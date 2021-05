LKL iškilusio Sušinsko istorija: kontraktas po mėgėjų lygos mačo ir į naudą išėjusi trauma

Nuotr.: BNS

Mindaugas Sušinskas būdamas 17-os metų buvo nutaręs mesti krepšinį, būdamas 22-ejų metų žaidė vien Regionų krepšinio lygos B divizione, o dabar, būdamas 26-erių, yra penktas rezultatyviausias LKL krepšininkas.

Mindaugas Sušinskas Komanda: Prienų CBet

Pozicija: SF Amžius: 26 Ūgis: 204 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Alytus, Lietuva

Kaip jam galop pavyko pasiekti krepšinio aukštumas Lietuvoje? Tinklalapyje „BasketNews.lt“ – neeilinė Sušinsko istorija.

Viską pakeitęs skambutis

2012 metais, tuomet 17-os metų alytiškis Sušinskas rungtyniavo Moksleivių krepšinio lygoje ir ten nebuvo ypatingai įdomus žaidėjas. Bent jis taip manė.

MKL U17 pirmajame divizione Sušinskas su Alytaus „SRC-Alseka“ užėmė paskutinę vietą, o pats krepšininkas rinko po 8,8 taško.

Artėjo dvylikta klasė ir Sušinsko galvoje dėliojosi planas, kaip jis krepšinio nebežais bei daugiau laiko skirs mokslams.

„Buvau įsitikinęs, kad krepšininku nebūsiu“, – „BasketNews.lt“ sakė 204 cm ūgio Sušinskas.

Dėl to jam buvo itin netikėta sulaukti skambučio iš krepšinio agento. Tai buvo Klemensas Patiejūnas, kuris pasakė, kad jo žaidimą stebėjo MKL ir mano, kad alytiškis gali būti įdomus žaidėjas.

Už to Sušinskas ir užsikabino.

„Tas skambutis, tai, kad aš kažkam esu įdomus, pasakymas, jog kažkas gali gautis, labai daug ką pakeitė. Manau, kad jeigu ne šis skambutis, galbūt ir nebežaisčiau krepšinio“, – sakė krepšininkas.

Po mačo mėgėjų lygoje – penkerių metų sutartis

Nors ką tik svarstė mesti krepšinį, Sušinskas 2012-2013 metų sezone iškart gavo vietą NKL žaidusioje Alytaus „Dzūkijoje“.

Tuomet NKL „Dzūkija“ buvo stipri komanda, kurios sudėtyje buvo prieš tai NBA žaidęs Cezaris Trybanskis, Tomas Lekūnas, Mindaugas Reminas, Žydrūnas Kelys, puikiai rungtyniavęs amerikietis Bryantas Harrisonas ir Sušinsko mentoriumi tapęs Povilas Šakinis.

Toje komandoje Sušinskas neturėjo svarbaus vaidmens, labiau buvo pagalbinis žmogus treniruotėse, o rungtynėse pasirodė tik kelis kartus. Visgi kasdienis darbas treniruotėse su profesionalais Sušinskui buvo itin svarbus.

„Tie metai davė labai daug, man vėliau tai padėjo persiorientuoti. Iki tol buvau tik MKL žaidėjas“, – pažymėjo Sušinskas.

Nuotr. Alytaus Gidas

„Dzūkija“ NKL užėmė antrąją vietą, nuo kito sezono persikėlė į LKL, o dvyliktą klasę baigusiam Sušinskui reikėjo ieškotis naujos karjeros stotelės.

Dar prieš dvyliktą klasę jis buvo kviečiamas mokyklą užbaigti Klaipėdoje ir žaisti RKL LCC tarptautinio universiteto komandoje, bet galop liko gimtajame krašte. Prabėgo metai, LCC komandos treneris Marius Tamolis vėl kalbino krepšininką ir šis sutiko atvykti.

Sušinsko karjeros etapas Klaipėdoje užtruko dvejus metus, iki 20-mečio. RKL A divizione pirmąjį sezoną 2013-2014 m. sezone krepšininkas rinko po 6,5 taško, o antraisiais metais iki piršto lūžio, dėl kurio nežaidė keturis mėnesius – 10,3 taško ir 4,4 atkovoto kamuolio.

