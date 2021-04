Dešimtmečio pergalė: aidint MVP šūksniams, „Suns“ nutraukė atkrintamųjų badą

Nuotr.: AP – Scanpix

Finikso „Suns“ (44-18) su Chrisu Paulu priešakyje triumfuoja – komanda grįžta į NBA elitą.

Rungtynių žaidėjas EFF 34 Chris Paul Taškai 28 Taiklumas 10-15 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 10

Veterano adresu skriejant MVP skanduotėms namų arenoje, Monty Williamso vadovaujama ekipa 109:101 (39:31, 24:22, 23:27, 23:21) įveikė Los Andželo „Clippers“ (43-21) ir po 11 metų pertraukos užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose.

Finikso komanda 2010 m. su Steve'u Nashu ir Amare'u Stoudemire'u priešakyje buvo pasiekusi Vakarų konferencijos finalą, kuriame 2-4 nusileido vėliau čempione tapusiai Los Andželo „Lakers“.

10 sezonų be atkrintamųjų buvo antra ilgiausia serija NBA pirmenybėse.

Beveik 6 tūkst. susirinkusių sirgalių besibaigiant mačui dėkojo komandai, o išskirtinai – Paului, sulig kuriuo atvykimu praėjusį tarpsezonį komanda vėl pakilo iš pelenų.

Likus žaisti beveik 40 sekundžių ir Paului stojant mesti baudos metimų, sirgaliai skandavo „MVP! MVP! MVP!“. „Suns“ vedlys realizavo abu metimus ir įtvirtino komandos pranašumą 109:98.

35-erių gynėjas per 32 minutes sumetė 28 taškus (6/7 dvit., 4/8 trit., 4/4 baud.), išdalino 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius bei 3 sykius suklydo.

Prasidėjus priešpaskutinei dvikovos minutei, Paulas George'as įmetė du taškus ir svečiai priartėjo iki 98:105.

„Suns“ per kitą ataką net triskart sugriebė kamuolį puolime, kol galiausiai Mikalas Bridgesas išprovokavo pražangą ir įmetė dvi baudas. George'as tada netaikliai atakavo iš toli ir po Paulo realizuotų baudos metimų Kalifornijos komanda nebeturėjo šansų (98:109).

„Clippers“ vertėsi be Patricko Beverley (rankos lūžis), Kawhi Leonardo (kojos skausmai) ir Serge'o Ibakos (nugara). Tuo metu „Suns“ nepadėjo Jae Crowderis (čiurna), Dario Šaričius (čiurna) ir Abdelas Naderas (kelis).

„Suns“: Chrisas Paulas 28 (6/7 dvit., 4/8 trit., 10 rez. perd., 3 per. kam., 34 naud.), Devinas Bookeris 21 (8/13 dvit., 1/6 trit., 6 atk. kam.), Cameronas Payne'as 15 (3/8 dvit., 3/6 trit., 4 rez. perd.), Mikalas Bridgesas (2/5 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam., 2 blok.), Frankas Kaminsky (5/6 dvit.) po 13, Torrey Craigas 10 (2/4 trit., 6 atk. kam., 2 blok.).



„Clippers“: Paulas George'as 25 (6/12 dvit., 3/9 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Marcusas Morrisas 16 (3/7 trit.), Ivica Zubacas 14 (7/9 dvit., 7 atk. kam.), Terance'as Mannas 12 (6/8 dvit., 6 atk. kam.), Reggie Jacksonas 10 (2/5 trit., 4 rez. perd., 4 kld.), Rajonas Rondo 9 (7 rez. perd.), Nicolasas Batumas 8 (2/3 trit.).