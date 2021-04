Urbučio traukiami „Šiauliai“ palaužė Kėdainių ekipą ir LKL pakilo į šeštą vietą

Nuotr.: BNS

Arminas Urbutis pasiekė dvigubą dublį ir rinko svarbiausius rungtynių taškus, o jo atstovaujama „Šiaulių“ (12-20) komanda LKL mače namuose 85:73 (24:24, 24:12, 13:18, 24:19) įveikė Kėdainių „Nevėžį-Optibet“ (9-24).

Po šios pergalės Antano Sireikos treniruojami šiauliečiai turnyro lentelėje pakilo į šeštą vietą. Tokį patį pergalių bei pralaimėjimų balansą fiksuoja ir Pasvalio „Pieno žvaigždės“ (12-20), bet šiauliečiai turi geresnį tarpusavio balansą.

„Nevėžis-Optibet“ vertėsi be įžaidėjų Jokūbo Gintvainio ir Rafaelio Luzo. Anot Mariaus Kiltinavičiaus, šių krepšininkų sugrįžimo laukiama artimiausiomis dienomis.

Kėdainių klubas rungtynėse priekyje buvo tik sykį (13:10).

Iki mačo pabaigos likus 4 minutėms Grantas Vasiliauskas įmetė tritaškį ir Kėdainių klubo deficitą sumažino iki 3 taškų (70:73), bet tuomet 150 sirgalių palaikomi šeimininkai šovė į priekį.

Arminas Urbutis pelnė šešis taškus iš eilės, Martynas Varnas po Urbučio perdavimo pelnė tritaškį ir likus kiek daugiau nei minutei „Šiauliai“ jau pirmavo 81:72.

Tuomet „Nevėžis-Optibet“ pataikė tik vieną baudą iš keturių, Elvaras Fridrikssonas atsakė dviem taikliais baudų metimais, Andy Van Vlietas įkrovė iš viršaus ir nugalėtojas buvo aiškus (85:73).

Po rungtynių „Šiaulių“ vairininkas Antanas Sireika atskleidė, kad Elvaras Fridrikssonas yra susižeidęs akį.

„Sezono pabaigoje visos rungtynės yra lemiamos ir šios – ne išimtis, – spaudos konferencijoje sakė Antanas Sireika. – „Nevėžis-Optibet“ yra pakilime, visai neblogai žaidžia, tai parodė paskutinės jų rungtynės su „Lietkabeliu“. Mes labai rimtai žiūrėjome į rungtynes, turėjome problemų su Elvaru ir Kasparu. Džiaugiuosi, kad vyrai kovojo, esu dėkingas. Kasparas yra tikras vyras, Elvaras žaidė beveik nematydamas, su viena akimi. Jie šįryt pamėtyme pasakė, kad žais, buvo nervinga aplinka. Gerai, kad gerai baigėsi.“

Nugalėtojams Urbutis per 27 minutes pelnė 15 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., 2/3 baudų), atkovojo 10 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir surinko 23 naudingumo balus.

„Urbutis puolime atsikovojo tokius kamuolius, jam – didžiulė pagarba. Rungtynių pabaigoje viską lėmė mūsų visų pastangos, sužaidėme protingiau“, – pažymėjo Sireika.

Kėdainiai ekipos gretose išsiskyrė taip pat dvigubą dublį pasiekęs Julius Kazakauskas. Jo sąskaitoje per 36 minutes buvo 16 taškų (2/3 dvit., 4/8 trit.), 11 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvūs perdavimai ir 26 naudingumo balai.

„Šiandien pagrindinis momentas buvo tai, kad mums labai trūko įžaidėjų, tiek Jokūbo, tiek Rafos, – po mačo sakė Kėdainių ekipos treneris Marius Kiltinavičius. – Buvo labai sunku organizuoti puolimą be dviejų žaidėjų. 22 klaidos, per pirmą mačo pusę po mūsų klaidų jie įmetė 20 taškų, tai yra nesuvokiami skaičiai.

Pirmoje pusėje darėme daug vaikiškų klaidų. Antroje pusėje su tuo susitvarkėme geriau, todėl esu dėkingas vyrams, kad parodė charakterį ir grįžo į rungtynes. O pabaigoje, kai priartėjome iki 3 taškų, mus nužudė du varžovų atkovoti kamuoliai puolime.“

„Šiauliai“: Arminas Urbutis 15 (5/7 dvit., 10 atk. kam.), Martynas Varnas 13 (4/6 dvit.), Elvaras Fridrikssonas 12 (3/10 dvit., 1/5 trit., 8 rez. perd., 4 per. kam., 4 kld.), Eimantas Stankevičius 10 (2/4 trit.), Justas Furmanavičius 9 (5 atk. kam., 5 per. kam.), Mindaugas Lukauskis 8 (2/9 trit.), Andy Van Vlietas 7.



„Nevėžis-Optibet“: Julius Kazakauskas 16 (4/8 trit., 11 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 26 naud.), Arielis Hukporti 15 (4/6 dvit., 7/9 baud., 10 atk. kam., 26 naud.), Sedrickas Barefieldas 11 (2/7 trit.), Abramo Canka 10 (1/6 trit., 4 kld.).

