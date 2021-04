Duobė tęsiasi: dar vieną pralaimėjimą patyrę „Celtics“ krito prieš vienus iš NBA autsaiderių

Nuotr.: AP-Scanpix

Trečiąjį pralaimėjimą iš eilės patyrusio Bostono „Celtics“ (32-30) klubo duobė tęsiasi.

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Isaiah Roby Taškai 15 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 1

Brado Stevenso auklėtiniai namuose 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41) nusileido Oklahomos „Thunder“ (21-41) ekipai. „Celtics“ tai buvo ketvirtoji nesėkmė per pastarąsias penkerias rungtynes. Tuo metu „Thunder“ nutraukė turėtą 14 pralaimėjimų iš eilės seriją.

Ketvirtojo kėlinio viduryje Isaiah Roby bei Luguentzas Dortas realizavo baudas, Ty Jerome‘as smeigė tritaškį, Darius Bazley pridėjo dvitaškį, o „Thunder“ spurtavo 9:0 bei likus žaisti 2 min. 25 sek. įgijo dviženklę persvarą – 106:95.

Vis dėlto „Celtics“ rankų nenuleido. Marcusas Smartas bei Paytonas Pritchardas smeigė po tritaškį, Evanas Fournier atliko reidą link krepšio, o Smartas dar realizavo baudas ir likus žaisti 47,9 sekundės komandas jau skyrė viso labo 3 taškai – 107:110.

Po šio epizodo sekė baudų metimų maratonas, tačiau likus 5,7 sekundės Jaylenas Brownas pataikė tritaškį ir sušvelnino deficitą iki 3 taškų (114:117). „Thunder“ po minutės pertraukėlės iš karto prarado kamuolį ir pasiuntė Fournier prie baudų metimų linijos, tačiau prancūzas realizavo tik vieną baudą (115:117).

Kitoje aikštės pusėje Roby sumetė abi baudas ir įtvirtino „Thunder“ pergalę – 119:115.

„Atvykau į areną ir pasakiau: „Shai (Gilgeous-Alexanderi), šiandien mes laimėsime“, – po dvikovos sakė Dortas. – Toks buvo mano nusiteikimas prieš rungtynes – daryti viską, kad laimėtume. Pats faktas, jog padarėme tai kaip komanda, yra puikus.“

„Tai buvo išbandymas mūsų charakteriui, – teigė „Thundder“ strategas Markas Daigneaultas. – Buvo galimybė parodyti iš kokio molio esame drėbti ir aš likau sužavėtas.“

„Celtics“ neišgelbėjo Brownas, kuris surinko 39 taškus (9/15 dvit., 4/11 trit., 9/9 baud.), 11 atkovotų ir 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 klaidas.

„Turime žaisti su daugiau intensyvumo, – po nesėkmės sakė Brownas. – Komanda, turinti jaunų, talentingų žaidėjų, atėjo pasiruošusi žaisti ir mes gavome į kailį.“

Bostono ekipai šiąnakt dėl kairiosios čiurnos skausmų nepadėjo Jaysonas Tatumas.

„Celtics“: Jaylenas Brownas 39 (9/15 dvit., 4/11 trit., 9/9 baud., 11 atk. kam., 4 per. kam.), Paytonas Pritchardas 28 (5/6 dvit., 4/10 trit., 6/7 baud., 4 rez. perd.), Marcusas Smartas 14 (3/7 dvit., 1/10 trit., 5/6 baud., 6 rez. perd., 5 per. kam.), Evanas Fournier 11 (2/9 trit., 7 atk. kam., 5 per. kam.), Luke'as Kornetas 10 (5/6 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok.).



„Thunder“: Luguentzas Dortas 24 (3/8 trit., 11/13 baud.), Darius Bazley 21 (6/12 dvit., 2/3 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 6 kld.), Ty Jerome'as (3/5 trit., 4 kld.) ir Isaiah Roby (4/6 dvit., 7 atk. kam.) po 15, Aleksejus Pokuševskis 12 (3/8 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Mosesas Brownas (7 atk. kam.) bei Kenrichas Williamsas po 8.