Sušinskas nebuvo patenkintas savo krepšiniu LCC komandoje, jam buvo nelengva derinti krepšinį su mokslais, o kita karjeros stotelė buvo nulemta per mėgėjų rungtynes.

Kartais krepšininkas savaitgaliais grįždavo į Alytų ir sužaisdavo miesto lygoje. Toje lygoje savo komandą turėjo ir „Dzūkija“, kurioje žaidė ir Tomas Pačėsas, jaunieji „Dzūkijos“ krepšininkai, taip pat visada vienas krepšininkas būdavo iš LKL komandos, pavyzdžiui, ekipoje žaidė lenkas Adamas Lapeta.

„Mes su draugų komanda su jais susitikome pusfinalyje ir aš parodžiau pilną programą – nežinau, kiek tritaškių, dėjimai visokiais būdais“, – rungtynes apibūdino Sušinskas.

Po kelių dienų jis sutiko tuometinį „Dzūkijos“ direktorių Povilą Tamulyną ir šis pasiūlė grįžti į Alytų. „Žaisi RKL, gal netyčia užsikabinsi ir į pirmą komandą“, – Tamulyno žodžius prisiminė Sušinskas.

Vasarą krepšininkas atvyko pasitreniruoti su „Dzūkija“, treneriui Andrejui Urlepui paliko gerą įspūdį, o „Dzūkija“ pasiūlė penkerių metų sutartį.

2015 metų vasara Sušinskui buvo išskirtinė ir dar vienu įvykiu. Nors žaidė RKL, Sušinskas pirmą kartą sulaukė kvietimo į Lietuvos jaunimo rinktinės stovyklą – į kandidatų sąrašą jį įtraukė dvidešimtmečių komandos treneris Tomas Masiulis. Stovykloje Sušinskas praleido 10 dienų, o paskutinėmis dienomis pasportavo ir kartu su metais jaunesniu Domantu Saboniu.

Nuotr. Facebook.com

22-ejų metų RKL žaidėjas

Sušinskas turėjo penkerių metų sutartį su „Dzūkija“, tačiau dėl nieko garantuotas nebuvo. Alytaus klubas po kiekvieno sezono galėjo sutartį nutraukti, todėl viskas priklausė nuo krepšininko darbo ir tobulėjimo.

„Aš visada žinojau, kad per tuos penkerius metus turiu kažką įrodyti ir įsitvirtinti krepšinyje“, – sakė alytiškis.

Viskas susiklostė taip, kad kontraktas buvo išpildytas maksimaliai, visus penkis sezonus.

Pirmąjį sezoną Sušinskas žaidė RKL B divizione (vid. po 19 tšk.), o LKL ant parketo išbėgo aštuonis sykius ir iš viso pelnė 13 taškų. Jis „Dzūkijos“ klube LKL buvo įregistruotas tik dėl to, jog komandoje vyko daug permainų, todėl pritrūko žaidėjų.

Antrąjį sezoną Sušinsko sutartis liko galioti, o pats krepšininkas puoselėjo viltis žaisti LKL. Visgi pasiruošimo sezonui etape jam nepavyko įsitvirtinti komandoje, treneris Urlepas nusprendė, kad Sušinsko LKL komandoje nemato, ir jam teko žaisti RKL. Šįsyk – nė minutės LKL per visą sezoną.

Krepšininkui sezono eigoje suėjo 22-eji metai, tačiau jis ketvirtą sezoną paeiliui žaidė RKL, kurioje pelnė po 19,1 taško.

„Pamenu, praėjo mėnuo ir po vienos treniruotės „Dzūkijoje“ priėjo Urlepas ir pasakė: „Kodėl tu taip nesitreniravai nuo sezono pradžios? Jeigu būtum taip dirbęs, dabar būtum LKL“, – sakė Sušinskas.

Tokie dalykai išlaikė tikėjimą tuo, jog krepšinyje galima užsikabinti.

