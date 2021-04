Sugrįžus po traumos geriausią mačą sužaidęs Milaknis: „Mėgaujuosi šia akimirka“

Nuotr.: BNS

Artūras Milaknis sugrįžus po kirkšnies traumos sužaidė jau trečiąsias rungtynes, tačiau kaunietis tik mačuose ir turi įgauti formą, kadangi Kauno „Žalgiris“ pastaruoju metu dėl intensyvaus grafiko treniruojasi retai.

Šį vakarą dvikovoje su Vilniaus „Rytu“ Milaknis sužaidė geriausias savo rungtynes nuo sugrįžimo – per 13 minučių pelnė 14 taškų (4/4 dvit., 1/1 trit., 3/3 baudų).

Pasveikus po traumos per pirmuosius du mačus Milaknis iš viso buvo įmetęs 12 taškų.

Snaiperis dėl traumos nežaidė beveik du mėnesius – nuo vasario 23 iki balandžio 22 dienos.

„Ilgas laiko tarpas. Nebuvo tikėtasi, kad bus taip ilgai, bet gavosi taip, kaip gavosi, iškritau dviem mėnesiams. Buvo sunku stebėti iš šalies, visada norisi žaisti, – po mačo su „Rytu“ sakė Milaknis. – Šiuo atveju džiaugiuosi grįžęs, jaučiuosi neblogai.

Negalėčiau sakyti, kad jaučiuosi 100 proc. gerai, teko įeiti į formą per rungtynes, ne per treniruotes. Per tokį rungtynių maratoną nebuvo laiko surengti visavertes treniruotes, tad per rungtynes stengiuosi įeiti. Jaučiuosi gerai, svarbiausia, jog emociškai jaučiuosi gerai. Noriu žaisti krepšinį ir mėgaujuosi šia akimirka.“

„Žalgiris“ dvikovą su „Rytu“ laimėjo 90:81 bei taip pasiekė revanšą už nesėkmę Kaune balandžio 11-ąją. Tuomet Milaknis jau nežaidė.

„Rungtynes pradėjome slogiau, nedavėme tokio kontakto, kokį buvome nusprendę duoti, – pasakojo Milaknis. – Jie rinko daug lengvų taškų, tikrai galėjome prasižengti ir jų pagrindiniams žaidėjams neleisti taip lengvai įeiti į rungtynes. Vėliau, antroje pusėje, juos sustabdėme.

Tos pralaimėtos rungtynės su „Rytu“, kažkada galėjome pralaimėti ir tada pralaimėjome, nebuvo įvertinta, nebuvo tiek pasiruošta, kiek turbūt reikia pasiruošti tokiam varžovui, buvome kažkur užsnūdę. Po Eurolygos visada kitose rungtynėse turime problemų. Dabar Eurolyga yra užsimiršusi ir tikrai į atkrintamąsias ateisime su visiškai kitokiu susikaupimu.“

Kauniečiams iki reguliariojo sezono pabaigos liko sužaisti penkerias rungtynes. Jie turi 28 pergales ir užtikrintai užima pirmą poziciją.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais jau po dviejų dienų, kai penktadienį 18.50 val. namuose priims Pasvalio „Pieno žvaigždes“.