Per kraujus: Davieso tempiama „Barca“ priartėjo prie finalo ketverto

kasioguru

kazkaip playofai visiskai atvirksciai prognozem, ten kur lygtrai turejo but 3:0, vyksta kova, o kur turejo but kova, baigesi 3:0. siaip tai Barcai dar nuskilo, kad Zenitas be 2 startiniu losia, o tai ziurek serija jau butu pasibaigus pazoru.