„Žaidžiau RKL, bet kiekvieną dieną treniravausi su LKL žaidėjais. Negaliu sakyti, kad atrodžiau geriausiai, bet jaučiau, jog su jais galiu žaisti. Nesijaučiau, kad visi mane apibėga, apstumdo, visur apsigina ir niekur neužpuolu. Aš tikrai jaučiau, kad galiu su jais žaisti, nesijaučiau prastesnis už juos, turėjau tokį tikėjimą. Po sezono komandos draugai irgi įnešė pozityvo, sakė: „Minde, priimk gerus sprendimus, iš tavęs gali kažkas gautis“, – sakė Sušinskas.

Galiausiai dar vienas trumpas dialogas įpūtė naują pozityvo pliūpsnį.

„Nori žaisti LKL?“

„Noriu.“

„Gerai, pakalbėsiu su treneriu Urlepu.“

Taip atrodė Sušinsko ir Tomo Pačėso pokalbis 2017 metais, po kurio krepšininkas galėjo lengviau atsipūsti.

Keturi treneriai per sezoną

Pirmas pilnas sezonas LKL puolėjui ir visai „Dzūkijai“ buvo išskirtinis.

Likus kelioms dienoms iki sezono starto komandą netikėtai paliko vyriausiasis treneris Urlepas, o per sezoną „Dzūkijai“ vadovavo net keturi strategai.

„Žiauriai banguotas sezonas, keturi skirtingi treneriai, su kiekvienu treneriu viskas buvo skirtinga, su kiekvienu skyrėsi mano vaidmuo, – sakė Sušinskas. – Paskutinis atėjo Valdemaras Chomičius, su juo vėl turėjau laisvę, gerai jaučiausi. Bet tai buvo pirmas sezonas ir niekas nesitikėjo, kad atėjęs iš RKL jaunuolis taip žais.“

Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Tą sezoną LKL Sušinskas vidutiniškai žaidė po 17 minučių ir užfiksavo 5,9 taško ir 2,9 atkovoto kamuolio statistiką. Jis metus užbaigė galingu pasirodymu: 19 taškų ir 28 naudingumo balai su Klaipėdos „Neptūnu“.

Ketvirtą sezoną pagal sutartį su „Dzūkija“ Sušinskas pasitiko tikėdamasis sužaisti lūžio sezoną ir kilstelėti karjerą į naują lygį, bet to padaryti nepavyko.

Šiek tiek suprastėjo ir pelnomų taškų (5,7), ir naudingumo balų (4,5) rodikliai. Sušinskas apsigavo per vienerius metus.

„Būk kaip Reggie Milleris“

2019-2020 m. sezone viskas buvo Sušinsko pusėje. Pažįstama aplinka, pažįstama lyga, o svarbiausia – treneris Valdemaras Chomičius, su kuriuo jis jautėsi geriausiai.

Jeigu prie ankstesnių trenerių Sušinskas buvo lyg gynybinis žaidėjas, kuriam buvo patikimi pavojingiausi varžovų žaidėjai, tokie kaip Martynas Gecevičius ar Ignas Vaitkus, tai prie Chomičiaus alytiškis žibėjo ir puolime.

„Vienose draugiškose rungtynėse neblogai sužaidžiau, surinkau gal 20 taškų ir viską pataikiau, tai kitą dieną priėjo Chomičius ir pasakė: „Minde, aš noriu, kad taip ir žaistum. Kaip Reggie Milleris, gauni ir meti.“ Pas Chomičių žaidžiau atsipalaidavęs, dariau tai, ko prašė treneris. Demonstravau geresnį žaidimą, tapau pavojingesnis puolime, kuriame pavyko atrasti save. Taip išėjo lūžio sezonas“, – teigė Sušinskas.

Lūžio sezonas skaičiais: 25 minutės, 10,8 taško (56,9 proc. dvit., 47,1 proc. trit., 84,2 proc. baudų), 4 atkovoti ir 1,5 perimto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 11,1 naudingumo balo.

Nuotr. BNS

Visgi tokie skaičiai buvo fiksuoti iki gruodžio 8 dienos. Jis patyrė peties traumą, jam buvo atlikta operacija, todėl atletas ilgam iškrito iš rikiuotės.

