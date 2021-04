NBA pulsas: rekordais nuklota „Jazz“ pergalė ir pristojęs Valančiūnas

Anonimas

Kalbame kad Eurolygoje dalis komandu demonstruoja antikrepsini, nu bet sorry per 48 minutes prasileist 150+ tasku yra dar baisesnis antikrepsinis. Cia nereikia but elitinio atletiskumo zaideju kad biski paspaustum varzovus. To Luke Walton visa karjera nuo NBA zaidejo iki trenerio kedes yra vien del to kad jo legendinis tevukas Bill Walton su visais gerai sutaria. Sunelis jo atsiputes sedi trenerio kedej ir ziuri kaip po 40 tsk. meto jo varzovai. Buvo Kingsuose Mike Malone ir po to Dave Joerger, du zymiai geresni treneriai, bet kur gi tau ismete juos abu be rimtos priezasties, geriau sitas lopas kurio minkstas charakteris tinka Kings savininkui.