauliams“ viską, ką galiu.

Esame labai geroje formoje ir norime patriukšmauti atkrintamosiose. Mano agentas žino, jog niekur kitur nesidairau ir pats nebruka pasiūlymų. Kol žaidžiu čia, su juo komunikacija beveik nevyksta. Vis dėlto sezono startas man buvo sudėtingas, tačiau tobulėjau ir pasiekiau tokį tašką, kuriame dabar esu. Čia dar ne viskas, noriu tęsti savo tobulėjimą „Šiauliuose“, – atsargiai savo karjeros planus dėliojo krepšininkas.

Labai panašu, kad tokią formą demonstruojantis Fridrikssonas Šiauliuose neužsibus ir vasarą kontraktą ant stalo islandui padės ne vienas aukštesnio kalibro klubas. Ar LKL žibantis gynėjas yra pasiruošęs žengti į naujas aukštumas? Atsakymą turi iš geriausių vietų jį stebintis Sireika.

Treneris neabejoja – lubos yra aukštos. Sireika įžvelgia savo auklėtinio panašumą su Sankt Peterburgo „Zenit“ komandos lyderiu, buvusiu žalgiriečiu Kevinu Pangosu.

„Aš jį lyginu su Pangosu, kuris dabar super žaidžia. Fridrikssonas gali žaisti tokio pat lygio krepšinį. Jie abu yra panašaus profilio: labai staigūs, greiti, gali pataikyti iš tritaškio, imasi paskutinių metimų, pataiko per rankas. Pangosas yra paskutinių sekundžių specialistas, ką matėme ir pirmame ketvirtfinalio mače prieš „Barceloną“. Lygiai toks pat gali būti ir Elvaras, tikrai matau potencialo ir panašumų“, – sakė strategas.

Pats Fridrikssonas kalba kiek santūriau, tačiau taip pat tiki savo šansais artimiausiu metu išbandyti save Europos taurės, o galbūt ir Eurolygos ekipoje.

„Noriu tobulėti žingsnis po žingsnio ir, manau, jog prisitaikysiu prie situacijos, į kurią pateksiu. Niekada nesu žaidęs nei Europos taurėje, nei Eurolygoje, todėl užtruktų, kol prisitaikyčiau prie tokio aukšto lygio, bet aš tikiu savimi. Manau, jog esu pasiruošęs žengti į aukštesnį lygį, kaip tai padariau prieš šį sezoną žengdamas į LKL“, – apie galimą kilimą kalbėjo atakų organizatorius.

Islando potencialą tapti elitinio lygio žaidėju mato ir Lukauskis, tačiau pabrėžia, kad sėkmė Europos elite susideda iš daug detalių.

„Kad jis turi potencialo ir jo žaidimas neblogas, tai čia yra faktas. Bet taip garsiai, skambiai sakyti, kad jis žais Eurolygoje, nereikėtų. Yra svarbių niuansų: pas kokį trenerį papulsi, kokia organizacija. Yra begalė pavyzdžių, kuomet pas tinkamą trenerį žaidėjai atsiskleidžia, tačiau jeigu auros nesutampa – išnyksta. Čia labai sunku spėlioti, bet potencialo jis tikrai turi“, – apie komandos draugą kalbėjo Lukauskis.

Kad ir kokį gerą sezoną Fridrikssonas žaistų LKL, reikia suprasti, kad pajėgiausios Senojo žemyno pirmenybės – visai kitų platumų vandenynas. Nemažai vietinėse pirmenybėse dominavusių krepšininkų išvykę į tarptautines lygas nesugeba įsitvirtinti bei grįžta atgal.

Ką dar reikia patobulinti „Šiaulių“ islandui, kad pasiektų aukštesnį lygį? Treneris Sireika išskyrė drąsą ir sveiką įžūlumą.

„Elvarui trūksta pižoniškumo, daugiau drąsos puolime. Jeigu jis turėtų daugiau drąsos, būčiau dar labiau patenkintas. Jis turbūt yra per daug kultūringas, per daug gerai išauklėtas žmogus ir supranta, jog reikia daryti taip, kaip treneris pasakė. Tai kiša koją improvizavimui, kurio kartais reikia. Aš jam pasakoju apie Marių Grigonį, kaip jis „Žalgiryje“ žaidžia. Būna, kad varžovų komanda per lemiamą ataką atspėja, ką darysi ir reikia improvizacijų būdu rasti kelią link krepšio. Kai varžovai tikisi vienaip, jis turi padaryti kitaip.

Elvaras gali pataikyti iš bet kokio atstumo, gali paduoti perdavimą, su savo sprogstamąja jėga prasiveržti, bet čia reikia nebijoti, daugiau drąsos parodyti. Nežinau, kiek jis bus pas mus, bet į galvą jam šitą įdėsiu, kad žinotų ateičiai“, – su mintimi, jog islandas gali nelikti kitam sezonui, kalbėjo Europos čempionas.