Praėjo dar keli mėnesiai ir krepšinio sezonas dėl COVID-19 viruso buvo sustabdytas, todėl puolėjas prarado ne tiek ir daug. Visgi iki gruodžio mėnesio jam pavyko stipriai atkreipti dėmesį į save.

Trauma, kuri išėjo į naudą

Sušinskas po peties traumos pasveiko greičiau nei tikėtasi, o pavasarį, atėjus karantinui, krepšininkas norėjo itin sustiprinti visą kūną.

Puolėjas gyvena gyvenamųjų namų kvartale ir turi savo kiemą, todėl iš pažįstamų pasiskolino sportavimui skirtos įrangos: štangą, svarmenis, gumas ir kt. Tuomet krepšininkas fizinio rengimo treneriams nusiuntė nuotrauką su savo inventoriumi bei paprašė sukurti sportavimo programą.

„Jie pamatė, ką turiu, ir pasakė, kad galiu atidaryti nelegalią sporto salę“, – juokdamasis sakė Sušinskas.

Buvo dienų, kai lijo, net iškrito snaigių, bet Sušinskas ėjo į lauką ir sportavo. Taip 204 cm ūgio lengvasis krašto puolėjas priaugo apie 5 kg svorio bei prieš sezoną svėrė apie 98 kg.

„Kai pagalvoji, taip, tokia trauma yra blogai, bet galiausiai ji galbūt net išėjo į teigiamą pusę, – kalbėjo Sušinskas. – Vis tiek sezoną nutraukė, nebūčiau galėjęs užbaigti. Petys gijo labai gerai, greičiau negu planuota, dėl to turėjau labai ilgą tarpsezonį, buvau pailsėjęs, galėjau visą laiką iškart skirti darbui, tobulėjimui ir kūno stiprinimui.“

2020 metų vasarą baigėsi penkerių metų kontraktas su „Dzūkija“. Alytiškiai iš pradžių kreipėsi į krepšininką su pasiūlymų žaisti 3x3 krepšinio turnyre Palangoje, bet Sušinskas po traumos grįžti į rikiuotę trijulių krepšinyje nenorėjo.

Galiausiai „Dzūkija“ pasiūlymo taip ir nepateikė, tačiau po karjeros sezono krepšininkui dėmesio netrūko. Sušinskas buvo arti to, kad jo karjera pakryptų į Lenkiją, iš kurios vieno klubo jis sulaukė solidžiausio pasiūlymo, bet galiausiai lenkai patys atsitraukė. Liko ne vienas Lietuvos klubo pasiūlymas, o Sušinskas nusprendė priimti Prienų „CBet“ sutartį.

Ekipos treneris Mantas Šernius pažadėjo vietą starto penkete, Prienų areną krepšininkas automobiliu pasiekia vos per 20 minučių, be to, jis gavo vienerių metų kontraktą, kurio ir norėjo.

Kai atvyko į „CBet“ treniruotes, Sušinskas iš trenerių išgirdo prašymą numesti kelis kilogramus.

„Galvoju, kaip suprasti? Aš dar tokių dalykų niekada negirdėjęs, – prisiminė Sušinskas. – Bet jie labai greitai dingo. Mano kūno tipui yra daug sunkiau priaugti kilogramus negu numesti.“

Karjeros sezonas

Prienuose Sušinskui buvo patikėtas itin svarbus vaidmuo. Komandą papildė penki žaidėjai iš NKL, o alytiškis tapo vienu labiausiai patyrusių krepšininkų.

Puolėjas nuo sezono pradžios ėmė rodyti puikų žaidimą ir per pirmąsias 18 rungtynių visada fiksavo dviženklį rezultatyvumą.

Iš viso per 31 mačą jis tik keturis sykius nepelnė bent 10 taškų.

Šio sezono Sušinsko vidurkiai LKL siekia 14,7 taško (63,1 proc. dvit., 45,6 proc. trit., 86,3 proc. baudų), 4,4 atkovoto ir 1 perimtą kamuolį, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 14,4 naudingumo balo.

Taiklia ranka išsiskiriantis puolėjas vidutiniškai žaidžia beveik po 32 minutes, o tai yra didžiausias skaičius LKL.

„Gaunu minučių, o kai daug žaidi, gauni ir daugiau metimų. Neturiu daug tokių rungtynių, kuriose rinkčiau virš 30 taškų, aš visada mėtau aplink savo vidurkį, viskas atrodo gana stabiliai. Bet man labiausiai džiugu ne dėl savęs, o dėl komandos“, – sakė Sušinskas.

Prienų ekipa sezono eigoje neteko savo lyderių Regimanto Minioto ir Marquiso Wrighto, bet vis tiek išliko pajėgia ir likus trejoms rungtynėms iki reguliariojo sezono pabaigos užima penktąją vietą.

„Mūsų komanda buvo nurašyta, visi prognozavo, kad turbūt nepateksime į atkrintamąsias, o mes esame penktoje vietoje. Aišku, ta penktą vietą bus be proto sunku išlaikyti, bet mes visas kritikų prognozes paneigėme, tai labiausiai džiugina. Kovojame dėl aukštesnių vietų nei visi tikėjosi. Viską pasiekėme kaip komanda“, – teigė Sušinskas.

Kariuomenė padėjo suprasti Urlepą

Sušinskas kartą gyvenime tapo čempionu. Tai įvyko 2019 metais pasaulio kariškių žaidynėse, kai jis Lietuvos kariškių rinktinę atvedė iki pirmosios vietos.

Krepšininko pažintis su kariuomene prasidėjo būnant 21-erių, kai jis Alytuje tapo Krašto apsaugos savanorių pajėgų nariu.

„Turiu ne vieną draugą, kuris tarnauja Alytuje, vis kviesdavo praeiti bazinį kursą, sakydavo, kad ateisi, išvažiuosime į krepšinio varžybas, padėsi kažką laimėti. Vieną vasarą susikaupiau, tapau kariu savanoriu ir iki šiol esu“, – pasakojo Sušinskas.

Sezono metu jam nėra lengva savaitgaliais apsilankyti pratybose, tačiau vasarą jis stengiasi jų nepraleisti, apsilanko ir naktinėse pratybose.

Ar stipriai skiriasi Andrejaus Urlepo ir savanorių pajėgų tvarka?

„Skiriasi, kariuomenėje šiek tiek griežčiau, bet kariuomenė padeda suprasti Urlepą, po kariuomenės su Urlepu yra lengviau, – šypsodamasis sakė jaunesnysis eilinis Sušinskas. – Kariuomenėje man labai patinka, yra daug smagių veiklų, kad ir dalyvauti pratybose miške su automatu.“

Nuotr. Facebook.com

2019 metais kariškių žaidynėse Kinijoje Lietuvos rinktinėje buvo pusė krepšininkų, kurie žaidė profesionaliai. Tai – Sušinskas, Erikas Venskus, Vitalijus Kozys, Gintautas Matulis, Ignas Lukošius ir Deividas Kumelis.

Visi kiti Lietuvos rinktinės nariai krepšinį žaidė mėgėjiškai.

„Net sunku apibūdinti, kaip mes ten gerai praleidome laiką, – kalbėjo Sušinskas. – Mes nebuvome favoritai, nes Kinijos komanda, kurią įveikėme pusfinalyje, buvo sudaryta vien iš Kinijos aukščiausioje lygoje žaidžiančių krepšininkų, buvo ir vienas žaidėjas, kuris buvo pašauktas NBA naujokų biržoje.

Jie buvo profesionalai, o mūsų – tik pusė žaidėjų. Buvo žiauriai smagu, susipažinau su labai daug gerų žmonių. Iš to turnyro tik geriausios emocijos ir prisiminimai.“

Dar viena išskirtinė patirtis kariškių žaidynėse – jų atidarymo paradas, kuriame kartu su dar 9 tūkst. sportininkų kariškių žygiavo ir Sušinskas.

Palyginimui, 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse buvo kiek daugiau nei 11 tūkst. sportininkų.

„Jautėsi olimpinė dvasia. Kaip ir visi vaikai, svajojau praeiti olimpinėse žaidynėse su Lietuvos sportininkų rinktine, tai čia patyrėme kažką panašaus“, – prisiminė krepšininkas.

Lietuvos kariškių rinktinė atidarymo parade – nuo 35:29: